Loại quả đắt đỏ nhất thế giới, Việt Nam trồng bạt ngàn thành đặc sản 120.000 đồng/kg, trồng một lần thu hoạch nhiều năm

Cam Cara ruột đỏ được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại cam". Chúng vốn có xuất xứ từ vùng Venezuela, sau đó du nhập sang Mỹ. Hiện, cam Cara được trồng rộng rãi tại Mỹ, Úc, Brazil, Bắc Phi và khu vực Địa Trung Hải.

Đây là loại cam nhập khẩu thuộc dòng cao cấp, có giá đắt đỏ khi vào thị trường Việt Nam, chúng có giá khoảng 300.000 đồng/kg, đắt hơn nhiều so với các giống cao trong nước. Hồi mới xuất hiện, dòng cam này "gây sốt" trên thị trường, nhiều người tò mò mua về ăn thử hoặc làm quà tặng cho đối tác.

Cam Cara ruột đỏ là giống cam không hạt, dễ bóc và rất thuận tiện khi thưởng thức. Phần ruột có màu đỏ bắt mắt, vị ngọt dịu xen lẫn chút chua nhẹ, hương thơm đặc trưng khiến nhiều người liên tưởng đến bưởi, thậm chí thoang thoảng mùi cà rốt.

Theo tìm hiểu, cam Cara ruột đỏ được nghiên cứu và phát triển dựa trên giống cam Navel truyền thống. Giống cam này vẫn giữ trọn những ưu điểm quý của cam Navel, đồng thời sở hữu thêm nhiều đặc tính vượt trội. Về hình thức, vỏ cam Cara khá giống cam Navel, tuy nhiên không có phần “rốn”; lớp vỏ trơn láng và phớt nhẹ sắc hồng, tạo nên nét khác biệt riêng.

Những năm gần đây, Việt Nam đã trồng thành công giống cam nhập khẩu này, bán ra thị trường với giá khoảng 80.000-120.000 đồng/kg. Hiện, chúng đã được trồng đại trà nên giá hạ nhiệt hơn thời gian đầu, chỉ từ 40.000 đồng/kg khi vào mùa.

Việc trồng cam Cara ruột đỏ không quá phức tạp, phù hợp với nhiều vùng sinh thái. Đây là giống cam có sức sinh trưởng khỏe, khả năng chống chịu sâu bệnh khá tốt nên ít tốn công chăm sóc. Ngay từ năm thứ 3, cây đã bắt đầu cho thu hoạch, trung bình đạt khoảng 70 quả/cây nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật.

Phương pháp canh tác chủ yếu hướng đến tự nhiên, trong đó phân chuồng ủ hoai được sử dụng làm nguồn dinh dưỡng chính, kết hợp tưới nước đầy đủ để cây phát triển ổn định. Khi xuất hiện sâu bệnh, nhà vườn ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng quả.

Trong trồng cam Cara, đất đóng vai trò then chốt. Đất khỏe sẽ nuôi cây tốt, vì vậy việc bón phân hữu cơ tự ủ từ rơm rạ, cỏ cây, phân gia súc, gia cầm được xem là giải pháp tối ưu giúp cải tạo đất, tăng độ phì và tạo môi trường bền vững cho vườn cam. Phân ủ đúng cách không chỉ giúp đất tơi xốp mà còn cung cấp dinh dưỡng lâu dài cho cây.

Cây cam Cara ruột đỏ sinh trưởng đồng đều, đến khoảng 3 năm tuổi sẽ đạt chiều cao ổn định và cho lứa quả đầu tiên. Khi chín, vỏ cam chuyển dần từ màu xanh sang vàng và đạt sắc cam tươi đẹp vào thời điểm thu hoạch. Năng suất tăng rõ rệt từ năm thứ tư trở đi.

Nhờ chất lượng trái ngon, mẫu mã đẹp không thua kém cam nhập khẩu và thời gian thu hoạch sớm hơn nhiều giống cam khác, cam Cara ruột đỏ thường được thị trường ưa chuộng và có giá bán cao hơn so với các giống cam nội địa cùng thời điểm.