Hành khách phát hoảng vì rệp bò khắp chuyến bay 17 tiếng

Theo PerthNow, sự việc xảy ra trên chuyến bay QF5 từ Perth đến Rome hôm thứ Sáu 9/10. Một số hành khách cho biết phát hiện rệp trên máy bay, thậm chí bị côn trùng cắn trong suốt hành trình.

Hailey Bagnall, một hành khách trên chuyến bay, kể với 9News rằng rệp bò khắp đồ đạc cá nhân, chăn của hãng và dọc cửa sổ máy bay. "Trên đường đi lấy hành lý, rệp cứ xuất hiện liên tục. Chúng bò vào giày của chồng tôi, bò lên chân chúng tôi và cả áo len", cô nói.

"Tôi bị đánh thức bởi tiếng la hét, tiếng một em bé hét lên rằng có bọ, một vài đứa trẻ còn bị nôn mửa", một hành khách khác cho biết.

Hành khách Hailey Bagnall chụp ảnh những con rệp đang bò khắp quần áo và chăn. Ảnh: 9News

Theo các thông tin được công bố, hành khách đã phản ánh về sự xuất hiện của rệp từ chặng bay Sydney - Perth, trước khi máy bay tiếp tục hành trình đến Rome. Trên chuyến bay kéo dài 17 tiếng, nhiều người phàn nàn bị côn trùng cắn. Các tiếp viên phát thuốc kháng histamine để giúp giảm ngứa, sưng và những triệu chứng dị ứng, nhưng lượng thuốc dự trữ sau đó đã hết.

Sau sự cố, Qantas hủy chuyến bay chiều ngược lại từ Rome về Perth vào ngày hôm sau 10/10, đồng thời đưa chiếc Boeing 787 Dreamliner khỏi lịch khai thác để vệ sinh chuyên sâu và xử lý côn trùng. Hãng cho biết vấn đề được phát hiện tại một số ít ghế hạng phổ thông.

Đại diện Qantas gửi lời xin lỗi đến hành khách bị ảnh hưởng bởi việc hủy chuyến, cho biết những người này được bố trí chuyến bay thay thế trong vòng 48 giờ so với lịch trình ban đầu và hỗ trợ chỗ ở trong thời gian chờ đợi. Hãng hàng không Australia cho biết máy bay được vệ sinh thường xuyên và khử trùng định kỳ 50 ngày một lần nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh.

Sự việc khiến nhiều hành khách trên chuyến bay từ Perth đi Rome phát hoảng và buộc hãng phải ngưng khai thác chiếc Boeing 787 Dreamliner để đưa đi vệ sinh chuyên sâu. Ảnh: PerthNow

Rệp giường là loài côn trùng nhỏ chuyên hút máu người, thường ẩn náu trong các khe hẹp, đồ nội thất, quần áo và hành lý. Vết cắn có thể gây ngứa, sưng hoặc phản ứng dị ứng ở một số người. Theo cơ quan y tế bang Tây Australia, loài côn trùng này chưa được biết đến là vật trung gian truyền bệnh cho người.

Đây không phải lần đầu hành khách phản ánh tình trạng rệp xuất hiện trên máy bay. Năm 2017, rệp được phát hiện trên chuyến bay của British Airways từ Vancouver, Canada, đến London, Anh. Năm 2024, hành khách trên chuyến bay của Turkish Airlines từ Johannesburg, Nam Phi, đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng phản ánh sự xuất hiện của loài côn trùng này.