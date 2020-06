Hơn 70.000 tấn thịt lợn đã về Việt Nam để “hạ nhiệt” giá lợn

Thứ Năm, ngày 11/06/2020 17:30 PM (GMT+7)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết tháng 5, Việt Nam đã nhập trên 70.000 tấn thịt lợn và 7.700 con lợn giống.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo về tình hình nhập khẩu thịt lợn tính đến hết tháng 5.

Việt Nam đã nhập khẩu trên 70.000 tấn thịt lợn. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 70.000 tấn thịt lợn, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nhập khẩu chủ yếu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha và Nga.

Việt Nam cũng nhập khẩu hơn 7.700 con lợn giống (tăng hơn 300% so với năm 2019). Từ đầu năm đến nay, có 129 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn từ các nước vào Việt Nam.

Nhập khẩu thịt lợn trong năm nay gặp nhiều khó khăn do nguồn lợn của cả thế giới giảm. Cụ thể, tổng đàn lợn của cả thế giới vào tháng 01/2020 đạt khoảng 678 triệu con, giảm khoảng gần 12% so với năm 2019. Do đó, lượng thịt lợn cũng không dồi dào, việc tìm được các nguồn cung cấp với giá hợp lý gặp khó khăn.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở nhiều quốc gia, ảnh hưởng lớn đến nguồn cung cấp thịt lợn cho các thị trường trên thế giới.

Thời gian qua có ít doanh nghiệp Việt Nam tham gia nhập khẩu hoặc có tham gia nhưng chỉ nhập được với số lượng ít thịt lợn vì vấn đề thị trường cung cầu, lợi nhuận kinh tế.

Các nhà xuất khẩu thường sản xuất dựa trên kế hoạch và hợp đồng đã ký trước đó tối thiểu từ 3-5 tháng, nhưng do ảnh hưởng của kỳ nghỉ tết, nhất là đại dịch Covid-19 đang xảy ra, do đó các nhà máy giết mổ gia súc và các doanh nghiệp xuất khẩu thường đóng cửa, các hoạt động thương mại bị đình trệ.

Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề do bệnh dịch tả lợn châu Phi nên cần rất nhiều thịt lợn; giá thịt lợn ở nước này hiện rất cao nên các doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng mua thịt lợn nhập khẩu với giá cao hơn (20 - 30%) so với các doanh nghiệp Việt Nam và họ thường mua với số lượng rất lớn.

Ngoài ra, các nước đã ký hợp đồng xuất bán thịt lợn cho các doanh nghiệp Trung Quốc ngay từ đầu năm 2019 (chỉ tính riêng quý 1/2020, Trung Quốc đã nhập khoảng 1 triệu tấn thịt lợn từ các quốc gia khác).

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông thường, thời gian mua hàng từ Châu Âu, Châu Mỹ và chuyển về Việt Nam cần từ 35-45 ngày tàu đi trên biển. Trong khi đó, thuế nhập khẩu thịt lợn đông lạnh khá cao. Các doanh nghiệp cần có thêm vốn để nhập, vì để nhập 200 - 300 tấn/tháng, các doanh nghiệp phải đặt cọc vài chục tỷ đồng cho mỗi lần mua.

Trong bối cảnh diễn biết phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến các hoạt động xuất, nhập khẩu thịt lợn, do đó, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cơ quan thú y chủ động và tích cực đàm phán với các nước trong khu vực để nhập khẩu lợn sống bảo đảm an toàn dịch bệnh về Việt Nam để giết mổ, tăng nguồn cung thịt lợn ra thị trường.

Để phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đã chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tập trung phòng, chống và không để bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan diện rộng; Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; trong đó có nghiên cứu vắc xin dịch tả lợn châu Phi.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền các cấp khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng.

Đối với các địa phương có dịch tái phát, tổ chức các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng.

Công bố đã hết bệnh dịch tả lợn châu Phi theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi và mặt bằng đất đai để người chăn nuôi, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, đặc biệt là vận chuyển, buôn bán lợn để nuôi thương phẩm và lợn đến cơ sở giết mổ, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan.

Tuyên truyền để người tiêu dùng tăng cường sử dụng các thực phẩm thay thế như thịt gia súc khác, thịt gia cầm, trứng và thủy hải sản.

Sau khi có thông tin Việt Nam sẽ nhập khẩu lợn sống, giá lợn hơi trên cả nước liên tục giảm nhẹ.

Tổng hợp giá lợn của Công ty cổ phần Anova Feed vào ngày 10/6 cho thấy, giá lợn hơi tại các tỉnh miền Bắc từ 91.000 đến 97.000 đồng/kg. Tại các tỉnh miền Trung từ 88.000 đến 94.000 đồng/kg. Tại Đông Nam Bộ từ 91.000 đến 94.000 đồng/kg. Tây Nam Bộ từ 90.000 đến 94.000 đồng/kg. Các mức giá trên đã giảm từ 3.000 đến 5.000 đồng/kg tùy nơi so với cuối tháng 5/2020. Giá lợn C.P. Việt Nam bán ra vẫn giữ ở mức 70.000 đồng/kg. Giá lợn Trung Quốc từ 96.000 đến 111.000 đồng/kg.

