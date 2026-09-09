Mua giày ở Nha Trang gửi sang Nga mới phát hiện hàng giả

Sự việc được một người phụ nữ kiến nghị đến Hệ thống phản ánh tỉnh Khánh Hòa về việc cửa hàng ở số 3 Trần Quang Khải, phường Nha Trang, bán giày giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas.

Theo phản ánh, qua quảng cáo của các blogger, KOL nổi tiếng tại Nha Trang, chị tin tưởng đến cửa hàng mua hai đôi giày với tổng giá 1,3 triệu đồng để gửi cho bạn trai ở Nga.

Khi mua, nhân viên cửa hàng khẳng định đây là sản phẩm chính hãng. Sau khi hai đôi giày được chuyển sang Nga, người có chuyên môn kiểm tra và xác nhận là hàng giả.

Các sản phẩm giày tại cửa hàng ở số 3 Trần Quang Khải, phường Nha Trang. Ảnh: Hoàng Sao

Người phụ nữ liên hệ cửa hàng để phản ánh nhưng cho biết nơi này từ chối giải quyết, với lý do khách không có hóa đơn nên không nhận lại hàng và hoàn tiền.

Tiếp nhận phản ánh, Sở Công Thương chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh có dấu hiệu buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cơ quan chức năng sau đó xử phạt hộ kinh doanh 50 triệu đồng về hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đồng thời buộc tiêu hủy 180 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas theo quy định.

Cửa hàng bị 'tố' bán hàng giả ở số 3 Trần Quang Khải. Ảnh: Cửu Long

Đại diện cửa hàng trên thừa nhận hai đôi giày bán cho người phụ nữ không phải sản phẩm Nike, Adidas chính hãng và cho biết thêm, không thể có giá 1,3 triệu đồng cho hai đôi.

Về phản ánh nhân viên từng khẳng định sản phẩm chính hãng, đại diện cửa hàng giải thích là nhân viên mới. Theo người này, trước nay cửa hàng đều thông báo với khách sản phẩm là "hàng loại 1, 2, 3" và không bán hàng chính hãng.

"500.000-600.000 đồng một đôi giày thì làm gì có hàng thật. Chúng tôi đang tìm chị ấy để xin lỗi cũng như trả lại tiền hai đôi giày nhưng đến nay vẫn chưa liên hệ được", đại diện cửa hàng nói.

Cửa hàng cũng thừa nhận trước đó kinh doanh sản phẩm giả mạo các thương hiệu được bảo hộ, đã bị xử phạt và đang có ý định dừng kinh doanh. Tuy nhiên, đại diện cửa hàng phủ nhận việc thuê các KOL quảng cáo sản phẩm giả mạo.

"Các blogger, KOL đa số là khách du lịch, đi mua sắm rồi tự quay", người này nói.