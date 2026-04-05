Giá xăng dầu hôm nay 5/4: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh

Giá dầu thế giới

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh khi thị trường đánh giá lại rủi ro gián đoạn nguồn cung do xung đột leo thang tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Iran và cơ sở hạ tầng của nước này trong những tuần tới nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện ngừng bắn do Washington đưa ra, khiến Iran đáp trả bằng những tuyên bố cứng rắn.

Tuy nhiên, ông Trump không đề cập khả năng chấm dứt chiến sự, cũng như chưa đưa ra giải pháp cụ thể để mở lại eo biển Hormuz.

Ông Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova cho biết, thị trường đang phản ứng trước việc bài phát biểu của Tổng thống Trump không hề đề cập đến "lệnh ngừng bắn hay sự tham gia ngoại giao một cách rõ ràng nào".

"Nếu căng thẳng leo thang hoặc rủi ro hàng hải gia tăng, giá dầu có thể đạt mức cao mới khi thị trường tính đến khả năng gián đoạn nguồn cung", ông Priyanka Sachdeva nói thêm.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành đêm 3/4, cơ quan điều hành đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 1.565 đồng/lít, không cao hơn 25.428 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 1.817 đồng/lít, không cao hơn 26.976 đồng/ lít. Giá dầu diesel tăng 3.961 đồng/lít, không cao hơn 44.788 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng 1.262 đồng/lít, không cao 24.593 đồng/lít. Giá dầu hỏa giữ nguyên, không cao hơn 35.384 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu và chi quỹ bình ổn từ nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel với mức 5.000 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 3/4 như sau:

Về giá xăng: tại Singapore là 70.328 đồng/lít; Thái Lan: 35.468 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.849 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 50.112 đồng/lít; Trung Quốc: 34.827đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Về giá dầu: tại Singapore là 86.985 đồng/lít; Thái Lan: 38.525 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 49.293 đồng/lít; Lào: 61.632 đồng/lít; Trung Quốc: 31.733 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới, trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc, Thái Lan.