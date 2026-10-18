Một nông dân Thanh Hóa nuôi 2.500 con vịt siêu trứng dưới tán cao su, thu bao nhiêu triệu đồng/ngày?

Gần 20 năm gắn bó với nghề nuôi vịt siêu trứng

Tại thôn Lộc Tiến, xã Ngọc Liên, gia đình anh Bùi Văn Triều được biết đến là một trong những hộ tích cực phát triển kinh tế từ chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Với sự cần cù, chịu khó, mạnh dạn tìm hướng làm ăn phù hợp với điều kiện gia đình, anh từng bước xây dựng mô hình nuôi vịt siêu trứng dưới tán cao su, tạo nguồn thu nhập ổn định.

Trao đổi với Dân Việt anh Triều cho biết, cách đây hơn 18 năm, khi mới bắt tay vào chăn nuôi, do nguồn vốn còn hạn chế, kinh nghiệm chưa nhiều nên anh chỉ nuôi vài trăm con vịt.

Qua quá trình chăm sóc, tích lũy kinh nghiệm và nhận thấy vật nuôi này mang lại hiệu quả kinh tế khá, anh từng bước mở rộng quy mô đàn.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá và lãnh đạo xã Ngọc Liên đến thăm mô hình nuôi vịt lấy trừng của gia đình anh Bùi Văn Triều ở thôn Lộc Tiến. Ảnh: HD.

Đến nay, đàn vịt đẻ của gia đình anh được duy trì ở mức 2.500 con. Từ một mô hình nhỏ ban đầu, chăn nuôi vịt siêu trứng đã trở thành một trong những nguồn thu nhập chính, gắn bó với gia đình anh gần hai thập kỷ.

Chia sẻ về lý do lựa chọn nghề này, anh Triều nói: “Mình có đất, có ao, có tán cao su mát quanh năm không nuôi vịt thì biết làm gì! Vịt cho tôi cái ăn, cái mặc, nhưng cũng dạy tôi nhiều bài học làm nghề”.

Theo anh Triều, nuôi vịt đẻ trứng không chỉ cần vốn đầu tư mà còn đòi hỏi người chăn nuôi phải kiên trì, nắm được đặc điểm sinh trưởng của đàn vịt và chủ động phòng bệnh.

Nếu chăm sóc không đúng kỹ thuật, đàn vịt có thể giảm sức đẻ, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng trứng và hiệu quả kinh tế.

Anh Bùi Văn Triều đã có gần 20 năm kinh nghiệm nuôi vịt. Ảnh: Thanh Hiền.

Vì vậy, trong quá trình chăn nuôi, anh luôn chú trọng vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng định kỳ và điều chỉnh khẩu phần thức ăn phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Đặc biệt, với đàn vịt đang trong thời kỳ đẻ trứng, việc bảo đảm dinh dưỡng và giữ môi trường chăn nuôi sạch sẽ được anh đặt lên hàng đầu.

Anh cũng quan tâm đến công tác tiêm phòng vaccine theo lịch phù hợp, nhất là giai đoạn vịt còn nhỏ, nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi.

Theo kinh nghiệm của anh Triều, vịt con sau khoảng 5 tháng nuôi có thể bước vào thời kỳ đẻ trứng.

Đàn vịt thường đẻ liên tục khoảng 6 tháng, sau đó bước vào giai đoạn thay lông, nghỉ đẻ khoảng một tháng rồi tiếp tục chu kỳ sinh sản.

Sau khoảng 2-3 năm, anh tiến hành thay đàn để duy trì năng suất và chất lượng trứng.

Bởi khi vịt đã lớn tuổi, sức đẻ giảm, chất lượng trứng cũng không còn như giai đoạn sung sức, ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi.

Mỗi ngày thu gần 2.000 quả trứng, kết hợp trồng trọt để tăng thu nhập

Nhờ duy trì đàn vịt với quy mô phù hợp và áp dụng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, mô hình chăn nuôi của gia đình anh Triều đạt sản lượng khá ổn định.

Hiện nay, với 2.500 con vịt đẻ, mỗi ngày gia đình anh thu hoạch khoảng 1.800-2.000 quả trứng. Trứng được bán ra thị trường với giá khoảng 2.800 đồng/quả (tuỳ thời điểm).

Theo anh Triều, để duy trì nguồn thu từ đàn vịt, người nuôi phải tính toán kỹ chi phí đầu vào, nhất là thức ăn, bởi đây là khoản chi ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, đầu ra của sản phẩm cũng rất quan trọng. Khi đàn vịt đẻ đều, việc tiêu thụ trứng cần được duy trì thường xuyên để hạn chế tình trạng tồn đọng, ảnh hưởng đến nguồn vốn quay vòng.

Sau gần 20 năm gắn bó với nghề chăn nuôi, anh Bùi Văn Triều, ở thôn Lộc Tiến, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển đàn vịt đẻ lên 2.500 con. Ảnh: HD.

Không chỉ tập trung vào chăn nuôi, anh Triều còn kết hợp phát triển các loại cây trồng nhằm đa dạng hóa nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào một hoạt động sản xuất. Hiện gia đình anh có khoảng 1ha cao su và 50.000 gốc dứa.

Việc kết hợp chăn nuôi với trồng trọt giúp gia đình tận dụng quỹ đất, chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất và tạo thêm nguồn thu từ nhiều loại nông sản.

Hoạt động sản xuất của gia đình cũng góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương vào những thời điểm nông nhàn.

Mô hình nuôi vịt siêu trứng dưới tán cao su của gia đình anh Bùi Văn Triều cũng là một trong những hướng phát triển kinh tế hộ được Hội Nông dân quan tâm, khuyến khích nhân rộng tại địa phương.

Trong chuyến thăm mô hình, ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa ghi nhận những nỗ lực của gia đình anh Triều trong phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi và nâng cao thu nhập.

Nhờ nắm vững kỹ thuật chăm sóc, chú trọng phòng bệnh, mô hình nuôi vịt dưới tán cao su của anh Bùi Văn Triều mang lại nguồn thu ổn định, giúp gia đình anh cải thiện đời sống. Ảnh: HD.

Theo ông Vũ Tiến Dũng, những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế và giúp nông dân ổn định cuộc sống cần được quan tâm, hỗ trợ để phát triển.

Qua đó, góp phần khuyến khích hội viên mạnh dạn tìm hướng sản xuất mới, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và nguồn lực sẵn có của gia đình.

Với gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, anh Bùi Văn Triều đã từng bước xây dựng mô hình nuôi vịt đẻ trứng phù hợp với điều kiện gia đình, kết hợp trồng cao su và dứa để đa dạng hóa nguồn thu từng bước cải thiện đời sống, phát triển kinh tế gia đình.

Những mô hình hiệu quả như vậy cũng góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong hội viên nông dân, tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.