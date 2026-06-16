Lo lắng tiền điện tháng 6 tăng mạnh, nhiều bà nội trợ 'toát mồ hôi' với áp lực chi tiêu

Chưa hết tháng đã lo toát mồ hôi với hoá đơn tiền điện

"Chưa hết tháng mà tôi đã phải ngồi tính toán lại từng khoản chi", chị Nguyễn Thu Hương (43 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) thở dài khi nhắc đến hóa đơn tiền điện những ngày hè.

Gia đình 4 người của chị vốn duy trì mức tiền điện khoảng 1,3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 6, khi thời tiết liên tục nắng nóng, tiền điện được dự báo sẽ tăng thêm vài trăm nghìn đồng.

"Tối nào nhà tôi cũng bật điều hòa từ 22h đến 6h sáng, chưa kể ban ngày các con nghỉ hè ở nhà nên quạt, tivi, tủ lạnh đều hoạt động nhiều hơn. Chỉ nghĩ đến hóa đơn tiền điện cuối tháng là đã thấy áp lực", chị Hương nói.

Không riêng chị Hương, nhiều bà nội trợ cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Chị Phạm Thị Lan (50 tuổi, Nam Định) cho biết, trước đây gia đình duy trì quỹ sinh hoạt khoảng 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, từ đầu mùa hè, các khoản chi bắt đầu tăng lên đáng kể.

"Ngoài tiền chợ, tiền học hè cho con cháu thì tiền điện cũng là khoản khiến tôi đau đầu nhất. Chưa thấy giá thực phẩm tăng đột biến nhưng tổng chi tiêu cuối tháng lúc nào cũng cao hơn dự kiến", chị Lan chia sẻ.

Tiết kiệm chi tiêu để bù hoá đơn tiền điện tăng cao khi thời tiết nắng nóng là việc nhiều bà nội trợ đang làm.

Cách tiết kiệm tiền điện khi thời tiết nắng nóng kéo dài

Theo các chuyên gia, đây là xu hướng chi tiêu đang diễn ra ở nhiều gia đình Việt Nam khi bước vào cao điểm mùa hè.

Đáng chú ý, ngành điện cũng nhiều lần khuyến cáo người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, bởi nhu cầu tiêu thụ điện thường tăng mạnh trong những đợt nắng nóng kéo dài.

Thực tế, không ít gia đình đã thay đổi thói quen sinh hoạt để giảm áp lực hóa đơn tiền điện tháng 6.

Thay vì bật điều hòa liên tục, nhiều người chuyển sang cài đặt ở mức 26-28 độ C, kết hợp sử dụng quạt điện để lưu thông không khí. Đồng thời, các thiết bị điện không cần thiết cũng được rút nguồn sau khi sử dụng.

Bên cạnh đó, một số gia đình còn áp dụng phương pháp "chia nhỏ quỹ chi tiêu" để tránh bị động vào cuối tháng.

Theo chị Hương, mỗi khi bước vào mùa hè, gia đình sẽ dành riêng một khoản dự phòng từ 500.000-700.000 đồng cho tiền điện phát sinh.

"Trước đây tôi thường để cuối tháng mới tính toán, nhưng giờ phải chủ động hơn. Nếu không, chưa hết tháng đã thấy áp lực vì các khoản tiền cứ dồn lại cùng lúc", chị Hương nói.

Cách cân đối chi tiêu thông minh tránh rỗng túi

Các chuyên gia tài chính cá nhân cũng cho rằng, thay vì cắt giảm quá mức nhu cầu sử dụng điện trong mùa hè, người dân nên ưu tiên sử dụng điện thông minh và xây dựng kế hoạch chi tiêu phù hợp.

Bởi lẽ, mùa hè không chỉ khiến hóa đơn tiền điện tăng lên mà còn kéo theo nhiều khoản phát sinh khác như tiền nước, tiền học hè, tiền thực phẩm và các hoạt động vui chơi của trẻ.

Đây cũng là lý do khiến nhiều gia đình cảm nhận rõ rệt áp lực chi tiêu dù mức tăng của từng mặt hàng không quá lớn.

Khi mọi khoản chi cùng tăng trong một thời điểm, quỹ sinh hoạt của các gia đình sẽ nhanh chóng bị thu hẹp nếu không có kế hoạch cân đối từ sớm.