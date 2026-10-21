Bộ Công Thương: Áp sớm biểu giá bán lẻ điện mới, 94% khách có thể giảm tiền điện

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức liên quan về dự thảo sửa đổi Quyết định 14/2025 về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Theo đó, Bộ đề xuất quyết định này được áp dụng ngay khi quyết định sửa đổi có hiệu lực. “Tại thời điểm quyết định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thì toàn bộ Quyết định 28/2014/QĐ-TTg được thay thế bởi Quyết định 14/2025/QĐ-TTg và quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 14/2025/QĐ-TTg. Như vậy, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sẽ được áp dụng theo Quyết định 14/2025/QĐ-TTg và khung giờ cao, thấp điểm mới được áp dụng theo Quyết định 963/QĐ-BCT kể từ ngày quyết định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành”, Bộ Công Thương nêu.

Nếu đề xuất của Bộ Công Thương được thông qua, biểu giá điện 5 bậc cùng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới sẽ được áp dụng ngay khi quyết định sửa đổi có hiệu lực, thay vì chờ đến lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo như quy định hiện nay.

Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện và khung giờ cao điểm, thấp điểm mới thay vì chờ lần điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo. (Ảnh minh họa: EVN)

Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh, việc áp dụng ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới không phải là một lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, giá bán lẻ điện bình quân được giữ nguyên như hiện hành là 2.204,0655 đồng/kWh.

Quyết định 14/2025/QĐ-TTg rút gọn bậc thang tiêu thụ điện sinh hoạt còn 5 bậc và thiết kế lại mức tiêu thụ điện giữa các bậc. Theo đó cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mức tiêu thụ điện từ 401-700 kWh và trên 701 kWh cao hơn so với hiện hành.

Theo tính toán sơ bộ, khách hàng sinh hoạt sử dụng điện ít hơn 777 kWh/tháng chiếm khoảng 94% số khách hàng sử dụng điện (chiếm tỷ trọng khoảng 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt) sẽ giảm tiền điện so với hiện hành, số tiền giảm nhiều nhất là khách hàng sinh hoạt sử dụng 400 kWh/tháng.

Khách hàng sinh hoạt sử dụng điện 778 kWh/tháng sẽ trả tiền điện bằng với tiền điện hiện hành.

Với khách hàng sinh hoạt sử dụng 1.182 kWh/tháng (đây là mức tiêu thụ bình quân của các khách hàng sử dụng trên 700 kWh/tháng) tăng tiền điện so với hiện hành khoảng gần 190.000 đồng/tháng.

Như vậy, với việc áp dụng ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, các khách hàng sử dụng điện ở mức từ 777 kWh/tháng trở xuống sẽ có tiền điện phải trả ít hơn so với hiện hành, tiêu thụ điện nhiều hơn 778 kWh/tháng thì tiền điện phải trả tăng so với hiện hành.

“Như vậy phần lớn khách hàng sinh hoạt vẫn được bảo đảm chi phí tiền điện không phải trả tăng thêm, phần tăng thêm do các khách hàng sử dụng điện ở nấc cao nhất chi trả”, theo Bộ Công Thương.

Với việc áp dụng khung giờ sử dụng điện, Bộ Công Thương đánh giá cũng có thể tác động đến chi phí của một số ngành sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, khi áp dụng khung giờ, các khách hàng sẽ sắp xếp lại kế hoạch sản xuất để dịch chuyển phụ tải phù hợp, đây cũng là mục đích của việc quy định khung giờ để xử lý vấn đề quá tải trong giờ cao điểm tối. Do đó mức tác động theo Bộ Công Thương là không lớn.