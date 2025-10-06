Đặt đồ ăn đêm, nhận hàng trên trời từ… drone

Giao hàng thần tốc, không sợ thiếu shipper nhờ máy bay không người lái

Drone (máy bay không người lái) đang ngày càng trở nên phổ biến, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp hoặc cứu hộ. Thậm chí giờ đây ở Thâm Quyến (Trung Quốc), bạn còn có thể đặt đồ ăn đêm và được drone giao hàng tận nhà.

Cụ thể, hãng giao đồ ăn Meituan đã công bố triển khai dịch vụ giao hàng ban đêm trên nhiều tuyến đường tại Thâm Quyến. Đây là lần đầu tiên công nghệ flycam (máy bay không người lái) được tích hợp vào hoạt động giao hàng bán lẻ tức thời vào ban đêm ở Trung Quốc, đánh dấu một giai đoạn mới khi nền kinh tế tầm thấp (low-altitude economy) của nước này bắt đầu hướng tới mô hình vận hành toàn thời gian.

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động thường nhật tại Thâm Quyến vào năm 2021, Meituan Drone đã hoàn thành hơn 600.000 đơn hàng giao đồ ăn, với thời gian giao hàng trung bình khoảng 15 phút. Con số này gần như tăng 100% hiệu suất so với mức trung bình gần 30 phút của phương thức truyền thống. Dịch vụ giao hàng đêm mới ra mắt sẽ mở rộng thêm kịch bản dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng ban đêm của người dùng.

Giao hàng đêm từ lâu đã là một điểm nghẽn trong ngành bán lẻ tức thời: số lượng nhân viên giao hàng giảm đáng kể so với ban ngày, trong khi nhu cầu vẫn giữ nguyên. Với năng lực tự động hóa, drone đóng vai trò bổ sung đắc lực cho nguồn cung ứng vận chuyển, giúp giảm thiểu hiệu quả điểm nghẽn thị trường, mang đến dịch vụ giao hàng đêm tiện lợi và đáng tin cậy hơn cho người dùng.

Dịch vụ giao hàng đêm của Meituan Drone sẽ được thí điểm trước tại các công viên ở Thâm Quyến. Đợt đầu tiên sẽ bao phủ các khu vực tập trung đông người vào buổi tối như Talent Park và Haifeng Sports Park, hoạt động đến 20 giờ mỗi ngày. Người dùng tại những khu vực này có thể đặt hàng qua ứng dụng Meituan để tận hưởng trải nghiệm giao hàng siêu tốc bằng drone.

“Để đảm bảo an toàn cho việc giao hàng đêm bằng drone, ưu tiên hàng đầu là giải quyết vấn đề quan sát. Gần đây, chúng tôi đã tập trung nâng cấp khả năng định vị và điều hướng của drone tự phát triển. Vào ban đêm, drone có thể điều hướng hiệu quả nhờ ánh sáng từ các tòa nhà và đèn đường thành phố. Ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu hơn hệ thống chiếu sáng khẩn cấp ban đêm, drone vẫn có thể hoàn thành các thao tác như tránh vật cản trong quá trình bay tự chủ và hạ cánh chính xác đến từng centimet nhờ khả năng định vị cục bộ của các cảm biến”, đại diện phụ trách Meituan Drone cho biết.

Vị đại diện này nói thêm, việc triển khai dịch vụ giao hàng đêm của Meituan Drone không chỉ mang lại trải nghiệm giao hàng đêm thuận tiện hơn cho người dùng mà còn khám phá các kịch bản mới, tạo thêm sức sống cho sự phát triển của nền kinh tế tầm thấp.