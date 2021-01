Mua xe hơi tặng vợ trúng ngay biển ngũ quý 8, giá xe lập tức tăng gấp 3 lần

Thứ Hai, ngày 25/01/2021 19:16 PM (GMT+7)

Chủ nhân chiếc xe hơi sở hữu biển ngũ quý 8 cho biết, chiếc xe đã nhanh chóng được định giá gấp 3 lần so với bình thường.

Mới đây, hình ảnh chủ xe Mercedes-Benz GLC 200 bốc được biển số 61A – 888.88 khiến cộng đồng mạng hết lời xuýt xoa.

Biển xe ngũ quý 8 được chủ xe đăng tải trên mạng xã hội

Được biết, biển xe ngũ quý 8 đã thuộc về anh Nguyễn Hữu An (SN 1980, quê Thanh Hóa), ngụ phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Anh đã được đại lý bàn giao chiếc xe Mercedes GLC 200 với biển số siêu đẹp: 61A-888.88.

Chia sẻ với báo chí, anh An cho biết, chiếc xe trị giá 2 tỷ VNĐ này là món quà anh An mua tặng vợ để đi chơi Tết. Lúc đến Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương để bấm biển theo quy định, anh cũng không quá quan trọng chuyện biển đẹp hay xấu. Thậm chí, do không biết cách bấm biển số trên máy, người đàn ông này còn phải nhờ các cán bộ tại đây hướng dẫn.

Trong khoảnh khắc, anh An sốc tới mức "đứng hình" khi thấy máy trả kết quả 888.88. Bản thân anh cũng không nghĩ mình may mắn đến vậy, phải hỏi đi hỏi lại các chiến sĩ CSGT xem có đúng không.

Xe sang lại có biển đẹp nên đã có nhiều người hỏi mua lại với giá 7 tỷ - cao gấp nhiều lần giá xe thông thường

Xe sang lại có thêm biển đẹp, nên sau khi biết tin, nhiều người đã tới tìm anh An để hỏi mua lại với giá cao gấp nhiều lần. Theo anh, có vị khách trả tới 7 tỷ đồng nhưng anh chưa đồng ý.

"Xe mình mua tặng vợ để đi lại trong dịp Tết này nên giờ vợ chồng chưa quyết định bán. Ra Tết, nếu ai hỏi mua với giá hợp lý thì gia đình mới tính bán hay không", anh An chia sẻ với báo chí.

Đối với nhiều người, mua xe hơi không chỉ là chuyện chọn hãng hay màu xe, khâu bốc biển cũng rất quan trọng. Một biển số đẹp cũng có thể làm tăng giá trị của xe lên mấy phần. Chưa kể, cảm giác bốc biển vô cùng hồi hộp, khiến ai nấy đều hứng thú chờ mong.

Trong thời gian gần đây, liên tiếp các biển ngũ quý số đẹp đã được khách mua xe bốc trúng.

Cách đây ít ngày, cộng đồng mua bán xe đã qua sử dụng vừa đăng tin về một chiếc Ford Ranger sở hữu biển số ngũ quý 51D-666.66. Đối với người chơi xe, số 6 có nghĩa là "lộc", được cho là sẽ đem lại tài lộc cho người sở hữu. Ngay lập tức, chủ xe đã rao bán với mức giá 2,6 tỷ đồng – gấp 2,5 lần so với giá bán chính thức trên thị trường.

Những thông tin trên sau khi được chia sẻ trên các diễn đàn ô tô, nhiều người trầm trồ cho rằng, chủ nhân của chiếc xe đã giàu lại còn may mắn, hay có bạn ví von đây chính là "bàn tay vàng trong làng bốc số".

Theo quan niệm của người châu Á, số 8 được dịch là "phát" - sẽ mang tới cho chủ nhân nhiều may mắn và thuận lợi.

