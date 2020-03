Hơn 160.000 chiếc khẩu trang y tế được ngụy trang để xuất khẩu lậu sang Campuchia

Thứ Hai, ngày 09/03/2020 13:30 PM (GMT+7)

164.600 chiếc khẩu trang y tế được chứa trong thùng carton và được ngụy trang thành hàng hóa khác để xuất khẩu lậu sang Campuchia.

Sáng ngày 9/3, Chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Cục Hải quan tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) phát hiện, bắt giữ vụ xuất lậu 164.600 chiếc khẩu trang y tế từ Việt Nam sang Campuchia.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hóa vừa bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 8/3, tại Trạm kiểm soát Liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), tổ kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên làm thủ tục Hải quan cho ô tô tải mang biển kiểm soát 51D 494.29 do tài xế Nguyễn Minh Đang (sinh năm 1983, ngụ ở ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển xuất cảnh sang Campuchia.

Phát hiện xe có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra hàng hóa trên xe.

Qua kiểm tra, lực lượng Hải quan phát hiện bên trong xe tải chở 66 thùng carton chứa 164.600 chiếc khẩu trang y tế. Tất cả số khẩu trang y tế nói trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, được ngụy trang thành hàng hóa khác để vận chuyển sang Campuchia.

Hiện, Chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đang làm việc với những người liên quan để xác định tính chất, hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của phát luật.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/hon-160000-chiec-khau-trang-y-te-duoc-nguy-trang-de-xuat-khau...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/hon-160000-chiec-khau-trang-y-te-duoc-nguy-trang-de-xuat-khau-lau-sang-campuchia-1066218.html