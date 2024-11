Hoa mận Tây Bắc xuống phố sớm, giá bán từ 800.000 đồng/cành nhưng khách mua chậm là hết

Ngày 14/11, ghi nhận của phóng viên cho thấy, dù hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng một số tiểu thương ở Hà Nội đã bày bán cành mận các loại. Dù có nhiều giá bán, từ 120.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/cành nhưng theo các tiểu thương, cây cảnh rất đắt hàng, hàng về bao nhiêu là hết bấy nhiêu.

Chị Lương Thị Thơm (39 tuổi, chủ cửa hàng thực phẩm sạch, cây cảnh tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chỉ chưa đầy một tuần nhập hàng, đến hôm nay, chuyến hàng hơn 50 cành mận nhập từ Sơn La của vợ chồng chị Thơm chỉ còn 1 cành duy nhất đang rao bán 800.000 đồng.

Hiện nay, tại Hà Nội đã có một số điểm bày bán cây cảnh với mức giá bán từ 50.000 đồng/cành. Ảnh: NVCC

Chị Thơm cho biết, dù chưa đến Tết Nguyên đán nhưng rất nhiều người có nhu cầu chơi cây cảnh. Nắm bắt được nhu cầu này nên hơn 50 cành mận nhập từ Sơn La trong vừa qua, được chị bán với nhiều mức giá.

Chị Thơm cho hay: "Với cành nhỏ, kích thước nhỏ sẽ được bán với mức giá từ 80.000 đồng – 150.000 đồng/cành. Thậm chí, có những cành tôi bán với mức giá 50.000 đồng. Cành thế đẹp, có kích thước lớn hơn thì bán với giá đắt đỏ hơn. Phân khúc từ 120.000 -350.000 đồng/cành cháy hàng rất nhanh. Những cành to, thế đẹp và giá bán đắt hơn, từ khoảng 800.000 đồng trở lên đến hơn 1 triệu đồng/cành, sức tiêu thụ chậm hơn. Tuy nhiên, dù giá bán đắt hay rẻ, với nhu cầu chơi cây cảnh rất lớn, mặt hàng vẫn cháy hàng".

Cận cảnh 2 cành mận có kích thước lớn được bày bán với giá hơn 1 triệu đồng, tại quầy hàng của vợ chồng chị Lương Thị Thơm (39 tuổi, chủ cửa hàng thực phẩm sạch, cây cảnh tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội). Thế nhưng, đến nay, 2 cành này đã có "chủ nhân" mới. Ảnh: NVCC

Tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ), một số gian hàng cũng bắt đầu trưng bày mận trắng Tây Bắc.

Một tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết, vì hoa mận có thời gian chơi lâu, thường kéo dài từ 1,5 – 2 tháng mà lại dễ chăm sóc nên rất nhiều người yêu thích, lựa chọn mận để trưng bày không gian sinh hoạt.

Ông Hùng - tiểu thương chợ hoa Quảng An - cho biết, hiện tại hoa mận mới vào đầu vụ, số lượng ít nên lần nhập này là lần đầu tiên trong năm nay.

Theo ông Hùng, những cành mận sớm có kích thước lớn, nụ hoa mập mạp, giá cả cũng khá mềm so với dịp giáp tết. Nhưng so với giá năm trước thì có phần cao hơn do ảnh hưởng của những đợt mưa lũ vừa qua, số lượng cành đẹp cũng bị giảm đi đáng kể.

Theo chị Thơm, phân khúc từ 120.000 -350.000 đồng/cành cháy hàng rất nhanh. Ảnh: NVCC

"Tất cả cành mận đều được lấy từ Mộc Châu về để bán. Hoa mận sớm tươi mới, nụ to và nở đẹp. Mỗi bó có khoảng 5-6 cành giá bán hiện nay là 150.000 đồng", ông Hùng cho hay.

Để hoa mận, hoa đào nở đẹp và bền vào đợt này, các tiểu thương chia sẻ "bí kíp" để chăm sóc cành từ việc cắm nước ấm, thay nước thường xuyên, đến phun sương lên các cành mỗi ngày để kích thích nụ nở nhanh hơn.

Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng không thể phủ nhận rằng, sự xuất hiện của những cành mận trắng sẽ là điểm nhấn thu hút trong không gian gia đình. Ảnh: NVCC

Một mẹo nhỏ khác là chẻ gốc cành mận, cành đào thành hai hoặc bốn phần để giúp cành dễ hút nước, giữ hoa nở lâu hơn.

Theo ông Hùng, sau khoảng 1 tuần chưng, hoa sẽ bắt đầu bung nở đợt đầu, rụng đi rồi lại cho ra đợt mới, mang đến niềm vui cho người yêu hoa.

Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng sự xuất hiện của những cành mận trắng ở Hà Nội vào mùa này không chỉ là điểm nhấn mà còn thu hút được nhiều khách hàng yêu hoa mua sắm.

