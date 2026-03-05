Hà Nội: Chủ cây xăng tại Hà Đông nói lý do “hết xăng”

Cây xăng tại Hà Đông tạm thời "hết xăng" chiều 5-3

Trao đổi với báo chí về thông tin cửa hàng “hết xăng” chiều 5-3, ông Đặng Văn Dũng, Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL cho biết, căng thẳng tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu, khiến hoạt động nhập khẩu gặp nhiều khó khăn. Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp trong nước không thể nhập được hàng từ các đơn vị phân phối.

Công ty đã chủ động tăng lượng dự trữ, tuy nhiên tình trạng thiếu hụt xảy ra sớm hơn dự kiến.

“Từ ngày 28/2, lượng tiêu thụ xăng dầu bắt đầu tăng mạnh trong khi nguồn cung ngày càng khó tiếp cận, dẫn đến tình trạng thiếu hàng. Doanh nghiệp đã liên hệ với nhiều đầu mối và đơn vị phân phối để tìm nguồn bổ sung nhưng không thành công.

Công văn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển INDEL gửi Sở Công Thương Hà Nội về tình hình xăng dầu

Chỉ riêng trong ngày 5-3, công ty đã liên hệ với hơn 10 đầu mối, thương nhân phân phối nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Thông thường, mỗi ngày cửa hàng tiêu thụ khoảng 30 m³ xăng dầu, nhưng riêng ngày 4/3 lượng bán ra đã vượt 50 m³. Đến khoảng 4h – 4h30 ngày 5-3, cửa hàng đã hết xăng, chỉ còn dầu để bán”- ông Đặng Văn Dũng nói.

Theo ông Đặng Văn Dũng, mặc dù doanh nghiệp đã có dự trữ cho 1 kỳ đổi giá nhưng do nguồn cung khan hiếm, cầu lại tăng mạnh nên lượng hàng dự trữ của Công ty bị thiếu hụt.

Lãnh đạo Công ty cũng cho hay: “Chúng tôi đã gửi công văn tới Sở Công Thương Hà Nội và lực lượng Quản lý thị trường để báo cáo tình hình, đồng thời đề xuất hỗ trợ kết nối nguồn cung. Công ty cũng kiến nghị các cơ quan chức năng có văn bản hướng dẫn, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm ký kết hợp đồng bổ sung nguồn hàng”.

Đại diện Công ty cũng mong được khách hàng chia sẻ vì không nhập được hàng.