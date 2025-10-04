Mua căn hộ cao cấp, cả gia đình phải bỏ chạy vì lý do đáng sợ

Căn hộ rộng 120m2 bỗng hóa “ổ nấm mốc”

Vài năm trước, ông Li (Trung Quốc) đã mua tặng con gái mình một căn nhà rộng hơn 120m2 tại tiểu khu Huang Long Jin Mao Yue thuộc khu Gong Shu, Hàng Châu.

Khu căn hộ cao cấp nơi ông Li mua nhà cho con gái (Ảnh: Golden Eyes 1818)

Ông Li còn thuê công ty cải tạo nhà Ming Pin với chi phí khoảng 30.000 NDT (108,3 triệu đồng) để tu sửa căn nhà. Tuy nhiên sau khi chuyển vào ở được vài năm, họ đã phát hiện lớp giấy dán tường trong một phòng ngủ bị cong vênh rõ rệt.

Ông Li nhớ lại, lúc đó trong phòng có một mùi mốc rất hôi, không ai dám vào phòng. Giấy dán tường bị cong vênh toàn bộ.

(Ảnh: Golden Eyes 1818)

Ít lâu trước, ông Li đã thuê người gỡ bỏ toàn bộ giấy dán tường và gỡ cả trên sàn. Hiện tại, có thể thấy rõ trên tường có những vết mốc cực lớn. Khi dùng tay ấn vào chỗ phồng trên phần ván sát chân tường sẽ thấy có nước chảy ra. Ông Li cho biết vấn đề thấm nước này đã ảnh hưởng đến cả ba căn phòng trong nhà.

(Ảnh: Golden Eyes 1818)

Trong phòng đọc sách, nước đã thấm xuyên qua giấy dán tường khiến lớp giấy bị mục nát hoàn toàn. Khi gỡ lớp giấy dán tường ra cũng có thể nhìn thấy rất nhiều vết mốc.

Có hai phòng ngủ trong nhà nằm sát cạnh nhà tắm, tường của cả hai phòng đều bị mốc. Sau đó, ông Li phát hiện ra nguyên nhân là do rò rỉ nước ở gần cống thoát nước của phòng tắm. Ông đã thuê thợ đến sửa.

(Ảnh: Golden Eyes 1818)

Ông cho rằng việc chống thấm đã không được thực hiện đúng cách ngay từ đầu. Trước đó, ông đã báo cáo về vấn đề này với công ty cải tạo nhà Ming Pin nhiều lần ngay từ năm 2022, Ming Pin cũng đã cử người đến kiểm tra nhà ông Li. Cuối cùng, sau khi đập bỏ bức tường trong phòng tắm, họ phát hiện tình trạng rò rỉ nước là do đường ống của những cư dân khác bị hỏng, không phải vấn đề của công ty Ming Pin. Trách nhiệm giải quyết thuộc về chủ đầu tư, xong phía chủ đầu tư lại từ chối yêu cầu phỏng vấn về sự việc này từ phía phóng viên.