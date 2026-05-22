Có thể nộp thuế ngay trên đường ra sân bay để được xuất cảnh

Bị tạm hoãn xuất cảnh đa số là trường hợp là bỏ địa chỉ kinh doanh

Chia sẻ tại họp báo chuyên đề hôm nay (22/5), Phó cục trưởng Cục Thuế, ông Mai Sơn thông tin về tình trạng người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ. Ông Sơn cho hay, trước khi ban hành biện pháp này, cơ quan thuế đã thông báo, nhắc nhở, cảnh báo qua số điện thoại, Zalo, email… theo đăng ký của người nộp thuế. Ngoài ra, cơ quan thuế cũng thông báo trên ứng dụng eTax Mobile, trang thông tin điện tử của cơ quan thuế.

"Ngành thuế luôn thông báo, cảnh báo tới người nộp thuế. Phần lớn tổ chức, cá nhân sau khi nhận thông báo đều chủ động liên hệ cơ quan thuế để rà soát và thực hiện nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh chủ yếu là doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện các thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định", ông Sơn nêu rõ.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế

Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, cơ quan thuế gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trước 30 ngày đến tài khoản thuế điện tử của doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời thông báo này cũng được gửi đến địa chỉ cư trú của đại diện pháp luật đã đăng ký với cơ quan thuế, công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

"Tại thông báo này, cơ quan thuế cũng đã ghi rõ số tiền thuế còn nợ, thông tin của CQT quản lý khoản nợ thuế như: tên phòng ban, cán bộ quản lý, số điện thoại, email của cán bộ quản lý để người nộp thuế chủ động liên hệ. Sau 30 ngày gửi thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh mà người nộp thuế không liên hệ với cơ quan thuế, không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì mới ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh", ông Mai Sơn nói.

Sẽ gỡ bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi hết nợ thuế

Về giải pháp tháo gỡ tạm hoãn xuất cảnh sau khi người nộp thuế hết nợ thuế, ông Mai Sơn khẳng định: Trong tháng 5 này, Cục Thuế sẽ phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) nâng cấp ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin.

Mục tiêu là khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, thông tin sẽ được cập nhật và gỡ bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian nhanh nhất, tiến tới xử lý theo thời gian thực.

"Trên đường đi ra sân bay, nếu người nộp thuế tra cứu phát hiện mình còn nợ thuế và bị tạm hoãn xuất cảnh thì vẫn có thể nộp ngay số thuế còn thiếu. Khi đã hết nợ thuế, việc xuất cảnh sẽ được thực hiện bình thường, không ảnh hưởng đến kế hoạch, hoạt động của người dân", ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban nghiệp vụ (Cục Thuế) cho biết, ngành thuế đã tìm mọi cách thông tin, liên lạc với người nộp thuế. Sau khi phát sinh nợ thuế, cơ quan thuế liên hệ, đôn đốc, nhắc nhở. Sau 90 ngày, người nộp thuế chưa nộp đủ số thuế nợ thì cơ quan thuế mới ban hành quyết định cưỡng chế.

Nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ, sau 30 ngày tiếp theo mới ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Như vậy, từ thời điểm hết thời hạn nộp thuế đến khi bị tạm hoãn xuất cảnh là khoảng 120 ngày, tương đương 4 tháng để người nộp thuế chủ động xử lý khoản nợ thuế của mình.

Còn với trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh, sau 2 kỳ không kê khai thuế, cơ quan thuế đôn đốc, nhắc nhở và phối hợp với chính quyền địa phương xác định tình trạng hoạt động. Sau đó cơ quan thuế ra thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh, nợ thuế, và tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày mà người nộp thuế không khắc phục.

Liên quan các trường hợp nợ thuế nhỏ và bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế, ông Huy cho biết từ ngày 1/7/2026, ngưỡng nợ thuế có thể sẽ được nâng lên. Như đề xuất của Bộ Tài chính là nợ từ 1 triệu đồng trở lên mới bị tạm hoãn xuất cảnh thay vì không quy định ngưỡng như hiện nay.

Qua tổng hợp số liệu quản lý thuế cho thấy, trên 50% người nộp thuế thuộc trạng thái không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký có số tiền thuế nợ dưới 01 triệu đồng; tuy nhiên tổng số nợ của nhóm này chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng số nợ thuế của toàn bộ nhóm đối tượng.

Nhằm tăng cường hiệu quả quản lý thuế, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 theo hướng kế thừa các quy định phù hợp tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số nội dung để cụ thể hóa hơn việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Theo đó, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được quy định theo hướng phân loại rõ nhóm đối tượng rủi ro cao, gồm: cá nhân kinh doanh; chủ hộ kinh doanh; chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà còn nợ thuế từ 01 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Việc bổ sung ngưỡng từ 01 triệu đồng trở lên sẽ góp phần loại trừ các trường hợp phát sinh khoản nợ rất nhỏ do sai sót kỹ thuật, chậm cập nhật dữ liệu hoặc nguyên nhân khách quan khác; đồng thời bảo đảm nguyên tắc tương xứng giữa mức độ vi phạm và biện pháp quản lý nhà nước được áp dụng.

Theo số liệu được quản lý trên hệ thống, cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với khoảng 105.000 người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh với số tiền thuế nợ là gần 61.000 tỷ đồng. Trong đó, đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với khoảng 65.000 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký với số tiền thuế nợ trên 6.900 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, đã thu hồi được nợ thuế của trên 13.000 người nộp thuế với số tiền trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, đã có khoảng 7.100 người nộp thuế thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chủ động liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền gần 100 tỷ đồng và đã được cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.