Bất ngờ loại ong nuôi để lấy thịt được lùng mua với giá lên tới 500 nghìn đồng một con

Là loại ong bắp cày khổng lồ châu Á có nọc độc nhất thế giới nhưng nhộng của loài ong này lại có giá cao nhất trong các loại nhộng ong. Vì vậy, cứ vào khoảng tháng 7 đến tháng 9 âm lịch hàng năm, người dân ở một số tỉnh miền núi lại vào rừng săn bằng được những tổ ong dế để lấy nhộng ăn hoặc bán.

Mỗi tổ ong dế ngoài tự nhiên có thể nặng từ 5-30kg nhưng số lượng ngày càng hiếm nên những năm gần đây, nhiều người đã tự nhân giống nuôi ong dế lấy nhộng bán.

Những tổ ong dế được người dân nhân giống và nuôi có thể nặng tới cả tạ. (Ảnh: Hà Xuân Thanh).

Ong dế cả tổ sau khi tách tầng sẽ có giá từ 450-500 nghìn đồng/kg, ong dế thợ già có giá từ 200-300 nghìn đồng/kg, nhộng ong dế có giá từ 750 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/kg. Đặc biệt, ong dế chúa khai thác từ rừng về có giá lên tới 500 nghìn đồng/con.

Trao đổi với phóng viên, anh Lò Văn Mạnh, thợ săn ong rừng lại Lạng Sơn cho biết, sở dĩ ong dế chúa có giá cao như vậy là vì mỗi tổ ong dế chỉ có một con ong chúa. Ong chúa bắt từ rừng về được bán cho những người nuôi ong dế. Họ sẽ chờ thời điểm thích hợp để mang đi ghép đôi, cho ong giao phối và ngủ đông. Đến mùa ong năm sau sẽ cho ong dế sinh sản và nuôi thành tổ ong lớn tại địa điểm mình muốn.

Ong dế chúa.

“Ong chúa bắt từ rừng về mình cho ghép đôi rồi ngủ đông 3 tháng, sau đó mang ra cho chúng tập bay để tập ăn và xây tổ. Mỗi con chúa xây 1 tổ, đẻ được từ 10-15 quân lính sẽ cho ra tự nhiên, nuôi tiếp đến khi tổ nặng khoảng 10kg sẽ tiến hành ghép thêm chúa để làm tổ to hơn.

Khi đó, thợ nuôi ong dế sẽ mua ong dế chúa được khai thác từ rừng về với giá 500 nghìn đồng/con để về ghép tổ. Nếu ghép thành công, mỗi tổ ong dế có thể đạt năng suất gấp 2 lần, có người ghép được nhiều chúa vào cùng một tổ sẽ cho thu hoạch tổ ong dế nặng cả tạ”, anh Mạnh phân tích.

Những con ong dế chúa được nhân giống để nuôi tại vị trí người nuôi mong muốn.

Ong dế được thu mua ngày càng nhiều với giá cao, vậy nên, ngày càng nhiều người tìm mua ong dế chúa về để nhân giống, bán cho những thợ nuôi ong dế tại nhà. Mỗi tổ ong dế giống có giá từ 2,5-3 triệu đồng. Sau thời gian nuôi khoảng 120 ngày có thể cho thu hoạch từ 40kg tổ trở lên, bán được hàng chục triệu đồng.

Là người tiên phong nuôi ong dế lấy nhộng tại Lào Cai, anh Tráng Chính Liền (SN 1993), trú tại thôn Lao Chải, xã Si Ma Cai, cho biết, thông thường, một tổ ong chỉ có một con chúa, số còn lại là ong thợ nhưng anh Liền anh Liền đã dùng kỹ thuật ghép chúa cùng làm tổ vào một lỗ để đạt năng suất cao.

Một số con ong dế chúa "đặc biệt" được bắt từ rừng về sẽ được lùng mua với giá lên đến 500 nghìn đồng/con. (Ảnh: Lò Văn Mạnh).

Đơn cử như năm 2024, anh Liền và bạn của mình là anh Thắng đã dùng kỹ thuật ghép chúa để cho 6 con ong chúa cùng làm tổ vào một lỗ và cho thu hoạch tổ ong nặng tới 130kg sau nuôi.

“Tổ ong này được tôi nuôi trong vườn nhà được 93 ngày thì khai thác, cân được hơn 130kg cả tổ và 20kg ong thợ già. Tôi giữ lại 20kg tổ để nuôi tiếp còn lại bán với giá 470 nghìn đồng/kg, được 50 triệu đồng”, anh Liền thông tin.

Theo anh Liền, một con ong chúa mất 50 ngày xây tổ và đẻ trứng. Khi con ong thợ đầu tiên nở ra thì nó sẽ cùng nhau đi kiếm thức ăn để xây tổ to và sinh sản. Mất thêm 4 tháng nữa thì mới bắt đầu đẻ trứng chúa.

Tổ ong dế

Từ trứng chúa sau khi nở ra ong chúa tơ sẽ được tiến hành ghép đôi, phối chúa và con đực rồi làm hầm dưới đất cho ong ngủ đông 3 tháng, chờ đến mùa tiếp theo thì mang đi nuôi.

Ở Trung Quốc, họ gọi ong dế là vua ong, còn trên thế giới, họ gọi ong dế là ong bắp cày khổng lồ châu Á. Chúng có chiều dài đến gần 5cm và nọc độc dài tới 6mm.

Nọc độc của ong dế được xem là độc nhất trong các loài ong nên người nuôi ong dế phải nuôi cách khu dân cư khoảng 1km, cắm biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người và gia súc.