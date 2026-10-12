Bỏ đàn lợn hàng trăm con, anh nông dân Quảng Ninh làm giàu từ “loài chim hạnh phúc”

Bỏ nuôi lợn, chuyển sang nuôi hàng nghìn cặp chim bồ câu

Trước khi trở thành ông chủ của trang trại nuôi chim bồ câu như hiện nay, anh Đinh Công Tiếp (khu phố Giếng Khe, phường Hiệp Hòa, TP Quảng Ninh) từng có thời gian làm công nhân tại Nhà máy đóng tàu Nam Triệu.

Thời điểm nhà máy gặp khó khăn, anh Tiếp quyết định trở về quê hương, tìm hướng phát triển kinh tế gia đình.

Khoảng năm 2007, anh đầu tư phát triển chăn nuôi tổng hợp với quy mô 50 con lợn thịt, 500 con gà, 300 con ngan thương phẩm/lứa.

Nhờ tích cực học hỏi kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, mô hình từng bước phát triển, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Những năm 2015, quy mô chăn nuôi được mở rộng lên tới 150 con lợn thịt, 10 con lợn sinh sản, đồng thời phát triển nuôi ngan với quy mô từ 500 - 600 con/lứa. Vào thời điểm đó, đây được coi là mô hình chăn nuôi tổng hợp quy mô lớn tại địa phương.

Anh Đinh Công Tiếp (phường Hiệp Hòa, TP Quảng Ninh) với mô hình nuôi chim bồ câu của gia đình. Ảnh: Bùi My

Tuy nhiên, dịch bệnh trên đàn lợn đã ảnh hưởng nhiều đến kinh tế gia đình, buộc anh Tiếp phải tìm kiếm một hướng đi mới an toàn hơn.

"Năm 2017, tôi được tạo điều kiện tham quan, học tập các mô hình nông nghiệp tiêu biểu tại Bắc Ninh trong khoảng 10 ngày. Tại đây, tôi đặc biệt ấn tượng với mô hình nuôi chim bồ câu bởi tính hiệu quả và độ rủi ro thấp", anh Tiếp chia sẻ.

Nhận thấy mô hình chim bồ câu có nhiều ưu điểm như ít dịch bệnh, vốn đầu tư phù hợp, hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với điều kiện của gia đình, anh đã quyết định chuyển hướng chăn nuôi.

Những năm 2019 - 2020, tận dụng chuồng trại cũ, anh bắt đầu nuôi thử nghiệm 300 cặp chim bồ câu với chi phí đầu tư khoảng 200 triệu đồng.

Khi mới bắt đầu nuôi, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên anh cũng thường gặp tình trạng chim chậm đẻ, ấp kém, hao hụt con non. Không nản chí, anh vừa làm vừa rút kinh nghiệm, điều chỉnh kỹ thuật chăn nuôi.

Nhờ hệ thống cho ăn bán tự động, việc nuôi chim bồ câu tiết kiệm thời gian, công lao động hơn hẳn. Ảnh: Bùi My

Nhận thấy đàn chim dần ổn định và phát triển tốt, anh Tiếp quyết định mở rộng quy mô trang trại. Đến năm 2022, được sự hỗ trợ của Hội Nông dân và nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, anh Tiếp mở rộng quy mô lên trên 1.000 cặp chim bồ câu sinh sản.

Tự chế hệ thống cho ăn, giảm 4 giờ làm việc mỗi ngày

Trong quá trình mở rộng quy mô chăn nuôi, anh Tiếp nhận thấy việc cho ăn và vệ sinh chuồng trại tiêu tốn nhiều thời gian lẫn chi phí nhân công.

Nhờ học hỏi từ một người nuôi chim bồ câu ở Hưng Yên, kết hợp với thực tiễn sản xuất tại trang trại của mình, anh Tiếp đã mày mò nghiên cứu và tự chế hệ thống cho ăn cùng hệ thống dọn phân bán tự động.

Anh Đinh Công Tiếp ghép nuôi từ 3-4 chim non/cặp chim bố mẹ. Ảnh: Bùi My

Sau nhiều lần thử nghiệm, điều chỉnh, đến năm 2024, hệ thống đã vận hành ổn định. Hệ thống cho ăn và dọn phân bán tự động này giúp giảm đáng kể công lao động, nâng cao hiệu quả quản lý đàn chim và được một số hộ nuôi khác tham khảo, học tập.

“Trước đây, việc cho ăn thủ công cần thực hiện khoảng 3 tiếng vào buổi sáng và 3 tiếng vào buổi chiều. Sau khi áp dụng hệ thống cho ăn bán tự động, thời gian giảm xuống còn khoảng 1 tiếng mỗi lần cho ăn, góp phần tiết kiệm chi phí thuê nhân công, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế” - anh Tiếp cho hay.

Song song với đó, anh Tiếp còn đưa vào sử dụng máy ấp trứng chuyên dụng, công suất 1.500 trứng/lứa. Việc ứng dụng máy ấp trứng giúp rút ngắn chu kỳ sinh sản của chim bố mẹ, đồng thời nâng cao rõ rệt tỷ lệ trứng nở thành công.

Không chỉ dừng lại ở cải tiến kỹ thuật, anh Tiếp còn nhạy bén ứng dụng công nghệ số để tìm đầu ra cho sản phẩm. Thông qua các nền tảng mạng xã hội, sản phẩm chim bồ câu thương phẩm của trang trại anh Tiếp tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Lãnh đạo Hội Nông dân phường Hiệp Hòa thăm mô hình nuôi chim bồ câu của anh Đinh Công Tiếp. Ảnh: Bùi My

Đến nay, trang trại của gia đình anh Tiếp duy trì từ 2.500 - 3.000 cặp chim bồ câu sinh sản. Chim non sau sau 40 - 45 ngày là có thể xuất bán chim thương phẩm ra thị trường.

Hiện nay trung bình mỗi tháng, anh Tiếp xuất bán từ 2.300 -2.500 chim bồ câu thương phẩm cho các nhà hàng trên địa bàn thành phố với giá bán 70.000 - 75.000 đồng/con (đã làm sạch).

Không dừng lại ở làm giàu cho bản thân, mô hình của anh Đinh Công Tiếp đang tạo việc làm thường xuyên cho một số lao động địa phương. Anh cũng nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật nuôi chim bồ câu cho các hộ dân trong và ngoài khu vực có nhu cầu học hỏi.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu”, khuyến khích hội viên nông dân mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi.