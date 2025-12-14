Loạt smartphone 2025 đắt nhất bán tại Việt Nam

Samsung Galaxy Z Fold7 (từ 47 triệu đồng)

Smartphone gập cao cấp của Samsung cải tiến mạnh về thiết kế, vẫn giữ nét vuông vắn của thế hệ trước nhưng được làm mỏng và nhẹ hơn, cho cảm giác sử dụng tương tự điện thoại dạng thanh khi gập. Máy có độ dày tương ứng 4,2 và 8,9 mm khi mở ra và gập vào. Kích thước màn hình ngoài và trong tăng lên lần lượt 6,5 và 8 inch, sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X, độ phân giải 2K cùng tần số quét 120 Hz. Máy hỗ trợ loạt tính năng AI tạo sinh với khả năng hiểu tiếng Việt được đánh giá tốt nhất trên thị trường.

Galaxy Z Fold7 trang bị chip Snapdragon 8 Elite. Ngoài cấu hình RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256 hoặc 512 GB giống thế hệ trước, lần đầu tiên Samsung trang bị RAM 16 GB và bộ nhớ trong 1 TB. Hệ thống ba camera gồm camera chính nâng lên 200 megapixel, hỗ trợ chống rung quang học OIS, góc siêu rộng 12 megapixel còn ống tele 10 megapixel hỗ trợ OIS với khả năng zoom quang 3x, zoom số 30x. Pin giữ nguyên dung lượng 4.400 mAh, sử dụng sạc nhanh 25 W và sạc không dây 20 W.

Honor Magic V5 (45 triệu đồng)

Honor Magic V5 bán tại Việt Nam có hai màu trắng và vàng, trong đó bản màu trắng mỏng 8,8 mm khi gập, 4,1 mm khi mở và nặng 217 gam, còn màu vàng có số đo tương ứng 9 mm, 4,2 mm và 222 gram.

Sản phẩm sử dụng hai màn hình LTPO OLED với tần số quét 120 Hz và độ phân giải Full HD+. Màn hình ngoài 6,43 inch tỷ lệ 20:9 gần giống điện thoại thường, hỗ trợ bút cảm ứng, còn màn hình trong 7,95 inch. Máy có ba camera sau, với ống kính chính và góc siêu rộng 50 megapixel, còn ống tele dùng cảm biến mới 64 megapixel. Máy ảnh selfie dạng đục lỗ vẫn giữ độ phân giải 20 megapixel.

Phiên bản bán tại Việt Nam trang bị chip Snapdragon 8 Elite, RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Máy có pin 5.820 mAh lớn nhất trên các smartphone gập hiện nay, hỗ trợ sạc nhanh có dây 66 W và không dây 50 W.

Oppo Find N5 (45 triệu đồng)

Smartphone của Oppo có số đo 4,21 mm khi mở và 8,93 mm khi, dung lượng pin 5.600 mAh và là model gập mỏng nhất, pin lớn nhất khi ra mắt. Máy dùng khung nhôm hợp kim 7-series và hợp kim titan in 3D đảm bảo chịu lực tốt. Sản phẩm có khả năng kháng nước theo tiêu chuẩn IPX6, IPX8 và IPX9.

Màn hình ngoài 6,62 inch và màn hình chính 8,12 inch sử dụng tấm nền LTPO tần số quét thích ứng 1-120 Hz, hỗ trợ HDR10+. Find N5 có cấu hình với chip mạnh nhất là Snapdragon 8 Elite và RAM 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB. Camera mang thương hiệu Hasselblad, ống kính chính và tele cùng độ phân giải 50 megapixel, góc siêu rộng 12 megapixel.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max (từ 35 triệu đồng)

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max trở lại sử dụng vỏ nhôm thay cho titan, cụm camera mở rộng thành hình chữ nhật. Diện tích phần này khá lớn, ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác và nằm bên trái. Đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar chuyển sang phải và xếp dọc.

Ngoài chip xử lý A19 Pro và RAM tăng lên 12 GB, hai mẫu Pro có ống tele tăng độ phân giải lên 48 megapixel ngang với camera chính và góc siêu rộng. Ống tele tetraprism thế hệ mới hỗ trợ zoom quang học 8x tiêu cự tương đương 200 mm, hỗ trợ tốt ảnh chân dung và phong cảnh. Camera trước tăng lên 18 megapixel với cảm biến vuông cho phép crop ảnh hiệu quả, tạo ra trường nhìn rộng hơn. iPhone 17 Pro và Pro Max đều sử dụng chip mạng N1 do Apple thiết kế, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6. Đây là lần đầu Apple sử dụng tản nhiệt buồng hơi tự thiết kế nhằm tăng khả năng làm mát cho iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Sony Xperia 1 VII (từ 35 triệu đồng)

Xperia 1 VII giữ thiết kế vuông vắn đặc trưng của dòng Xperia với thân dài cùng nét bo vuông vức nam tính, cụm camera đặt dọc dễ nhận biết. Máy sử dụng tấm nền OLED kích thước 6,5 inch, tần số quét 120 Hz cùng độ phân giải Full HD+ nhưng độ sáng tăng 20% và hỗ trợ 10 bit màu với hai cảm biến chiếu sáng để điều chỉnh cả màu sắc cho phù hợp với môi trường sử dụng. Màn hình máy thừa hưởng công nghệ hiển thị của TV Bravia cùng khả năng chơi nhạc chất lượng cao từ thương hiệu Walkman của Sony.

Hệ thống ba camera sau trên Xperia 1 VII với ống góc siêu rộng 16 mm dùng cảm biến lớn hơn 2,1 lần so với thế hệ trước là 1/1.56 inch Exmor RS, độ phân giải 48 megapixel, khẩu độ mở tăng lên f/2.0. Trong khi đó, camera chính giữ độ phân giải 48 "chấm" và ống tele 85-170 mm f/2.3-f/3.5, 12 megapixel có thể chụp macro ở khoảng cách 4 cm. Sony gọi các tính năng AI trên điện thoại là Xperia Intelligence. Trong đó, một số được lấy từ máy ảnh Alpha như công nghệ nhận diện tư thế con người.

Vivo X300 Pro (từ 35 triệu đồng)

Vivo mang trở lại Việt Nam dòng smartphone cao cấp với X300 Pro. Thiết kế máy không khác biệt nhiều so với thế hệ trước, với điểm nổi bật là cụm camera tròn kích thước lớn.

Máy sử dụng màn hình 6,78 inch tấm nền BOE Q10 Plus OLED, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 4.500 nit. Vivo trang bị chip Dimensity 9500, RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB cho smartphone của mình.

Cụm camera sau được tinh chỉnh bởi Zeiss với cảm biến góc siêu rộng Samsung JN5 50 megapixel, cảm biến tele Samsung HPB 200 megapixel, còn cảm biến chính Sony LYT-828 50 megapixel, hỗ trợ chống rung OIS CIPA 5.5. Máy trang bị pin 6.510 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 90 W và sạc không dây 40 W.

Xiaomi 15 Ultra (34,9 triệu đồng)

Dòng Ultra của Xiaomi tập trung vào khả năng quay chụp với cụm camera tròn giống ống kính máy ảnh chuyên dụng. Điện thoại có ống kính tiềm vọng 200 megapixel, chống rung quang học OIS, zoom 4,3x, cho khả năng chụp tele thiếu sáng tốt hơn. Ba cảm biến còn lại đều có độ phân giải 50 megapixel, trong đó camera chính loại bỏ công nghệ khẩu độ thay đổi để chuyển sang khẩu độ cố định f/1.63.

Về cấu hình, 15 Ultra trang bị chip Snapdragon 8 Elite, RAM 12/16 GB, bộ nhớ 256/512 GB/1 TB, màn hình AMOLED LTPO 6,73 inch tần số quét thích ứng 1-120 Hz, độ sáng tối đa 3.200 nit. Máy cũng có khả năng chống nước chuẩn IP68, dung lượng pin 6.000 mAh lớn hơn thế hệ cũ, sạc có dây 90 W và sạc không dây 80 W.

Samsung Galaxy S25 Ultra (từ 34 triệu đồng)

Galaxy S25 Ultra là smartphone cao cấp đầu tiên ra mắt năm 2025, với thiết kế màn hình và mặt lưng phẳng hơn, không còn cong về các cạnh. Samsung vẫn sử dụng vật liệu titanium làm khung sườn, nhưng cho biết đã cải tiến chất lượng vật liệu giúp tăng độ bền cao hơn thế hệ trước.

Cấu hình camera không khác biệt so với trước, gồm camera chính 200 megapixel, góc siêu rộng 50 megapixel và hai camera zoom quang học riêng biệt là 3x và 5x với độ phân giải lần lượt 10 và 50 megapixel. Dòng Galaxy S25 chạy OneUI 7 với AI tích hợp sâu và cá nhân hóa.

Về phần cứng, Galaxy S25 Ultra trang bị chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, RAM 12 GB và ba phiên bản bộ nhớ trong từ 256 GB đến 1 TB. Máy dùng pin 5.000 mAh và sạc nhanh 45 W như thế hệ trước.

Samsung Galaxy S25 Edge (từ 33,5 triệu đồng)

Galaxy S25 Edge được Samsung gọi là "kỳ quan kỹ thuật" với thiết kế thanh mảnh. Điện thoại mỏng 5,8 mm, với khung titan, các cạnh uốn cong không điểm hở. Máy có màn hình 6,7 inch, tấm nền cao cấp Dynamic OLED 2X độ phân giải Quad HD+, hiển thị 16 triệu màu và tần số quét 120 Hz. Camera chính dùng cảm biến 200 megapixel như S25 Ultra, nhưng làm lại hệ thấu kính, mỏng hơn 18%, có chống rung quang học OIS và camera phụ góc siêu rộng độ phân giải 12 megapixel.

Về cấu hình, máy trang bị chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, RAM 12 GB cùng hai phiên bản bộ nhớ trong 256 GB và 512 GB. Điểm đáng tiếc trên S25 Edge là dung lượng pin chỉ 3.900 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25 W, cho phép sạc 55% pin trong 30 phút, có sạc không dây.

Oppo Find X9 Pro (33 triệu đồng)

Find X9 Pro thay đổi hoàn toàn thiết kế so với thế hệ trước, chuyển sang sử dụng màn hình phẳng, các cạnh vuông vức và cụm camera hình vuông nhỏ gọn hơn. Máy dùng màn hình AMOLED, độ sáng 3.600 nit, tần số quét 120 Hz, kích thước 6,78 inch. Model của Oppo có 3 camera sau do Hasellblad tinh chỉnh, trong đó camera chính Sony LYT-808 độ phân giải 50 megapixel, chống rung quang học OIS còn ống kính góc siêu rộng là cảm biến Samsung JN5 50 megapixel, và ống tele 200 megapixel với zoom quang 3x và zoom số 120x.

Find X9 Pro trang bị chip Dimensity 9500, RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB, pin 7.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W, sạc nhanh không dây 50 W và sạc ngược công suất 5 W. Sản phẩm có thể gắn thêm ống kính rời để tăng khả năng chụp zoom.

Phone Air (từ 32 triệu đồng)

iPhone 17 Air là dòng iPhone hoàn toàn mới, thay thế Plus. Đây là điện thoại mỏng nhất Apple từng sản xuất với độ dày 5,6 mm, sử dụng vỏ titanium, phần viền làm bóng, thay vì nhám mờ như trên iPhone 17. Phần lồi của camera được vuốt cong liền mạch. Apple cho biết đặt nhiều linh kiện trong cụm, giúp máy mỏng hơn và vẫn đủ cho không gian chứa pin bên dưới.

iPhone Air trang bị chip A19 Pro mới tương tự iPhone 17 Pro, chỉ sử dụng eSim trên toàn cầu. Máy có màn hình 6,5 inch LTPO Super Retina OLED hỗ trợ ProMotion 120 Hz, chỉ có một camera sau độ phân giải 48 megapixel, hỗ trợ zoom số 2x.