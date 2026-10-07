Giá xăng dầu hôm nay 7/10: Tăng nhẹ

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng nhẹ khi thị trường cân nhắc khả năng nguồn cung từ Trung Đông phục hồi và kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp của G7.

Giám đốc điều hành Vitol, một trong những tập đoàn kinh doanh dầu khí lớn trên thế giới, cho biết khoảng 12 triệu thùng dầu thô/ngày và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu/ngày đã được vận chuyển khỏi Trung Đông bằng tàu chở dầu trong 7-10 ngày qua.

Lượng dầu được vận chuyển với quy mô lớn được đánh giá có thể phần nào làm dịu áp lực tăng giá trên thị trường.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa: iStock).

Ngày 6/10, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết khoảng 5,8 triệu thùng dầu đã được bơm qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây của nước này.

Việc khôi phục các tuyến vận chuyển thay thế giúp Saudi Arabia duy trì hoạt động xuất khẩu dầu, trong bối cảnh hoạt động vận tải tại khu vực Trung Đông vẫn đối mặt nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi nguy cơ nguồn cung tiếp tục gián đoạn do căng thẳng tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, diễn biến liên quan nguồn cung dầu từ Nga cũng được thị trường theo dõi sát.

Theo dữ liệu của Mỹ, Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Saudi Arabia. Các lệnh trừng phạt nhằm hạn chế năng lượng Nga tiếp cận thị trường toàn cầu đã góp phần hỗ trợ giá dầu kể từ khi xung đột tại Ukraine bắt đầu năm 2022.

Nếu Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, xuất khẩu năng lượng của Nga có thể phục hồi, qua đó bổ sung nguồn cung cho thị trường dầu mỏ thế giới và tạo sức ép lên giá.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 1/10, giá xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, lên 26.569 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 102 đồng/lít, lên 27.189 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu diễn biến trái chiều. Dầu diesel giảm 780 đồng/lít, xuống 29.717 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut tăng 919 đồng/kg, lên 20.391 đồng/kg.