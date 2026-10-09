Nông dân một xóm ở Nghệ An rủ nhau nuôi ốc bươu đen, chỉ cần cho ăn lá cây, rau củ mà thu về nhiều tỷ đồng

Biến đất khó thành vùng nuôi ốc bươu đen hiệu quả

Con ốc bươu đen được nuôi thử nghiệm ở vùng đồng khó của xóm Thọ Trường, xã Bình Minh từ năm 2017. Ban đầu, chỉ một số hộ nuôi nhỏ lẻ, rồi dần mở rộng diện tích. Nhiều năm trôi qua, con ốc bươu đen đã chứng minh hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân có thu nhập tốt.

Đến nay, toàn xóm Thọ Trường có 72 hộ tham gia nuôi ốc bươu đen với quy hoạch tổng diện tích khoảng 25ha đất trũng. Hiện vùng đất trũng xưa kia của xóm Thọ Trường nay đã trở thành một vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn với vật nuôi chủ lực là con ốc bươu đen.

Ao nuôi ốc bươu đen tại xóm Thọ Trường, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An. Tận dụng nguồn nước sạch, 72 hộ dân nơi đây cùng nhau nuôi ốc bươu đen. Ảnh: N.T

Đặc biệt, địa phương đã thành lập Hợp tác xã Nuôi trồng, chế biến và kinh doanh ốc bươu đen Bình Minh giúp bà con liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị khép kín. Từ đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương hiệu ốc bươu đen địa phương, đảm bảo nguồn cung ứng nông sản sạch, chất lượng cao số lượng lớn cho các thị trường.

Ông Trần Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, mô hình nuôi ốc bươu đen chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả tại xóm 1 và Thọ Trường đang mang lại hiệu quả doanh thu đột phá. Với mức thu nhập bình quân ấn tượng từ 300 đến 500 triệu đồng/sào, mô hình này chứng minh hiệu quả kinh tế cao, trở thành đòn bẩy thoát nghèo bền vững cho địa phương.

Gia đình anh Trần Quý Bảo là một trong những hộ nuôi ốc bươu quy mô lớn tại xã Bình Minh với diện tích lên đến 3,5ha. Anh Bảo chia sẻ về kinh nghiệm nuôi ốc bươu đen: Con ốc bươu đen vốn là giống loài bản địa, có sức đề kháng cao, ít dịch bệnh. Tuy nhiên ao nuôi cần được làm giống môi trường hoang dã. Lòng ao nuôi ốc bươu đen được múc sâu ở khu vực giữa để ốc tránh nắng, trong khi xung quanh rìa bờ lại giữ độ cạn vừa phải. Bờ ao ao cần trồng thêm một số loại cây xanh bóng mát, vừa tạo nơi trú ngụ lý tưởng, vừa làm giúp ốc bươu đen dễ dàng bò lên bờ đẻ trứng vào mùa sinh sản.

Ao nuôi ốc bươu đen được người dân xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An thiết kế sâu ở giữa, hai bờ nông. Bên bờ ao còn trồng cây bóng mát. Ảnh: N.T

Nguồn thức ăn cho ốc bươu đen được anh Bảo tận dụng từ các loại rau, củ, lá cây có sẵn trong vườn nhà như: bí đỏ, lá sắn, lá khoai, đu đủ... hoặc bèo tấm. Hiện, ốc bươu đen được bán với giá trung bình khoảng 65.000 đồng/kg. Mỗi năm anh Bảo thu về từ 2,4 đến 4 tỷ đồng nhờ con ốc bươu đen.

Cải tạo 6 sào ruộng để nuôi ốc bươu đen, vụ đầu thắng lớn khi thu về 11 tấn ốc

Trong khi đó, năm 2025, gia đình anh Nguyễn Đình Vương đầu tư hơn 200 triệu đồng cải tạo 6 sào ruộng để nuôi con ốc bươu đen. Nhờ sự hỗ trợ về kỹ thuật của các hộ đi trước, mô hình của gia đình anh nhanh chóng đi vào ổn định. Đặc biệt, anh Vương quyết định chia nhỏ mặt nước thành các ao độc lập rộng từ 140 đến 180m2 nhằm dễ dàng điều tiết nguồn nước và theo dõi dịch bệnh, thu hoạch.

Ngay vụ đầu tiên, gia đình anh Vương thu hoạch được 11 tấn ốc bươu đen, doanh thu hơn 600 triệu đồng. Dự định sắp tới, gia đình anh Vương sẽ mở rộng thêm diện tích nuôi ốc bươu đen.

Con ốc bươu đen có đặc tính sinh sản mạnh mẽ, được ví là loài "siêu đẻ" nên anh Vương dự tính sau vụ nuôi đầu tiên sẽ giữ lại những con bố mẹ khỏe mạnh để tự nhân giống cho các vụ tiếp theo. Từ đó chủ động nguồn giống thích nghi tốt với địa phương, giảm tối đa chi phí đầu vào và nâng cao đáng kể hiệu quả kinh tế.

Ốc bươu đen thương phẩm được người dân xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An bán với giá bình quân 65.000 đồng/kg. Con ốc bươu đen đầu ra ổn định nên người dân rất an tâm. Ảnh: N.T

Ông Lê Văn Giang - Giám đốc Hợp tác xã Nuôi trồng, chế biến và kinh doanh ốc bươu đen Bình Minh cho biết, con ốc bươu đen đòi hỏi một môi trường nước phải thật sự trong sạch, có hệ thống cấp và thoát nước lưu thông thường xuyên. Nguồn nước sạch chính là yếu tố quyết định thành, bại khi nuôi ốc bươu đen. Vì thế, không phải diện tích ruộng trũng nào cũng có thể tùy tiện chuyển đổi sang nuôi ốc.

Để đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp đầy đủ cho ao nuôi ốc bươu đen, bà con đã chung tay xây dựng nên một tuyến mương kiên cố dài hơn 1km, trực tiếp dẫn nguồn nước ngọt dồi dào, sạch từ sông Đào về tận các bờ ao, giải quyết triệt để bài toán nguồn nước, giúp vùng nuôi ốc bươu đen phát triển ổn định.

Quy trình chăm sóc bài bản và chuyên nghiệp, tổng sản lượng ốc bươu đen thương phẩm của hợp tác xã đã đạt con số ấn tượng khoảng 400 tấn mỗi năm. Sản phẩm ốc bươu đen của xã Bình Minh cũng đã được công nhận đạt OCOP 3 sao. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ rộng mở, đầu ra của con ốc bươu đen tại xã Bình Minh luôn duy trì ở mức cao nên người dân rất an tâm.

Ông Trần Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, trước sự phát triển mạnh của nghề nuôi ốc bươu đen, địa phương đã xây dựng Đề án “Phát triển mô hình nuôi ốc bươu đen theo hướng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, kiểm soát môi trường, liên kết sản xuất, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu trên địa bàn xã Bình Minh giai đoạn 2026 - 2028”.

Theo đề án, quy trình nuôi ốc bươu đen sẽ được siết chặt kiểm soát từ môi trường nước đến chất lượng con giống. Đề án kỳ vọng sẽ nâng sản lượng ốc bươu đen tại xã Bình Minh lên tới 1.000 tấn/năm.