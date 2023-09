Hà Nội vào thu, những người làm dịch vụ này thu hàng chục triệu mỗi ngày

Hà Nội đang bước vào những ngày nắng đẹp, nếu có dịp ngang qua các tuyến phố Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Thanh Niên, bờ hồ Hoàn Kiếm,... bất kể buổi sáng, trưa, hay khi hoàng hôn xuống,... bạn sẽ dễ dàng bắt gặp nhóm từ 3 – 5, thậm chí cả chục người xúng xính trong những bộ trang phục "rất thu" cùng dạo phố “check in”.

Tiết trời thu mát dịu, nhiều chị em tranh thủ "xuống phố" lưu lại những khoảnh khắc đẹp

Chính những con đường hoa siêu đẹp, đang thu hút nhiều người đến vui chơi là cơ hội để các nhóm nhiếp ảnh gia kiếm được thu nhập "khủng" khi luôn kín lịch chụp, bất kể ngày thường hay cuối tuần.

Anh Toàn – một thợ chụp ảnh tại studio NTD cho biết, mỗi khi thời tiết sang thu, trời dịu mát, nắng vàng trải dài khắp đường phố Hà Nội, sẽ có rất nhiều nhóm bạn trẻ đặt lịch anh chụp ảnh đường phố. Tháng cao điểm, nhóm thợ ảnh của anh thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi tháng.

Những ngày cuối tuần thợ chụp ảnh bận rộn, kín lịch trong ngày

"Những ngày thời tiết đẹp, tôi có rất nhiều khách đặt lịch để chụp ảnh check-in với những con đường nắng vàng. Càng về cuối tuần càng kín lịch chụp. Nhiều hôm, tôi không còn sức để nhận thêm khách, phải kiếm thêm người chụp phụ để hỗ trợ. Cũng nhờ đó, có những ngày tôi kiếm đến cả chục triệu đồng” ” – anh Toàn chia sẻ.

Trung bình với mỗi nhóm, giá dịch vụ cho một buổi chụp dao động từ 2 đến 3 triệu đồng

Theo chân nhóm anh Toàn trong một ngày cuối tuần, được biết, trung bình nhóm anh (3 người) nhận chụp cho khoảng 3, 4 nhóm khách, giá dịch vụ cho một buổi chụp dao động từ 2 đến 3 triệu đồng, trọn gói từ trang điểm, trang phục và chụp ảnh.

Một số khách lẻ có thể tự trang điểm và chuẩn bị trang phục thì giá chụp trung bình 500 nghìn/người/buổi. Thợ ảnh sẽ tư vấn góc chụp đẹp, địa điểm đẹp và khi kết thúc, thợ ảnh sẽ chỉnh sửa ảnh đẹp hoàn chỉnh rồi mới gửi trả người chụp.

Nhiều người chọn trang phục áo dài, chụp ảnh hè phố bên những xe hoa sắc màu

Thông thường tiết trời thu với nắng vàng nhẹ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11. Ở Hà Nội, có lẽ mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm, và đây cũng là thời điểm mỗi ngày, trên các tuyến phố như Thanh Niên, Phan Đình Phùng, hay bờ Hồ Hoàn Kiếm,... hút hàng trăm người dân Thủ đô tới chụp ảnh.

Chị Phương Hà (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, khi thời tiết chuyển sang thu, từ sáng sớm chị đã cùng nhóm bạn tới đây để chụp ảnh và dạo phố. "Mọi năm tôi cũng đến đây chụp riêng cho mình bộ ảnh với áo dài, năm nay thì tôi đi cùng nhóm 5 người bạn nữa cùng thuê thợ chụp, hy vọng có nhiều ảnh đẹp hơn", chị Hà chia sẻ.

Khánh Huyền (21 tuổi), quận Long Biên, TP Hà Nội cũng cho biết, mỗi độ thu sang, chị cùng nhóm bạn thân nhất định phải có những tấm hình chụp chung tại những tuyến phố có xe hoa để cùng lưu lại nét thanh xuân, khoảnh khắc đẹp nhất trong năm. Đây là mùa hoa đẹp nhất và cũng là nét đẹp độc đáo riêng của Thủ đô Hà Nội.

Một số chị em khác thì chọn đi xa, mong ghi lại được những khoảnh khắc đẹp và lạ

Anh Vương Quốc Cường – một thợ chụp ảnh lâu năm tại Hà Nội chia sẻ, ngoài chụp ảnh các tuyến phố của Hà Nội, thời điểm này khá nhiều chị em còn đặt hàng anh cùng đi “săn” các bức ảnh độc lạ, phải phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, thiên nhiên như ảnh hoa súng tại suối Yến (Chùa Hương), biển vô cực tại bãi biển Diêm Điền (Thái Bình),...

“Thời điểm này hoa súng đang nở rộ đẹp lắm, nhiều chị em muốn săn những tấm ảnh đẹp bên hoa súng đã sẵn sàng đi từ 4h sáng để kịp chụp ảnh bình minh. Vì quãng đường khá xa, lại phải đi đò nên để có ảnh đẹp bắt buộc phải đi từ 4h – 4h30 sáng. Còn tại biển vô cực Thái Bình, tuy không phải đi đò nhưng lại cách xa Hà Nội hơn, nên để có được ảnh đẹp thì mọi người phải xuất phát từ Hà Nội lúc 1h30” – anh Cường chia sẻ.

Theo anh Cường, chụp ảnh ở đầm, do số lượng khách tới chụp đông nên góc máy thường bị hạn chế. Nếu muốn có bức ảnh để khách hàng ưng ý thường phải thuê thuyền đi ra khá xa. Thậm chí, một số nhóm đi đông họ bao cả đầm.

Bãi biển Diêm Điền (Thái Bình) được ghi hình lúc 5h sáng

Anh Cường chia sẻ, giá mỗi lần chụp ảnh dao động từ 1 - 2 triệu đồng/người tùy vào số lượng và yêu cầu.

“Do thời gian di chuyển xa, bối cảnh chụp cũng không dễ, đòi hỏi người chụp có nhiều kinh nghiệm, nên kinh phí cho một nhóm 4 – 5 người chụp tại 2 điểm trên trung bình từ 1 triệu – 1, 5 triệu/người bao gồm xe đưa đón, hoa, phụ kiện, phí chèo đò,...

Ngày cuối tuần, nhiều chị em đặt lịch nhờ đó thợ chụp ảnh chuyên nghiệp "thu" tới cả chục triệu mỗi ngày

Mình chụp ảnh du lịch nhiều năm nên khá nhiều khách quen họ đặt lịch theo từng mùa. Những ngày cao điểm, công việc tuy bận rộn và phải đi triền miên nhưng bù lại được làm công việc mình yêu thích. Thu nhập sau khi trừ chi phí cũng xứng đáng công sức mình làm” – anh Cường nói thêm.

Cũng theo các thợ ảnh, so với những năm trước, năm nay lượng khách có phần ít hơn, có thể do kinh tế khó khăn hơn, nhiều người ngại rút hầu bao. Tuy nhiên, do đang mùa cao điểm nên những ngày cuối tuần, số lượng công việc vẫn rất nhiều. Các nhóm khách muốn chụp thường phải đặt lịch thợ ảnh trước từ đầu tuần.

