Giá trông giữ xe tại Hà Nội thay đổi thế nào từ ngày 15/10?

Mặc dù, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu sở ngành, quận huyện có giải pháp “mạnh tay” với nạn thu giá cao, trông xe lậu dịp đầu năm, nhưng hiện tại nhiều bãi, điểm trông xe hiện nay vẫn “chặt chém” và gian dối diện tích.