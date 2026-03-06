Giá xăng dầu hôm nay 6/3: Tiến thẳng mốc 100 USD, trong nước tăng rất mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 6/3: Dầu thô thế giới tăng kỷ lục

Cập nhật hồi 6 giờ 17 phút (giờ Việt Nam) sáng 06/03, theo bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra tăng vọt lên mức 79,28 USD/thùng, tăng 4,6 USD/thùng, tương đương mức tăng gần 6,2% theo ngày.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch gần 84,2 USD/thùng, tăng 2,8 USD/thùng, tương đương mức tăng 3,46% so với phiên liền trước.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự giữa Iran với Mỹ, Israel và sự leo thang, mở rộng xung đột ra các nước Trung Đông, giá dầu thô tăng mạnh gây lo ngại cho nền kinh tế toàn cầu. Theo đó, tính bình quân giá dầu thô thế giới đến ngày hôm nay 5/3, tăng từ 24% đến trên 25,3% so với giá bình quân tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới tăng từ 20% đến gần 23%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn đã tăng hơn 5% lên trên 85 đô la/thùng vào thứ Năm, tiến gần đến mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2024, khi xung đột ở Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh cho các nhà máy lọc dầu lớn của nước này ngừng xuất khẩu dầu diesel và xăng trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Vịnh Ba Tư.

Những lo ngại về việc leo thang hơn nữa xung quanh Iran và tình trạng bất ổn khu vực đang diễn ra đã khiến các nhà đầu tư lo lắng, trong khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng, đã bị gián đoạn.

Các nỗ lực nhằm xoa dịu lo ngại của thị trường, bao gồm các đề xuất về bảo hiểm tàu ​​thuyền và hộ tống hải quân, cho đến nay vẫn chưa thể làm dịu các nhà đầu tư, những người đang theo dõi sát sao các diễn biến để tìm kiếm dấu hiệu của một cuộc xung đột kéo dài.

Trong khi đó, dữ liệu của EIA cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 3,5 triệu thùng lên 439,3 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự kiến, tạo ra một vùng đệm chống lại các cú sốc nguồn cung tiềm tàng.

Giá xăng dầu hôm nay 6/3: Giá trong nước bật tăng dữ dội

Giá xăng dầu hôm nay 6/3 niêm yết theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ngày 5/3, trong đó giá xăng dầu đồng loạt tăng rất mạnh theo diễn biến giá thực của thị trường xăng dầu thế giới.

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, từ 15 giờ ngày 5/3, giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh tăng mạnh từ 1.900 đồng/ lít - hơn 7.000 đồng/ lít.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 tăng 1.926 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 891 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.449 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III tăng 2.189 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 22.340 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S tăng 3.758 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 23.037 đồng/lít; - Giá dầu hỏa tăng mạnh nhất vượt 7.132 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 26.601 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.807 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 17.496 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Bộ Công Thương nhận định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 26/02/2026 - 04/3/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran diễn ra ngày 28/02/2026 và tiếp tục leo thang, dẫn tới tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu; Iran tấn công trả đũa vào các cơ sở quân sự của Israel, của Mỹ tại khu vực Trung Đông khiến hoạt động lọc dầu tại một số quốc gia tại khu vực Trung Đông buộc phải đóng cửa để tránh rủi ro, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung xăng dầu kéo dài; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; OPEC+ nhất trí tăng thêm sản lượng khai thác dầu từ tháng 4; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên, đặc biệt là xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng đột biến. Giá xăng RON95 ngày 02/3/2026 ở mức 92,780 USD/thùng, tăng 10,690 USD/thùng, tương đương tăng 13,02% so với ngày 27/02/2026 (ngay trước ngày xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran); tương tự, dầu diesel 0,05S ngày 02/3/2026 ở mức 114,530 USD/thùng, tăng 22,270 USD/thùng, tương tăng 24,14% so với ngày 27/02/2026; dầu hỏa ngày 02/3/2026 ở mức 116,460 USD/thùng, tăng 22,890 USD/thùng, tương đương tăng 24,46%. Cá biệt, giá dầu hỏa ngày 04/3/2026 đột ngột tăng lên mức 231,420 USD/thùng, tăng 101,190 USD/thùng, tương đương tăng 77,70% so với ngày trước liền kề, 03/3/2026.