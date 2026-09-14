Grab áp dụng chiết khấu như thế nào ở các nước Đông Nam Á?

Indonesia: 8% - Mức thấp nhất Đông Nam Á

Theo các hãng truyền thông ANTARA News và RRI.co.id, Indonesia là thị trường duy nhất trong khu vực áp trần hoa hồng cho dịch vụ gọi xe công nghệ.

Cụ thể, theo Sắc lệnh Tổng thống số 27/2026 (Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026), cả Grab và Gojek đều phải giới hạn mức khấu trừ/phí dịch vụ đối với tài xế ở tối đa 8% cho dịch vụ gọi xe hai bánh, bắt đầu từ 1/7/2026.

Quy định này chỉ áp dụng cho dịch vụ vận tải hành khách xe máy (roda dua), trong khi các dịch vụ taxi trực tuyến, giao hàng và vận chuyển hàng hóa chưa được điều chỉnh.

Indonesia áp trần khấu trừ đối với dịch vụ gọi xe hai bánh ở mức 8%. Ảnh: The Jakarta Post

Trước đó, mức trần hoa hồng tại Indonesia là 20%, đồng nghĩa tài xế chỉ được giữ 80% doanh thu mỗi chuyến. Với mức 8% mới, tài xế được hưởng ít nhất 92%.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/2026 ở Jakarta, Tổng thống Indonesia tuyên bố: “Tôi không đồng ý 10%, phải dưới 10%”.

Sau đó, ông chốt mức 8% và gửi thông điệp cứng rắn tới các nền tảng: “Người lao động đổ mồ hôi còn nền tảng ngồi thu tiền. Xin lỗi, nếu không muốn tuân thủ quy định của chúng tôi thì không cần kinh doanh tại Indonesia”.

Quyết định này được xem là một trong những thay đổi lớn nhất đối với ngành gọi xe Indonesia trong nhiều năm, tác động trực tiếp đến hàng trăm nghìn tài xế xe máy.

Philippines: Giảm hoa hồng tạm thời, sau đó điều chỉnh về mức 18%

Tại Philippines, Grab đã giảm mức hoa hồng hiệu dụng đối với tài xế từ 21% xuống 15% trong 60 ngày, kể từ ngày 21/4/2026, theo đề nghị của nghị sĩ Iloilo City Julienne Baronda.

Sau đó, Grab tiếp tục triển khai chương trình Grab Bayanihan trị giá 350 triệu peso, gồm hoàn tiền hoa hồng, thưởng và hỗ trợ nhiên liệu. Theo Grab, các biện pháp này giúp đưa mức hoa hồng hiệu dụng đối với dịch vụ 4 bánh xuống 15%.

Sau khi chương trình 60 ngày kết thúc, mức hoa hồng cơ bản của GrabCar Philippines hiện duy trì ở mức 18%. Các biện pháp hỗ trợ nhiên liệu (giảm giá xăng, hoàn tiền qua thẻ Shell) chủ yếu diễn ra trong giai đoạn tháng 3-5/2026.

Ông Ronald Roda, Giám đốc điều hành Grab Philippines, nhấn mạnh: “Khi giá nhiên liệu tăng, sinh kế là thứ đầu tiên bị ảnh hưởng và các nền tảng như chúng tôi có trách nhiệm phản hồi với quy mô và tốc độ mà thời điểm đòi hỏi”.

Malaysia: Cân bằng hoa hồng, thu nhập tài xế và sức khỏe thị trường

Malaysia chưa có quy định trần hoa hồng như Indonesia. Hiệp hội Tài xế Grab Malaysia (GDMA) cho biết mức hoa hồng trung bình hiện tại là 15-18% và đề xuất mức lý tưởng là 13-15%.

Trong khi Indonesia can thiệp bằng pháp lệnh, các quốc gia khác chọn các biện pháp hỗ trợ tạm thời như ưu đãi nhiên liệu và phụ phí chuyến đi cho tài xế. Ảnh: Bloomberg

Chủ tịch GDMA Mohd Azril Ahmat giải thích rằng mô hình 8% của Indonesia chưa phù hợp với Malaysia vì cấu trúc thị trường khác biệt.

