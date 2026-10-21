Bộ Tài chính: Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý

Theo kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi tới Bộ Tài chính, khi có chủ trương điều chỉnh tăng lương cơ sở, giá một số mặt hàng trên thị trường có xu hướng tăng theo, ảnh hưởng đến đời sống của người lao động có thu nhập thấp và các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Do đó, cử tri đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ giải pháp và kế hoạch bình ổn giá thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, nhằm hạn chế tác động của việc tăng giá và bảo đảm đời sống người dân.

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết trong thời gian qua, công tác quản lý, điều hành giá được Chính phủ chú trọng chỉ đạo. Bộ Tài chính cũng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thường xuyên theo dõi, phân tích, dự báo diễn biến giá cả thị trường, tổng hợp và tham mưu Ban Chỉ đạo điều hành giá xây dựng các kịch bản lạm phát và đề xuất giải pháp phù hợp.

Đối với các địa phương có mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cao hơn bình quân cả nước, Bộ Tài chính đã đề nghị tập trung phân tích, đánh giá chuyên sâu các yếu tố hình thành giá và nguyên nhân biến động của các nhóm mặt hàng có chỉ số giá tăng cao. Từ nay đến cuối năm, các cơ quan sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp quản lý, điều hành giá nhằm kiềm chế lạm phát.

Các địa phương được yêu cầu bám sát nguyên nhân khi có mặt hàng tăng giá cao bất thường. Ảnh minh họa AI.

Đối với mặt hàng xăng dầu, trước áp lực tăng giá cao từ thị trường thế giới, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp bình ổn giá theo quy định, điều hành giá bám sát diễn biến thị trường thế giới và tình hình cung cầu trong nước, kết hợp sử dụng Quỹ Bình ổn giá và các chính sách miễn, giảm thuế đối với xăng dầu trong nước.

Theo Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2026, giá xăng dầu được điều hành phù hợp, giá xăng dầu trong nước tiếp tục ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn một số nước có chung đường biên giới. Mặc dù giá năng lượng có nhiều biến động, thị trường hàng hóa trong nước vẫn cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc sốt giá trên diện rộng.

Cùng với các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chính phủ đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người có thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế.

Từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính đưa ra các giải pháp trọng tâm, bao gồm tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo các yếu tố gây áp lực lạm phát trong nước. Cùng với đó, kết hợp các chính sách tài khóa đồng bộ với chính sách tiền tệ; thực hiện tiết kiệm triệt để chi thường xuyên và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công với nhịp độ hợp lý, tránh dồn vào cuối năm, gây áp lực lên giá cả.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá; tăng cường giám sát hoạt động phân phối, lưu thông hàng hóa. Bộ Tài chính cho biết những hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý sẽ bị xử lý nghiêm.