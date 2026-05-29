Chuyên gia khẳng định không có chuyện xăng E10 “phá xe”

Hầu hết ô tô hiện nay đều tương thích với xăng E10

Trước thời điểm xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6 tới, những tranh luận liên quan đến khả năng tương thích của nhiên liệu này với ô tô, xe máy tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Trong đó, không ít thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng xăng E10 có thể gây nóng máy, ăn mòn động cơ, làm tắc kim phun hoặc khiến xe hao nhiên liệu hơn.

Tuy nhiên, các hiệp hội ngành hàng, chuyên gia nhiên liệu sinh học và cơ quan quản lý đều khẳng định phần lớn lo ngại hiện nay chưa có cơ sở khoa học rõ ràng. Thực tế, xăng E10 đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới suốt hàng chục năm qua và đang trở thành xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển dịch sang nhiên liệu sạch.

Ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).

Ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho biết các hãng xe luôn đồng hành với lộ trình phát triển nhiên liệu sạch của Chính phủ. Theo ông, hầu hết các dòng ô tô mới của các thành viên VAMA hiện đều được thiết kế tương thích với xăng E10.

“Đối với các dòng xe đang bán trên thị trường, vật liệu chế tạo hệ thống nhiên liệu từ bình xăng, bơm xăng, kim phun đến các gioăng, vòng đệm đều đã được nghiên cứu theo hướng kháng cồn. Vì vậy, nếu sử dụng xăng E10 đạt chuẩn theo quy định quốc gia, hiện tượng ăn mòn hoặc lão hóa vật liệu sẽ không xảy ra”, ông Đào Công Quyết khẳng định.

Theo đại diện VAMA, việc nghiên cứu và sử dụng nhiên liệu sinh học đã được các hãng ô tô toàn cầu triển khai từ nhiều năm nay tại các thị trường như Mỹ, Brazil, Thái Lan hay Indonesia. Vì vậy, trước khi đưa xe vào thị trường Việt Nam, các hãng đều đã đánh giá kỹ thuật dựa trên điều kiện vận hành thực tế và tiêu chuẩn trong nước nhằm bảo đảm khả năng tương thích với nhiên liệu sinh học.

Đối với nhóm xe đời cũ, VAMA khuyến nghị người sử dụng nên chủ động kiểm tra phương tiện tại các đại lý chính hãng để được tư vấn thay thế các chi tiết như gioăng cao su hoặc ống dẫn nhiên liệu nếu cần thiết trước khi chuyển sang sử dụng xăng E10.

Không có cơ sở cho lo ngại “xe bị ì, hụt ga”

Một trong những băn khoăn phổ biến nhất hiện nay là xăng E10 có thể khiến xe bị ì máy, hụt ga hoặc giảm hiệu suất vận hành.

Tuy nhiên, theo ông Đào Công Quyết, hiện tượng này chủ yếu chỉ xảy ra khi nhiên liệu không đạt chất lượng hoặc bị lẫn tạp chất, nước. Trong khi đó, xăng E10 có trị số octane tương đương, thậm chí cao hơn xăng khoáng thông thường, giúp quá trình cháy ổn định hơn.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam.

“Nếu xe được bảo dưỡng định kỳ và sử dụng xăng E10 đạt chuẩn theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất thì hiện tượng hụt ga sẽ không xảy ra”, ông Đào Công Quyết nhấn mạnh.

VAMA cũng lưu ý người dùng không nên để xe quá lâu không vận hành, đặc biệt khi bình xăng còn ít nhiên liệu, bởi ethanol có khả năng hút ẩm từ không khí. Tuy nhiên, đây là khuyến cáo kỹ thuật thông thường nhằm bảo đảm hệ thống nhiên liệu luôn hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, người sử dụng cần thay lọc xăng định kỳ để hệ thống nhiên liệu luôn sạch, tránh tình trạng cặn bẩn tích tụ lâu ngày.

Ở góc độ chuyên gia nhiên liệu sinh học, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, cho rằng nhiều thông tin tiêu cực liên quan tới xăng E10 hiện nay đang bị thổi phồng và thiếu căn cứ khoa học.

Theo ông Đỗ Văn Tuấn, phần lớn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới hiện đều sử dụng xăng E10 như một tiêu chuẩn phổ biến, trong đó có Mỹ, châu Âu, Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan hay Philippines.

“Nếu E10 không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và gây hại cho động cơ, chắc chắn loại nhiên liệu này không thể tồn tại lâu dài cũng như nhận được sự tin cậy của người tiêu dùng toàn cầu”, ông Đỗ Văn Tuấn cho biết.

Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng xăng E10 gây ăn mòn động cơ hoặc làm hỏng hệ thống nhiên liệu. Theo ông, đối với các dòng xe máy sản xuất từ sau năm 2000, hệ thống bình xăng, ống dẫn và các chi tiết liên quan đều đã được thiết kế phù hợp với nhiên liệu sinh học.

Đối với một số xe quá cũ, sản xuất trước năm 2000, việc một số chi tiết cao su có thể lão hóa nhanh hơn theo thời gian là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, đây chủ yếu là ảnh hưởng tới vật liệu và hoàn toàn không phải tác động trực tiếp tới động cơ.

“Những lo ngại cho rằng E10 gây hỏng máy, ăn mòn động cơ hay làm giảm độ bền phương tiện là không có cơ sở khoa học cũng như thực tế kiểm chứng”, ông Đỗ Văn Tuấn khẳng định.

Hao xăng hơn? Có nhưng rất khó nhận ra

Một trong những tranh cãi khác là việc xăng E10 có thể khiến xe hao nhiên liệu hơn.

Xăng E5 và E10 gần như không có tác động tiêu cực đáng kể đến hiệu suất hoạt động hay tuổi thọ động cơ xăng.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, về mặt lý thuyết, xăng E10 có thể làm mức tiêu hao nhiên liệu tăng khoảng 3% do năng lượng nhiệt thấp hơn xăng khoáng. Tuy nhiên, mức chênh lệch này rất nhỏ và gần như khó nhận biết trong quá trình sử dụng thực tế. Ở chiều ngược lại, xăng E10 lại có chỉ số octane cao hơn, giúp động cơ cháy ổn định hơn và hỗ trợ tối ưu hiệu suất vận hành.

“Rất khó khẳng định người sử dụng sẽ cảm nhận rõ mức hao nhiên liệu tăng thêm khi dùng E10”, ông Đỗ Văn Tuấn cho biết.

Theo các chuyên gia, nhiều thông tin lan truyền thời gian qua như E10 gây tắc kim phun, hút nước trong bình xăng hay bắt buộc phải pha thêm phụ gia đều không chính xác.

Ông Đỗ Văn Tuấn cho biết, xăng E10 thực chất có đặc tính như một dung môi nhẹ. Với các phương tiện sử dụng xăng khoáng lâu năm, E10 có thể làm bong lớp cặn bẩn tích tụ trong hệ thống nhiên liệu, từ đó gây hiện tượng tắc nghẽn ở lần đầu sử dụng.

“Tuy nhiên, nguyên nhân không phải do E10 gây hỏng động cơ, mà là do nó làm lộ ra tình trạng cặn bẩn vốn đã tồn tại từ trước trong hệ thống nhiên liệu”, ông Đỗ Văn Tuấn phân tích.

Trong trường hợp này, người dùng chỉ cần vệ sinh lại kim phun hoặc đường ống dẫn nhiên liệu, sau đó hiện tượng trên gần như sẽ không tái diễn.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng không nên tự ý pha thêm phụ gia không rõ nguồn gốc vào xăng E10 vì có thể gây ảnh hưởng tới động cơ và khó xác định nguyên nhân nếu xảy ra sự cố.

E10 là xu hướng tất yếu của chuyển dịch năng lượng

Theo ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), trong quá trình xây dựng lộ trình nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương đã phối hợp với các trường đại học, chuyên gia để đánh giá tác động của E5 và E10 tới hiệu suất vận hành cũng như tuổi thọ động cơ.

Kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Giao thông Vận tải cho thấy xăng E5 và E10 gần như không có tác động tiêu cực đáng kể đến hiệu suất hoạt động hay tuổi thọ động cơ xăng.

Đáng chú ý, Việt Nam đã triển khai xăng E5 trên toàn quốc từ năm 2018 và thí điểm E10 từ năm 2025. Tuy nhiên đến nay, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp phân phối chưa ghi nhận phản ánh chính thức nào về việc xăng E10 gây hư hỏng động cơ.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải carbon, nhiên liệu sinh học như E10 đang trở thành xu hướng không thể đảo ngược. Không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, E10 còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nguyên liệu và giảm phát thải khí nhà kính.

Với những đánh giá từ giới chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất ô tô và cơ quan quản lý, có thể thấy phần lớn lo ngại xoay quanh xăng E10 hiện nay chủ yếu xuất phát từ tâm lý e ngại thay đổi hơn là các bằng chứng khoa học thực tế. Điều quan trọng nhất lúc này là bảo đảm chất lượng nhiên liệu, minh bạch thông tin và tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sạch.