Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin "nóng" về nguồn cung xăng dầu trong nước thời gian tới

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân với lượng hàng nhập khẩu cùng với hàng tồn kho bảo đảm nguồn cung đến hết tháng 4/2026.

Xăng dầu nhập và tồn kho bảo đảm đến hết tháng 4/2026.

Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân (Ảnh: Chinhphu.vn).

Theo Thứ trưởng Tân, xung đột Trung Đông diễn ra từ ngày 28/2 tiếp tục leo thang đến thời điểm hiện tại đã gây ra nhiều hệ luỵ lớn về nguồn cung xăng dầu, khí.

Theo đánh giá, quy mô và mức độ ảnh hưởng đã vượt qua cú sốc dầu mỏ của thập niên 1970 - cú sốc làm đảo lộn nền kinh tế cũng như thị trường năng lượng, cũng như vượt ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine giai đoạn 2022.

Tại Việt Nam, trước diễn biến xung đột Trung Đông, ngay từ đầu tháng 3/2026, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản để điều hành xăng dầu.

“Hai kịch bản điều hành đã được xây dựng, gồm kịch bản 4 tuần và kịch bản dài hơn 4 tuần. Hiện nay, chúng ta đã phải thực hiện kịch bản kéo dài”, Thứ trưởng Tân nói.

Ông Tân nhấn mạnh, các nguyên tắc điều hành cung cầu cũng như giá xăng dầu: Đảm bảo an ninh năng lượng - nguồn cung xăng dầu; cập nhật tình hình giá thế giới để điều hành giá trong nước cho phù hợp; đánh giá tác động tới người dân, những ngành bị ảnh hưởng chính. Từ đó có những giải pháp để đảm bảo cung cầu, giá cả ổn định hài hoà lợi ích nhà nước - doanh nghiệp, người dân.

Trên thực tế, Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ ban hành 2 Nghị quyết liên quan đến điều hành xăng dầu. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP triển khai thực hiện chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Đến 31/3, sản lượng khai thác tăng 10% với nhà máy lọc dầu Dung Quất và đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đến tháng 4/2026.

Với nhà máy Nghi Sơn cũng đảm bảo nguyên liệu sản xuất đến hết tháng 4/2026.

“Trong tháng 3, các thương nhân đầu mối xăng dầu đã nhập khẩu mua sản phẩm xăng dầu đạt 3,2 triệu m3 cùng với hàng tồn kho hiện tại (1,6 - 1,8 triệu m3) có thể đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho đến hết tháng 4/2026”, Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xây dựng các kịch bản điều hành trong thời gian tới.

Ông Tân cũng cho biết các giải pháp để đảm bảo nguồn cung xăng dầu: Tăng cường năng lực sản xuất trong nước; đa dạng hoá nguồn cung năng lượng nhập khẩu; phát triển mạnh các nguồn năng lượng thay thế (xăng sinh học); nâng cao năng lực dự trữ và quản trị rủi ro.

Đêm 3/4, rạng sáng hôm nay (4/4), Bộ Công Thương - Bộ Tài chính có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu, trong đó các loại xăng dầu trong nước tăng trở lại.

Cụ thể:

- Giá xăng E5 RON 92 tăng 1.565 đồng/ lít, giá bán lẻ ở mức 25.428 đồng/ lít, thấp hơn giá xăng RON 95 hơn 1.548 đồng/ lít;

- Giá xăng RON 95 tăng 1.817 đồng/ lít, giá bán lẻ không cao hơn 26.976 đồng/ lít;

- Giá dầu diesel 0.05S tăng 3.961 đồng/ lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 44.788 đồng/ lít;

- Giá dầu hỏa giữ nguyên so với phiên điều chỉnh 0 giờ ngày 27/3, giá bán lẻ không cao hơn 35.384 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.261 đồng/ lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 24.593 đồng/ lít.

Trong lần điều chỉnh giá xăng đêm 3/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi Quỹ Bình ổn cho dầu diesel, trong khi không trích - chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cho các loại khác.

Về so sánh giá, dù xăng dầu trong nước 2 lần điều chỉnh tăng nhưng so với các nước trong khu vực, giá xăng dầu Việt Nam vẫn rất thấp.

Theo thông tin của Bộ Công Thương đưa ra ngày 3/4, giá bán xăng tại thị trường Singapore ở ngưỡng 70.328 VNĐ/lít; xăng tại Thái Lan là 35.468 VNĐ/lít, xăng tại Campuchia là 35.849 VNĐ/lít (giá xăng của hai nước đều do Chính phủ trợ giá); xăng tại Lào có giá 50.112 VNĐ/lít; xăng tại Trung Quốc: 34.827 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 26.976 VNĐ/lít.

Về giá dầu, dầu diesel tại Singapore là 86.985 VNĐ/lít; Thái Lan: 38.525 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 49.293 VNĐ/lít; Lào: 61.632 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.733 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 44.788 VNĐ/lít.

Bộ Công Thương khẳng định, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới, trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc, Thái Lan.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra, xuất hiện yếu tố gia tăng căng thẳng khi Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Iran và Iran có những hành động đáp trả; Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz; lực lượng Houthi tại Yemen, Hezbollah tại Lebanon tấn công vào Israel; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn diễn ra… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 02/4/2026 tăng cao đột ngột, dầu diesel 0,05S tăng lên mức 291,820 USD/thùng, tăng 54,538 USD/thùng (22,98%) so với bình quân giá thế giới tại kỳ điều hành trước liền kề.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 03/4/2026 và kỳ điều hành ngày 02/4/2026 là: 144,500 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 10,066 USD/thùng, tương đương tăng 7,49%); 151,740 USD/thùng xăng RON95 (tăng 11,102 USD/thùng, tương đương tăng 7,89%); 291,820 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 54,538 USD/thùng, tương đương tăng 22,98%); 742,030 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 44,198 USD/tấn, tương đương tăng 6,33%).