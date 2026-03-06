Một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội thông báo hết hàng do thiếu nguồn cung

Được biết, Công ty này đã có Công văn gửi tới Sở Công Thương TP Hà Nội báo cáo về tình hình thiếu hụt nguồn hàng.

Theo thông báo của INDEL CORP, công ty có 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, dù thời gian qua luôn bảo đảm nguồn tài chính, nguồn hàng để đảm bảo việc bán hàng diễn ra liên tục, không gián đoạn.

Tuy nhiên, do tình hình xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp từ ngày 28/2, dẫn đến nguồn cung xăng dầu nhập khẩu bị gián đoạn, việc phân bổ sản lượng từ các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trong nước gặp nhiều khó khăn.

Hệ quả, từ ngày 28/2 đến nay, Công ty INDEL CORP rơi vào tình trạng thiếu hụt, đứt nguồn cung xăng dầu, trong khi các thương nhân đầu mối, phân phối thông báo hiện tại chưa có nguồn hàng để cung cấp.

Một cửa hàng xăng dầu thuộc thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL (INDEL CORP)

Chỉ riêng trong ngày 5/3, công ty đã liên hệ với hơn 10 đầu mối cung cấp nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Mặc dù, Công ty này cho biết đã dự trữ hàng cho 1 kỳ đổi giá nhưng do nguồn hàng khan hiếm và số lượng người dân đi mua nhiều quá dẫn đến lượng hàng dự trữ bị thiếu hụt.

Trước tình trạng trên, INDEL CORP mong muốn Sở Công Thương Hà Nội hỗ trợ kết nối, điều phối nguồn cung từ các thương nhân đầu mối, đơn vị phân phối khác trên địa bàn; Có văn bản hướng dẫn, tạo điều kiện để công ty được ký kết hợp đồng bổ sung nguồn hàng trong thời gian sớm nhất; Xem xét giải pháp điều tiết nguồn cung nhằm đảm bảo thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Trước đó, 15 giờ ngày 5/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng dầu rất mạnh từ 1.807 - 7.132 đồng/lít, kg, tùy từng mặt hàng.

Trả lời về nguồn cung xăng dầu đại diện Bộ Công Thương, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết: Qua kiểm tra và trao đổi thông tin, nguồn cung xăng dầu cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước đến hết tháng 3/2026.

Song một số doanh nghiệp bán lẻ phản ánh rằng chiết khấu xăng dầu đang xuống thấp về 0 đồng, trong khi khó nhập hàng, dẫn tới càng bán càng lỗ.

Phản ánh của đại diện cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu là mỗi khi xuất hiện biến động địa chính trị trên thế giới, như việc Mỹ, Israel vừa tấn công Iran, thị trường xăng dầu trong nước lại lặp lại một kịch bản là chiết khấu cho doanh nghiệp bán lẻ lập tức rơi về 0 đồng hoặc gần như bằng 0. Điều này đã xảy ra nhiều năm nay, đẩy rủi ro về phía hệ thống bán lẻ.

Theo bà Hiền, để thị trường vận hành minh bạch và đúng nguyên tắc kinh tế thị trường, doanh nghiệp bán lẻ kiến nghị cơ quan quản lý quy định giá trần với giá bán buôn, cho phép giá bán lẻ được dao động trong biên độ 10-15% so với giá bán buôn hoặc doanh nghiệp đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn theo tín hiệu thị trường, sau đó doanh nghiệp bán lẻ được phép điều chỉnh giá bán lẻ trong biên độ từ 8% đến 15% so với giá bán buôn.

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết các doanh nghiệp bán lẻ kiến nghị cơ quan quản lý xem xét nghiên cứu cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ theo ngày để thị trường phản ứng sát với biến động thực tế và hạn chế tình trạng lợi dụng chu kỳ điều hành giá.