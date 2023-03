Chuyện lạ: Trứng gà ta rẻ hơn trứng gà công nghiệp

Những ngày gần đây, ghi nhận tại các điểm kinh doanh trứng gà tại TP HCM cho thấy giá trứng gà công nghiệp (vỏ nâu) đã nhích lên, không còn cảnh bán rong 20.000 đồng/chục như cách đây 1 tháng.

Bảng giá các loại trứng gây ngạc nhiên khi trứng gà ta rẻ hơn trứng gà công nghiệp

Giá trứng gà công nghiệp đóng hộp đang phổ biến ở mức từ 27.000 – 35.000 đồng/chục (tùy kích cỡ), một số nơi chạy chương trình giảm giá 1.000 – 2.000 đồng/chục.

Thế nhưng, giá trứng gà ta - loại trứng có kích cỡ nhỏ (bằng 1 nửa trứng gà công nghiệp), vỏ trắng hoặc trắng hồng - tiếp tục giảm sâu, chỉ bằng khoảng một nửa so với lúc bình thường

Trứng gà ta 24.000 đồng/chục, trứng gà đỏ (công nghiệp) 30.000 đồng/chục

Tại một sạp trứng gia cầm bên trong chợ Tân Định (quận 1, TP HCM), trong khi trứng gà công nghiệp có giá 33.000 đồng/chục thì trứng gà ta chỉ 30.000 đồng/chục. Người bán cho biết chưa từng có hiện tượng này vì trước giờ, giá trứng gà ta thường cao hơn trứng gà công nghiệp 3.000-4.000 đồng/chục vì hàng bị dội.

Tại một sạp trứng trên đường Mã Lộ, quận 1, trứng gà ta cỡ nhỏ hơn giá 25.000 đồng/chục trong khi trứng gà công nghiệp có 2 loại 29.000 đồng/chục và 33.000 đồng/chục.

Trứng gà ta giá rẻ gây ngạc nhiên cho cả người kinh doanh

Ở một điểm bán khác gần chợ Vạn Kiếp (đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh), trứng gà ta giá chỉ 20.000 đồng/chục nên thu hút rất đông người ghé mua. Sạp hàng này đã bán trứng gà ta khoảng 1 tháng nay, mỗi ngày tiêu thụ hàng trăm quả. Người bán cho biết lý do trứng gà ta rẻ là vì "vào mùa gà đẻ"!

Trứng gà ta 20.000 đồng/chục

Trứng gà ta giá quá rẻ, được niêm yết với số lượng 20 trứng 40.000 đồng

Chúng tôi đã thử mua trứng ở một vài điểm bán trứng gà ta giá rẻ thì nhận thấy hầu hết trứng đều mới. Một số trứng còn dính chất bẩn đặc trưng của trại gà, chứng tỏ chưa qua xử lý tại nhà máy.

Trong khi đó, theo khảo sát tại kênh phân phối hiện đại, giá trứng gà ta vẫn giữ nguyên như niêm yết trước đó, ở mức 40.000 – 46.000 đồng/chục.

Trứng gà ta trong siêu thị giá vẫn ổn định

Theo chủ một doanh nghiệp cung cấp trứng gà ta vào siêu thị, gà ta tức gà bản địa, được nuôi tập trung và sử dụng thức ăn theo công thức riêng do nhà máy cung cấp. Do giống gà ta, số lượng trứng gà đẻ/năm thấp hơn nhiều so với gà công nghiệp (giống nhập khẩu) nên giá thành cao hơn trứng gà công nghiệp.

Với nguồn trứng gà ta đang dội chợ hiện nay, một chuyên gia về gia cầm cho hay xuất phát từ những trại gà ta nuôi lấy thịt phục vụ mùa Tết bị tồn đẻ trứng bất đắc dĩ.

"Gà ta nuôi kiểu này 3-3,5 tháng sẽ xuất chuồng nhưng bị ế. Nuôi sau 4 tháng, gà mái bắt đầu đẻ và đến giờ thì đồng loạt đẻ. Thường các trại bán gà thịt kèm theo lượng trứng gà phát sinh." – chuyên gia này giải thích.

Theo TS Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, chưa bao giờ ngành chăn nuôi khó khăn như hiện nay khi tất cả mặt hàng bán ra (heo, bò, gà) đều dưới giá thành. Khối doanh nghiệp FDI cũng "ngấm đòn" thua lỗ. Nông dân chăn nuôi bị ảnh hưởng nhiều nhất vì giá thành sản xuất cao. Do đó, chỉ sau 2 năm, số hộ chăn nuôi từ 4 triệu đã xuống còn 2 triệu.

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/chuyen-la-trung-ga-ta-re-hon-trung-ga-cong-nghiep-2023032515320107.htm