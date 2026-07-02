Giá xăng giảm, vì sao bát phở và suất cơm vẫn chưa hạ giá?

Đang làm việc tại khu vực phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Thanh, nhân viên văn phòng, cho hay chi phí bữa trưa của chị tăng khoảng 5.000 đồng/suất từ vài tháng trước, khi giá xăng dầu tăng mạnh. Hiện giá xăng đã giảm và ổn định, giá bán tại các hàng quán gần nơi chị Thanh làm việc vẫn không thay đổi.

"Các quán ăn từng tăng giá với lý do chi phí xăng dầu tăng. Khi giá nhiên liệu đã giảm, người tiêu dùng như chúng tôi cũng mong muốn giá bán được điều chỉnh ở mức hợp lý", chị Thanh chia sẻ.

Khảo sát tại nhiều tuyến phố cho thấy, phần lớn quán ăn sau khi điều chỉnh tăng giá đều giữ nguyên mức giá bán. Hiện giá mỗi bát phở, bún, miến phổ biến từ 40.000-50.000 đồng, tùy loại và khu vực. Các món có thịt bò hoặc hải sản thường ở mức 45.000-55.000 đồng/bát.

Trong khi đó, mỗi suất cơm văn phòng dao động từ 50.000-70.000 đồng, còn những suất có nhiều món hoặc thực đơn đặc biệt có thể lên tới 80.000 đồng. So với trước đợt điều chỉnh giá vài tháng trước, mặt bằng giá hiện vẫn cao hơn khoảng 5.000-10.000 đồng/suất.

Nhiều quán ăn đã tăng giá bán khi giá xăng dầu tăng, nhưng khi giá xăng giảm họ không điều chỉnh giảm theo. Ảnh: D.Anh

Bà Tâm, chủ một quán bún tại khu vực Cầu Giấy, cho biết cách đây vài tháng, quán đã tăng giá bún riêu bò từ 30.000 đồng lên 35.000 đồng/bát. Giá bát bún ốc từ 25.000 đồng lên 30.000 đồng.

Theo bà Tâm, giá xăng giảm nhưng giá nhiều loại nguyên liệu thực phẩm vẫn chưa quay về mức cũ. Giá cà chua, hành lá, thịt bò và nhiều nguyên liệu khác vẫn giữ ở mức cao sau đợt tăng giá, thậm chí một số loại gia vị còn tăng thêm. Nếu giảm giá bán thì rất khó đảm bảo chất lượng bát bún cho khách.

Ngoài ra, quán không còn được sử dụng không gian bên ngoài vỉa hè như trước. Diện tích phục vụ giảm đáng kể nên lượng khách cũng ít hơn. “Người dân bây giờ cũng thắt chặt chi tiêu, nhiều hôm đến gần 14h quán mới dọn hàng", bà nói.

Ông Nguyễn Quang Diệu, chủ một quán ăn tại Hà Đông, cũng nêu lý do tương tự. Giá thực phẩm đầu vào gần như giữ nguyên nên việc điều chỉnh giảm giá bán là khó thực hiện. Các quán còn phát sinh thêm nhiều khoản chi phí như quản lý tài chính, hóa đơn điện tử, thuê nhân viên, tiền thuê mặt bằng...

Trong khi đó việc không còn được kinh doanh trên vỉa hè khiến diện tích phục vụ thu hẹp, lượng khách giảm. Nếu giảm giá nữa thì rất khó đảm bảo doanh thu. Ngoài phục vụ cơm và bún, quán phải bán thêm đồ ăn sáng, các món ăn vặt vào buổi chiều phục vụ học sinh, sinh viên.

Khó giảm giá

Ông Trần Khánh Minh Sơn, chuyên gia F&B cho rằng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, giá xăng dầu chỉ chiếm một phần trong cơ cấu chi phí của quán ăn. Khi giá nhiên liệu giảm, các hộ kinh doanh không nhất thiết phải điều chỉnh giá ngay mà sẽ cân nhắc trên cơ sở hiệu quả kinh doanh, sức mua của thị trường và chiến lược cạnh tranh.

Theo ông Sơn, trong bối cảnh lượng khách có xu hướng phân tán và nhu cầu tiêu dùng thay đổi, nhiều quán ăn đang chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

Nhiều quán lựa chọn miễn phí trà đá hoặc thêm bánh phở thay vì giảm giá bán. Ảnh: D.Anh

Khảo sát thực tế cho thấy, thay vì điều chỉnh giảm giá bán, không ít quán ăn lựa chọn tăng giá trị phục vụ để giữ chân khách hàng. Đây là giải pháp cạnh tranh hiệu quả trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc chi tiêu nhưng các cơ sở kinh doanh khó giảm giá.

Tại quán bún cá Linh Đàm, bảng thông báo đặt ngay trước cửa ghi rõ khách có thể gọi thêm bánh đa miễn phí và trà đá không tính tiền. Chủ quán cho biết đây là cách để khách ăn no hơn mà không phải trả thêm chi phí, đồng thời tạo sự khác biệt so với các quán lân cận.

Quán phở Tạ Hiền khu vực Tây Mỗ cũng áp dụng chính sách phục vụ thêm bánh phở miễn phí nếu khách có nhu cầu.

Theo nhiều chủ quán, trong bối cảnh chi phí đầu vào vẫn neo cao, việc tăng thêm giá trị phục vụ được xem là giải pháp phù hợp hơn so với giảm giá bán, vừa giữ chân khách vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh.