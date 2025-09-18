Theo chân người dân đi hái quả trên "cây ATM" của làng, tiền công cả triệu đồng/ngày vẫn thiếu người làm

Được coi là “cây ATM” của làng bởi vì từ hàng nghìn gốc trám đen, người dân làng Vân Xuyên, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh có thể thu được từ 5-6 tỷ đồng mỗi năm, giúp đời sống của bà con nơi đây ngày càng khá giả. (Ảnh: Trần Lưu)

Trám đen được mùa, được giá, mỗi năm, từ mỗi cây trám cổ thụ có thể cho thu hoạch hàng tạ trám, bán với giá từ 120-150 nghìn đồng/kg, thu hàng chục triệu đồng. (Ảnh: Trần Lưu)

Trám đen không chỉ được coi là “cây ATM” hay “vàng đen” của những gia đình sở hữu chúng mà còn giúp nhiều người có thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày nhờ công việc đi đập trám thuê. (Ảnh: Trần Lưu)

Là 1 trong 3 đập trám thuê giỏi nhất thôn Vân Xuyên, anh Nguyễn Văn Nhu (48 tuổi) cho biết, công việc chính của anh là đi bứng bầu cây, chủ yếu là các loại cây công trình đô thị với thu nhập 400 nghìn đồng/ngày công. (Ảnh: Trần Lưu)

Tuy nhiên, hơn 10 năm nay, cứ đến mùa thu hoạch trám đen hàng năm, anh lại tay sào tay thừng đi đập trám thuê. (Ảnh: Trần Lưu)

“Những cây trám họ thuê thợ đập đều là gốc cổ thụ hàng trăm năm, 3-4 người ôm mới xuể, tán rộng, chỉ có thể hái thủ công. Phải người có thật nhiều kinh nghiệm họ mới dám trèo”, anh Nhu nói. (Ảnh: Trần Lưu)

Trước khi trèo lên cây đập trám, người nhà phải lấy bạt trải xung quanh gốc trám. Sau đó khéo léo trèo lên cây, dùng dây thừng bảo hiểm buộc một đầu vào cành trám, một đầu buộc vào người, trèo ra từng cành, dùng sào đập trám rơi xuống bạt phía dưới sao cho quả trám không bị xước. (Ảnh: Trần Lưu)

Hàng ngày đi làm thợ xây nhưng đến mùa trám, anh Nguyễn Văn Được (50 tuổi), trú tại xóm Đá lại được các hộ dân quanh làm đặt hàng “đập trám”. (Ảnh: Trần Lưu)

“Năm nay tiền công thợ đập trám cao hơn năm ngoái. Năm ngoái được 800 nghìn đồng thì năm nay được 1 triệu đồng một ngày rồi. Tôi với 2 người nữa là được trả công cao nhất. Những người khác thì cũng được 800-900 nghìn đồng một ngày”, anh Được cho hay. (Ảnh: Trần Lưu)

Sinh ra ở “thủ phủ” trám đen miền Bắc, anh Được cho biết, bản thân anh đã đi đập trám thuê cho các hộ dân quanh làng từ năm 18 tuổi. (Ảnh: Trần Lưu)

“Trèo cây này nguy hiểm, toàn cây cao 25-30 mét. Trời thì nóng, không may còn bị ong đốt nữa. Hôm trước tôi bị đốt 50 nốt ở đầu đấy. Cũng may, từ đầu vụ đến giờ, nhờ đi đập trám thuê mà tôi cũng cóp được 25 triệu đồng rồi, cũng chỉ còn vài ngày nữa là hết mùa thôi”, anh Được chia sẻ. (Ảnh: Trần Lưu)

Giữa khoảng tán xanh ngút mắt, cách chỗ anh Được đập trám thuê vài nhà, anh Ngô Văn Tiên (45 tuổi), trú tại xóm Đông cũng đang vắt vẻo trên ngọn cây, tay cầm sào dài đập lia lịa vào tán lá xanh um để thu hoạch trám. (Ảnh: Trần Lưu)

Quả trám đen ẩn mình nằm giữa tán lá xanh rì, thợ hái trám phải vừa dẻo dai, vừa có kỹ năng trèo cùng đôi mắt tinh tường để không bỏ sót trám trên cây. (Ảnh: Trần Lưu)

Trám đập xuống đến đâu có người mua hết đến đó với giá từ 120-150 nghìn đồng/kg. (Ảnh: Trần Lưu)

Cùng với anh Nhu, anh Được và anh Tiên được coi là 3 thợ đập trám giỏi nhất làng. Mặc dù đây chỉ là công việc thời vụ, mỗi năm chỉ kéo dài một tháng nhưng cứ đến mùa trám, những hộ dân quanh làng lại “đặt hàng” các anh đến thu hoạch trám. Tiền công cao nhưng vất vả và nguy hiểm, không phải ai cũng làm được nên dù tiền công lên tới cả triệu đồng mỗi ngày mà vẫn thiếu người làm.