Indonesia có quy mô dân số lớn hơn nhiều nhưng thị trường tập trung vào một số nền tảng lớn, trong khi Malaysia có quy mô dân số nhỏ hơn nhưng khoảng 35 doanh nghiệp e-hailing đang hoạt động, khiến mức độ cạnh tranh cao hơn.

Ông cảnh báo: “Nếu công ty không ổn định, cuối cùng tài xế cũng bị ảnh hưởng. Đối với tôi, mức 13-15% vẫn hợp lý. Không quá cao, không quá thấp”.

Singapore: Cơ chế hoa hồng biến đổi và hỗ trợ chi phí

Singapore là thị trường tiên phong của Grab trong việc thử nghiệm cơ chế phí dịch vụ biến đổi. Từ ngày 14/11/2023, Grab Singapore đã chính thức thay thế mức hoa hồng cố định 20,18% bằng cơ chế “phí dịch vụ” biến đổi, tính toán dựa trên thời gian và quãng đường thực tế mà tài xế phải di chuyển để đón khách, theo CNA.

Theo đó, nếu tài xế phải đi xa hoặc mất nhiều thời gian để đến điểm đón, mức phí sẽ thấp hơn; ngược lại, nếu điểm đón gần, mức phí có thể cao hơn.

Trong một số trường hợp đặc biệt, phí dịch vụ thậm chí có thể âm, nghĩa là tài xế nhận được nhiều tiền hơn số tiền khách trả và Grab sẽ bù phần chênh lệch.

Kết quả thử nghiệm cho thấy mức phí dao động từ -10% đến 25%, với 98% tài xế tham gia ghi nhận thu nhập được cải thiện hoặc không đổi.

Bên cạnh cơ chế hoa hồng, Grab Singapore cũng triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ tài xế trước áp lực chi phí nhiên liệu. Từ 7/4/2026, Grab áp dụng phụ phí nhiên liệu 0,90 SGD (khoảng 18.500 đồng) mỗi chuyến cho tất cả dịch vụ vận tải, trừ taxi truyền thống. Khoản phụ phí này được chuyển toàn bộ cho tài xế và không chịu phí hoa hồng của Grab.

Ngoài ra, GrabCab tạm thời tăng đơn giá tính theo quãng đường từ 0,26 SGD lên 0,27 SGD cho mỗi 400m trong 10km đầu tiên. Đáng chú ý, Grab cũng cho biết tổng giá trị các biện pháp hỗ trợ đối tác liên quan đến chi phí nhiên liệu lên khoảng 1,4 triệu SGD (khoảng 28,7 tỷ đồng), bao gồm phiếu nhiên liệu, tiền thưởng và hoàn tiền mặt cho tài xế.

Những biện pháp này phản ánh chiến lược của Grab Singapore trong việc cân bằng giữa duy trì thu nhập cho tài xế và đảm bảo tính bền vững của thị trường.

Sự khác biệt đến từ đâu?

Sự chênh lệch hoa hồng giữa các thị trường Đông Nam Á xuất phát từ cách tiếp cận khác nhau của mỗi quốc gia.

Indonesia là thị trường duy nhất trong khu vực áp trần hoa hồng bằng pháp lệnh. Quyết định này được xem là một trong những mức can thiệp mạnh tay nhất đối với ngành gọi xe công nghệ trong khu vực.

Các quốc gia còn lại có cách tiếp cận linh hoạt hơn. Malaysia chưa áp trần hoa hồng, mà để thị trường tự điều chỉnh dựa trên mức độ cạnh tranh.

Philippines chủ yếu sử dụng các biện pháp hỗ trợ tạm thời như giảm/hoàn hoa hồng và hỗ trợ nhiên liệu, trong khi Singapore đã thay đổi cấu trúc phí theo hướng linh hoạt hơn, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ chi phí cho tài xế.

Những khác biệt này cho thấy cách mỗi quốc gia đối mặt với bài toán hài hòa giữa 3 mục tiêu: bảo vệ thu nhập của người lao động, duy trì sự ổn định của doanh nghiệp vận hành và đảm bảo chi phí đi lại hợp lý cho người tiêu dùng.