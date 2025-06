Nóng nhất trong ngày: Giá vàng tiến sát đỉnh cao kỷ lục; Giàu to nhờ khai thác “mỏ vàng” từ xương bò

Giá vàng hôm nay 15/6/2025 tiến gần mức cao kỷ lục, vàng SJC tăng vọt

Giá vàng hôm nay 15/6/2025 chốt tuần tăng mạnh do căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran. Giá vàng trong nước cũng tăng vọt, vượt mốc 120 triệu đồng/lượng.

Kết phiên 14/6, giá vàng miếng tại SJC đóng cửa ở mức 117,8-120,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng trong nước tiến sát đỉnh cũ

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 113,7-116,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng so với mức chốt phiên hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji niêm yết ở mức 115-117 triệu đồng/lượng, không đổi so với mức chốt phiên hôm trước.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chốt tuần giao dịch ở mức 3.430 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 8/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.452 USD/ounce.

Căng thẳng ở Trung Đông thúc đẩy giá vàng đạt mức đóng cửa tuần kỷ lục trên 3.400 USD/ounce. Hiện vàng vượt trội so với đồng USD, vốn đang gặp khó khăn trong việc thu hút dòng vốn trú ẩn an toàn. Chỉ số USD Index chốt tuần giao dịch ở mức 98,13, giảm 1% so với một tuần trước.

Vì sao Trung Quốc siết chặt hoạt động “vỗ béo”, muốn nuôi heo “thon gọn”?

Trung Quốc đang siết chặt hoạt động “vỗ béo lại” lợn nhằm ổn định thị trường thịt lợn, giảm lãng phí thức ăn và bảo vệ nông dân nhỏ lẻ trước tình trạng cung dư thừa, giá giảm mạnh. Hoạt động này, vốn phổ biến khi nông dân mua lợn trưởng thành, nuôi thêm để tăng trọng 40–50 kg chờ giá lên, gây biến động giá cả, lúc thiếu hụt, lúc dư cung. Điều này làm trầm trọng tình trạng thị trường khi giá lợn hơi giảm từ 21 nhân dân tệ/kg (tháng 8/2024) xuống 14 nhân dân tệ/kg (tháng 2/2025).

Ngoài ra, “vỗ béo lại” lãng phí thức ăn chăn nuôi, đi ngược chiến lược tiết kiệm ngũ cốc và giảm phụ thuộc vào đậu tương nhập khẩu, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ. Lợn quá 120 kg kém hiệu quả chuyển đổi thức ăn, làm hao tổn tài nguyên và tăng nguồn cung đột ngột, kéo giá xuống.

Chính phủ Trung Quốc, dù chưa ra tuyên bố chính thức, đã triển khai kiểm soát tại các địa phương như Quảng Đông. Tập đoàn Muyuan Foods cũng ngừng bán lợn cho các đơn vị đầu cơ. Theo chuyên gia, chính sách này không chỉ quản lý thị trường mà còn nằm trong chiến lược dài hạn về an ninh lương thực và kiểm soát chuỗi cung ứng thực phẩm.

Dù gây khó cho nông hộ nhỏ vốn coi “vỗ béo” là cơ hội sinh lời, chính sách này có thể bảo vệ họ khỏi rủi ro thị trường. Với doanh nghiệp lớn, việc kiểm soát đầu cơ giúp ổn định chuỗi cung ứng. Nếu thực hiện hiệu quả, chiến lược này sẽ hỗ trợ phát triển bền vững ngành chăn nuôi Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới.

Cây xưa cứ thấy là chặt, giờ được nâng như trứng vì có thể “đẻ ra vàng”

Hoàng liên gai, hay “cây gai nhím”, từng bị chặt bỏ vì gai nhọn nguy hiểm, giờ được trân quý như “mỏ vàng” nhờ giá trị dược liệu cao. Loài cây bụi này mọc hoang ở vùng núi cao Việt Nam như Sapa (Lào Cai) và các nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ. Cây cao 2-3m, có gai nhọn, hoa vàng, quả mọng đen tím, dễ trồng bằng hạt.

Thực chất, hoàng liên gai là một loại thảo mộc giá trị

Trong y học cổ truyền, hoàng liên gai có vị đắng, tính hàn, tác dụng trên các kinh tâm, tỳ, vị. Y học hiện đại phát hiện thân rễ và chóp gai chứa 3-4% berberin – hoạt chất quý dùng chiết xuất bột berberin, trị bệnh lỵ trực trùng. Ở Trung Quốc, bột berberin có giá khoảng 300 NDT (hơn 1 triệu đồng)/kg, biến cây thành nguồn lợi kinh tế lớn.

Trước đây, tại nông thôn Trung Quốc, hoàng liên gai thường bị chặt bỏ do gai nhọn gây nguy hiểm, cản trở lối đi. Nay, nhận thức về giá trị dược liệu khiến cây được bảo vệ và trồng cẩn thận. Tại Việt Nam, đặc biệt ở Sapa, cây mọc tự nhiên và được khai thác, mở ra tiềm năng kinh tế từ chiết xuất berberin.

Sự thay đổi từ “chặt bỏ” sang “nâng niu” phản ánh giá trị mới của hoàng liên gai, không chỉ trong y học mà còn trong kinh tế. Việc khai thác hợp lý có thể giúp nông dân vùng cao cải thiện thu nhập, đồng thời bảo tồn loài cây quý này. Tuy nhiên, cần quản lý chặt chẽ để tránh khai thác quá mức, đảm bảo phát triển bền vững và duy trì nguồn tài nguyên thiên nhiên giá trị này.

Cả làng giàu to nhờ khai thác “mỏ vàng” từ xương bò

Tại huyện Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, xương bò từ nguyên liệu hầm nước dùng đã trở thành “mỏ vàng” nhờ ý tưởng kinh doanh độc đáo. Vốn là vùng chăn nuôi gia súc lớn, Lâm Hạ tận dụng xương bò, cừu để điêu khắc thủ công, tạo ra sản phẩm giá trị cao. Nhờ kỹ thuật tinh xảo và công nghệ CNC hiện đại, xương thô được biến thành đồ lưu niệm, trang trí nội thất, phụ kiện nhạc cụ, đồ sưu tầm với họa tiết văn hóa dân tộc, mang lại giá trị kinh tế lớn.

Xưởng điêu khắc Lâm Phong hợp tác với các trang trại, xây dựng hệ thống tái chế xương, sản xuất hơn 20.000 sản phẩm mỗi năm, đạt giá trị 16 triệu NDT (56,4 tỷ đồng), tạo việc làm cho hơn 50 người. Huyện Lâm Hạ còn phát triển chuỗi công nghiệp tích hợp từ chăn nuôi, giết mổ đến chế biến, bán hàng, tối ưu hóa nguồn lực. Trong 4 năm, địa phương đầu tư 330 triệu NDT vào quỹ hỗ trợ và 3,09 tỷ NDT vào các khoản vay, giúp hơn 20.000 hộ gia đình tăng thu nhập.

Từ nghề thủ công truyền thống, điêu khắc xương trở thành ngành công nghiệp văn hóa tiềm năng, nâng cao đời sống người dân và quảng bá văn hóa địa phương. Sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ hiện đại không chỉ biến xương bò thành “vàng” mà còn tạo mô hình phát triển bền vững, giúp Lâm Hạ trở thành điểm sáng kinh tế.