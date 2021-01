Ô tô mới tiếp tục giảm giá từ vài chục triệu đến gần nửa tỷ đồng/xe

Thứ Ba, ngày 12/01/2021 15:49 PM (GMT+7)

Nhằm kích thích nhu cầu mua xe đi chơi Tết 2021 của người dân cả nước, hàng loạt hãng xe vẫn tung ra những chính sách giảm giá giúp các khách hàng tiết kiệm từ vài chục triệu đến nửa tỷ đồng/xe.

Kể từ sau ngày 31/12/2020, Nghị định 70 của Chính phủ về việc ưu đãi 50% mức phí trước bạ cho các dòng xe sản xuất và lắp ráp trong nước đã chính thức hết hiệu lực. Điều này khiến nhiều người có nhu cầu mua xe đi chơi dịp Tết nguyên đán 2021 sắp tới tiếc nuối khi không còn cơ hội mua xe giá rẻ từ vài chục đến cả trăm triệu đồng như thời gian Nghị định 70 của Chính phủ còn hiệu lực.

Những khách hàng mua ô tô mới vẫn nhận được nhiều chính sách ưu đãi từ các hãng xe

Thậm chí giới kinh doanh ô tô còn lo ngại một số hãng, đại lý xe có thể tăng giá bán nhằm tối ưu hóa lợi nhuận trong quãng thời gian mà nhu cầu mua xe mới của người dân tăng mạnh.

Tuy vậy, hãng xe VinFast đang tạo áp lực cho các hãng, đại lý kinh doanh xe ô tô khác trong nước trong cuộc đua giảm giá xe ô tô mới khi tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ 100% phí trước bạ cho những khách hàng mua xe Lux trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021.

Những khách hàng mua xe mới sở hữu Voucher Vinhomes cũng sẽ được giảm thêm lần lượt 70 triệu đồng; 150 triệu đồng và 200 triệu đồng (tùy dòng xe). Chương trình bán hàng còn áp dụng chính sách hỗ trợ đổi mới lấy cũ từ 10 đến 50 triệu đồng.

Với những chính sách áp dụng đồng thời này, tính ra khách hàng mua xe mới của VinFast có thể tiết kiệm được số tiền từ 80 triệu đồng đến gần 500 triệu đồng/xe.

Không chỉ VinFast, một số hãng xe khác cũng đã chủ động áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ đi kèm các hỗ trợ khác để thu hút khách hàng. Các khuyến mại được áp dụng trong tháng 1 và 2 để tận dụng thời gian mua sắm xe đi chơi Tết nguyên đán của người Việt.

Trong đó, Mitsubishi công bố chương trình khuyến mại trong tháng 1 cho tất cả dòng xe. Trong đó, đáng chú ý là việc hỗ trợ 50% phí trước bạ cho Attrage, Outlander và Xpander.

Hiện nay Xpander là dòng xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam. Chương trình khuyến mại giúp Xpander có giá bán dao động từ 550-630 triệu đồng và tiếp tục duy trì sức ép lên các đối thủ trong cùng tầm giá như Suzuki Ertiga (500-550 triệu đồng) hay Toyota Avanza (544-612 triệu đồng).

Trong tháng 1/2021, hãng xe Suzuki tiếp tục ưu đãi 50% phí trước bạ với các dòng xe là Ertiga Sport, Ciaz và Ertiga 5MT, mức hỗ trợ tương ứng từ 35 đến 42 triệu đồng. Dòng xe XL7 và Swift được hỗ trợ bảo hiểm vật chất tương đương 25 triệu đồng.

Mercedes-Benz cũng công bố chương trình hỗ trợ 50% phí trước bạ với dòng C-Class, E-Class ,và S-Class. Tuy nhiên, chương trình này chỉ áp dụng cho xe sản xuất năm 2020 còn tồn kho. Các phiên bản của C-Class có giá lần lượt là 1,4 tỷ (C 180), 1,7 tỷ (C 200 Exclusive) và 1,97 tỷ đồng (C 300 AMG).

Nguồn: http://danviet.vn/o-to-moi-tiep-tuc-giam-gia-tu-vai-chuc-trieu-den-gan-nua-ty-dong-xe-5020211211...Nguồn: http://danviet.vn/o-to-moi-tiep-tuc-giam-gia-tu-vai-chuc-trieu-den-gan-nua-ty-dong-xe-50202112115502984.htm