Khách mua xăng báo đã chuyển khoản, nhưng tiền mãi chưa về: Trách nhiệm ai gánh?

Hình thức thanh toán của các nước tại trạm xăng dầu Ở các nước, thanh toán qua điện thoại đang ngày càng trở nên phổ biến vì tính tiện lợi, nhanh chóng và an toàn hơn so với thanh toán bằng tiền mặt Trung Quốc Trước tháng 4-2023, theo quy định của Trung Quốc (Tiêu chuẩn An toàn Vận hành Trạm xăng dầu AQ 3010-2007), thanh toán qua điện thoại vẫn bị hạn chế ở một số địa điểm cụ thể, trong đó có trạm xăng, bao gồm có khu vực tiếp nhiên liệu, khu vực dỡ dầu,.. vì việc thanh toán online ở những khu vực này sẽ gây nguy hiểm cháy nổ. Dù vậy, người dân vẫn có thể thanh toán qua điện thoại ở trong phòng kinh doanh, thu ngân của trạm xăng, tránh xa những khu vực gây cháy nổ, song có nhiều ý kiến cho rằng điều này gây bất tiện. Sau đó, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phê duyệt và ban hành Tiêu chuẩn An toàn Vận hành Trạm xăng dầu AQ 3010-2022 thay thế Tiêu chuẩn AQ 3010-2007 trước đó và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-4-2023, theo trang Finance Sina. Tất cả các trạm xăng dầu ở Trung Quốc đều được trang bị hệ thống thu hồi dầu khí giúp làm giảm đáng kể nồng độ khí dễ cháy trong khu vực tiếp nhiên liệu, nhưng vẫn có khả năng xảy ra sự cố rò rỉ dầu khí. Do đó, theo quy định mới, nếu trạm xăng cho phép khách hàng thanh toán qua điện thoại di động trong khu vực tiếp nhiên liệu thì cần lắp đặt thiết bị báo động khí dễ cháy bằng âm thanh và đèn. Khi có báo động, phải dừng ngay việc sử dụng thiết bị liên lạc di động và các hoạt động liên quan đến tiếp nhiên liệu, đồng thời thực hiện các biện pháp khẩn cấp theo quy định. Hiện tại ở Trung Quốc, thanh toán di động là phương thức phổ biến và tiện lợi nhất, mặc dù một số trạm xăng vẫn chấp nhận tiền mặt và thẻ ngân hàng. Những hình thức phổ biến là qua các ứng dụng thanh toán di động như Alipay và WeChat Pay, cũng như thẻ nhiên liệu (thẻ vật lý và thẻ điện tử) do các tập đoàn dầu khí Trung Quốc, như PetroChina và Sinopec - những tập đoàn dầu khí lớn nhất Trung Quốc, phát hành. Nói thêm về thẻ nhiên liệu, các thẻ này là thẻ trả trước cho phép người dùng mua nhiên liệu tại các trạm xăng của hãng phát hành trên khắp Trung Quốc. Việc sử dụng thẻ sẽ giúp khách hàng không cần mang theo tiền mặt, giúp việc tiếp nhiên liệu thuận tiện và nhanh chóng. Khách hàng có thể kiểm tra số dư tài khoản thẻ và hồ sơ giao dịch tại bất kỳ điểm phát hành và nạp thẻ nào hoặc thông qua các app điện tử mà hãng phát hành cũng như các ứng dụng thanh toán trực tuyến như WeChat và Alipay. Có thể thấy ở Trung Quốc, thanh toán qua điện thoại đang ngày càng trở nên phổ biến vì tính tiện lợi, nhanh chóng và an toàn hơn so với thanh toán bằng tiền mặt, và phần lớn người dân dùng hình thức thanh toán này. Ấn Độ Tại các trạm xăng ở Ấn Độ, người dân có thể thanh toán bằng nhiều phương thức khác nhau, bao gồm tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, ví điện tử như Paytm và PhonePe, và UPI (Giao diện Thanh toán Hợp nhất) qua mã QR. Dù tiền mặt là phương pháp thanh toán phổ biến nhất nhưng hiện Ấn Độ đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trong đó khuyến khích thanh toán online. Tuy nhiên, hồi tháng 5, Hiệp hội Đại lý Xăng dầu Vidarbha (VPDA) tại Nagpur (bang Maharashtra) quyết định cấm thanh toán online, bao gồm UPI và giao dịch thẻ, kể từ ngày 10-5-2025, do sự gia tăng các vụ gian lận thanh toán qua mạng. Tuy nhiên, quyết định này đã bị hoãn lại do vẫn còn tranh cãi, theo tờ Lokmat Times. Theo VPDA, gần 30 cây xăng đã bị treo tài khoản kinh doanh, với ít nhất hai tài khoản bị đóng băng hoàn toàn. Lý do là có các đối tượng đã hack thông tin thẻ, tài khoản ngân hàng của khách mua xăng dầu thông qua các giao dịch online bằng UPI và thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng rồi sử dụng tiền trong các tài khoản này cho mục tiêu cá nhân. Khi có khiếu nại, cảnh sát sẽ chặn giao dịch và bên bị chặn tài khoản là chủ cơ sở xăng dầu dù họ không liên quan. Điều này khiến các doanh nghiệp xăng dầu phải vật lộn để duy trì thanh khoản và tính liên tục của hoạt động kinh doanh. Hiện VPDA đang tìm kiếm sự đảm bảo từ chính phủ về việc bảo vệ chống lại các vụ gian lận mạng như vậy để tiếp tục các giao dịch online. Nếu có hiệu lực, lệnh cấm của VPDA sẽ ảnh hưởng đến hơn 60% giao dịch thanh toán xăng dầu của người dân thành phố này, buộc người dân phải đem tiền mặt theo nếu muốn mua xăng dầu. Đức Hiền