Chuyện lạ thị trường thịt heo cuối năm

Thời điểm này hằng năm, giá heo hơi thường tăng do nhu cầu cuối năm nhưng thị trường năm nay lại rất trầm lắng. Các cơ sở, nhà máy chế biến khá dè dặt trong việc làm hàng Tết nên sản lượng tiêu thụ giảm.

Cô Nguyễn Thị Như (ngụ quận 1, TP HCM) cho biết gần đây nhân viên các cửa hàng thịt heo có thương hiệu gần nhà liên tục nhắn tin mời mua hàng vào mỗi buổi chiều. "Do chính sách bán hàng hết trong ngày nên chiều họ thường giảm giá. Thịt heo ba rọi giá chỉ còn khoảng 135.000 - 153.000 đồng/kg, khi mua còn được tặng quà tùy thuộc hóa đơn và quà tích điểm. Có cửa hàng mua 100.000 đồng thịt được tặng cả suất cơm tấm 45.000 đồng" - cô Như cho hay.

Chủ một sạp thịt heo thương hiệu gần chợ Tân Định (quận 1) than thở gần đây chợ bán chậm, lượng hàng lấy về hằng ngày bán không hết phải để tủ lạnh, hôm sau hạ giá bán rẻ cho khách để lấy vốn.

Giá thịt heo trên thị trường vẫn duy trì ở mức thấp, thậm chí sụt giảm, dù đang trong mùa tiêu thụ lớn của năm

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết tầm này những năm trước, thương lái đã đặt hàng các trại khá nhiều để chuẩn bị giết mổ bán cho các mối làm lạp xưởng, giò chả… nhưng năm nay rất yên ắng khiến cho giá heo hơi không thể bật lên. Hiện giá heo hơi khu vực Đông Nam Bộ chỉ còn 51.000 - 54.000 đồng/kg. "Nguyên nhân là do ảnh hưởng kinh tế khó khăn, một số nhà máy cho công nhân nghỉ Tết sớm, không tăng ca nên lượng tiêu thụ tại các bếp ăn tập thể giảm. Ngoài ra, có một xu hướng khá rõ là người tiêu dùng giảm ăn thịt heo so với trước để chuyển sang nhiều loại đạm thay thế như thịt gà, hải sản, đạm thực vật" - ông Công lý giải.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số cơ sở sản xuất lạp xưởng - mặt hàng trước nay chủ yếu sử dụng nguyên liệu thịt heo - cũng giảm thịt heo và thay bằng cá lóc, cua đồng, tạo nên sản phẩm mới thu hút người dân mùa Tết này.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, ông theo dõi rất sát giá heo tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP HCM). Trong ngày 14-12, lượng heo ra chợ khoảng 5.300 con. Giá heo mảnh sỉ trung bình chỉ 60.000 - 68.000 đồng/kg; còn heo mảnh nhiều mỡ, nạc trắng, thịt cứng giá sỉ chỉ còn 50.000 - 53.000 đồng/kg, giảm 1.500 - 2.000 đồng/kg so với vài ngày trước. "Người chăn nuôi kỳ vọng cuối tháng chạp sức mua tăng, giá heo hơi có thể lên 60.000 đồng/kg để họ đỡ khổ" - ông Công nói.

Còn ông Quách Phong, Giám đốc bộ phận tư vấn Ipsos Việt Nam (Ipsos là công ty nghiên cứu thị trường đa quốc gia có trụ sở chính tại Pháp), lý giải nguyên nhân giá heo hơi hiện nay giảm là do nguồn cung phục hồi nhanh hơn nhu cầu. "Người tiêu dùng quen dần với việc ăn thịt heo ít ở giai đoạn giá heo tăng cao và chuyển sang tiêu dùng các loại thịt trắng như gà, cá… nên đẩy nhu cầu những mặt hàng này tăng" - ông Quách Phong nói.

Cũng theo ông Phong, thị trường hiện nay phản ánh tình hình tái đàn của các trang trại 6 tháng trước. "Thời gian đó, tình hình kinh tế khá lạc quan, các trang trại dự báo cuối năm tiêu thụ tốt và không lường trước khó khăn như hiện tại. Tuy nhiên, dự báo cuối năm giá heo hơi sẽ tăng nhẹ nhưng khó vượt mức 60.000 đồng/kg, phải đến cuối quý I/2023 mới có thể phục hồi lên mức 60.000 - 65.000 đồng/kg" - ông Phong dự báo.

Heo nhập khẩu ít tác động đến thị trường

Theo Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công Thương, 10 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu thịt heo ở mức 88.820 tấn, trị giá hơn 189 triệu USD, giảm 34,4% về lượng và giảm 39,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Giá heo trong nước thấp, tiêu thụ chậm, lượng thịt heo nhập về trong tháng 10 cũng giảm dù là thời điểm chuẩn bị cho hàng Tết. Theo số liệu hải quan, trong tháng 10, Việt Nam nhập khẩu 11.870 tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 26,02 triệu USD, giảm 5,6% về lượng và giảm 22,4% về trị giá so với tháng 10-2021; giá nhập khẩu trung bình đạt 2.192 USD/tấn, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Quách Phong, thị trường thịt heo Việt Nam hiện tại cơ bản là tiêu thụ nội địa, tự cung tự cấp, các hoạt động xuất nhập khẩu rất ít tác động lên thị trường do tỉ lệ quá nhỏ.

Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/chuyen-la-thi-truong-thit-heo-cuoi-nam-20221214205213817.htmNguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/chuyen-la-thi-truong-thit-heo-cuoi-nam-20221214205213817.htm