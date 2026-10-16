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Giá trông giữ xe tại Hà Nội thay đổi thế nào từ ngày 15/10?

Sự kiện: Thông tin thị trường

Theo bảng giá trông giữ xe mới, ô tô khi sử dụng dịch vụ tại 12 tuyến phố trung tâm có giá 50.000 đồng/giờ, cao hơn mức cũ 20.000 đồng.

Giá trông giữ xe tại Hà Nội thay đổi thế nào từ ngày 15/10? - 1

Trông giữ xe đầu năm Hà Nội vẫn loạn giá và gian dối diện tích
Trông giữ xe đầu năm Hà Nội vẫn loạn giá và gian dối diện tích

Mặc dù, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu sở ngành, quận huyện có giải pháp “mạnh tay” với nạn thu giá cao, trông xe lậu dịp đầu năm, nhưng hiện tại nhiều bãi, điểm trông xe hiện nay vẫn “chặt chém” và gian dối diện tích.

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Theo Hoàng Lâm/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/10/2026 11:41 AM (GMT+7)
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