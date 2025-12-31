Giá xăng dầu hôm nay 31/12: Lao dốc phiên giao dịch cuối năm

Cụ thể, trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 31/12, bảng giá dầu thô trên sàn Trading Economics và Oilprice biến động mạnh, giá dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc.

Giá xăng dầu hôm nay 31/12: Lao dốc phiên giao dịch cuối cùng năm 2025

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra 57,9 USD/thùng, giảm 0,04 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,07% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 61,34 USD/thùng, giảm 0,14 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,24 % về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu thô giảm mạnh tuần qua khiến giá bình quân suy giảm mạnh so với tháng trước, cụ thể bình quân giá dầu thô tháng 12 giảm 2,3% đến 2,89% so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 17,8% đến 19,42%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent giao kỳ hạn dao động quanh mức 61,5 USD/thùng vào thứ Ba sau khi tăng hơn 2% vào ngày hôm trước do rủi ro địa chính trị gia tăng.

Sự không chắc chắn về những nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine lại nổi lên sau khi Ngoại trưởng Nga cho biết lập trường đàm phán của Moscow sẽ thay đổi sau các cuộc tấn công được cho là nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin. Trước các cáo buộc tấn công, Mỹ và Ukraine cho biết họ đã đạt được "nhiều tiến bộ" hướng tới việc hoàn tất một thỏa thuận, mặc dù vẫn còn những vấn đề "gai góc".

Trong khi đó, Venezuela được cho là đã bắt đầu đóng các giếng dầu ở một khu vực giàu dầu mỏ quan trọng trong bối cảnh Mỹ phong tỏa. Tổng thống Trump hôm thứ Hai cho biết Mỹ đã tấn công một cơ sở bốc dỡ dầu ở nước này.

Căng thẳng leo thang ở Trung Đông cũng làm dấy lên lo ngại về sự bất ổn rộng hơn, với việc Trump cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo nếu Iran nối lại chương trình tái thiết hạt nhân. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm gần 20% trong năm nay, trên đà giảm mạnh nhất kể từ năm 2020, trong bối cảnh kỳ vọng về nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Giá xăng dầu hôm nay 31/12: Chiều nay xăng dầu trong nước lại giảm?

Theo quy định hiện hành, thứ năm ngày 1/1/2026 là ngày nghỉ Tết Dương lịch nên việc điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào ngày liền kề với kỳ điều hành, tức thứ tư 31/12/2025. Theo dự đoán của doanh nghiệp đầu mối và chuyên gia, giá xăng dầu trong nước có thể giảm từ 70-300 đồng/ lít tuỳ loại do giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới giảm theo đà giảm của giá dầu thô.

Hiện, giá xăng dầu hôm nay ngày 31/12 được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 25/12, theo đó giá xăng dầu hôm nay đồng loạt từ 210 đồng đến trên 600 đồng/ lít.

Cụ thể, giá các loại xăng dầu từ 15 giờ chiều nay 25/12 đồng loạt giảm từ 220 đồng đến 610 đồng/lít:

- Giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.716 đồng/lít (giảm 523 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 290 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III: không cao hơn 19.006 đồng/lít (giảm 614 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.257 đồng/lít (giảm 219 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa: không cao hơn 17.709 đồng/lít (giảm 228 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Trong khi đó, duy nhất mặt hàng giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 222 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 13.382 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/12/2025 - 24/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, Mỹ ngăn chặn tàu chở dầu của Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, hai bên tiếp tục tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/12/2025 và kỳ điều hành ngày 25/12/2025 là: 73,424 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,888 USD/thùng, tương đương giảm 3,78%); 74,370 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,160 USD/thùng, tương đương giảm 4,08%); 81,908 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,288 USD/thùng, tương đương giảm 1,55%); 79,794 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,234 USD/thùng, tương đương giảm 1,52%); 342,774 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 7,790 USD/tấn, tương đương tăng 2,33%).