Giá sầu riêng ‘chạm đáy’ ở chợ Hà Nội, có loại chỉ còn 35.000 đồng/kg

So với cùng kỳ năm ngoái, giá sầu riêng tại Hà Nội đã giảm mạnh khoảng 60%. Nếu tháng 8/2024, chị Thủy bán sầu riêng Monthong với giá 90.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 35.000 đồng/kg cho khách mua sỉ, 40.000 đồng/kg cho khách mua lẻ.

Chị cho biết, mấy năm trước sầu riêng không những đắt đỏ mà còn khan hiếm. Hàng chị nhập về bán cũng đều là loại 2, loại 3. Hàng tuyển, hàng loại 1 được vựa gom mua xuất khẩu hết sang Trung Quốc. Thậm chí, vào vụ nghịch chị còn không nhập được hàng.

Năm nay, nguồn cung dồi dào, hàng về nhiều muốn nhập loại nào cũng có. Giá sầu riêng còn giảm theo ngày do đang vào vụ thu hoạch rộ ở Tây Nguyên.

Nhiều cửa hàng trái cây online ở Hà Nội rao bán sầu riêng với giá siêu rẻ. Ảnh: Nguyễn Huế

Như chuyến sầu riêng 3,5 tấn mới về giá chỉ từ 40.000-45.000 đồng/kg. Bán được chưa đầy một ngày thì trời Hà Nội đổ mưa như trút. Từ tối qua đến nay, chị liên tục phải đăng tin lên mạng xã hội rao bán sầu riêng với giá 35.000-40.000 đồng/kg.

“Giá rẻ như thế này thì rất nhiều người có nhu cầu đặt mua sầu riêng ăn”, chị nói. Tuy nhiên, trời mưa, nhiều phố bị ngập nên nhiều khu vực chị phải từ chối đơn của khách, bởi shipper không giao được hàng. Trong khi đó, nhiều khách chung cư còn góp nhau mua cả thùng 50kg để được giá sỉ.

Ba ngày trở lại đây, chị Nguyễn Thị Thanh - đầu mối bán sầu riêng ở Yên Hòa (Hà Nội), cũng liên tục rao bán sầu riêng với giá 45.000 đồng/kg, cơm sầu riêng giá chỉ 150.000 đồng. “Dù giá rẻ, song vẫn bao cơm sượng, độ ngon ngọt”, chị nói.

Thời điểm giữa tháng 7, chị Thanh bán sầu Ri6 hàng loại 1 trọng lượng từ 2-4 kg/quả với giá chỉ 55.000 đồng/kg, cơm sầu giá 200.000 đồng/kg - mức giá đã bao chất lượng đến từng múi. Trường hợp nếu sầu sượng, cơm nhạt chị sẽ một đổi một cho khách mua.

Nay, cơm sầu đã giảm 50.000 đồng/kg, sầu nguyên quả giảm 10.000 đồng/kg so với tháng 7. Nguyên nhân là do vựa sầu riêng Tây Nguyên vào chính vụ thu hoạch, sản lượng rất lớn nên giá ngày càng rẻ.

“Ngày bình thường lượng sầu bán ra đến vài tạ. Nhưng hôm nay mưa tầm tã, giao hàng rất khó khăn nên lượng sầu bán ra cũng giảm khá mạnh”, chị nói. Chị đang khuyến khích khách qua cửa hàng trực tiếp chọn mua, nhân viên sẽ hỗ trợ khui cơm sầu đóng hộp cho khách.

Từ đầu tháng 8 đến nay, một số cửa hàng trái cây cũng rao bán sầu riêng Ri6 mini với giá 35.000 đồng/kg, sầu riêng Thái mini giá 38.000 đồng/kg. Với dòng sầu riêng Ri6 loại 1, giá bán ở mức 50.000 đồng/kg.

Chủ hàng khẳng định, tất cả đều là hàng chuẩn từ Đắk Lắk chuyển ra, tuyệt đối không phải hàng xuất khẩu quay đầu hay hàng chất lượng kém. Cùng với đó là mức giá siêu rẻ nên có cửa hàng đã tiêu thụ hết 2-3 tấn sầu mỗi ngày.

Thủ phủ sầu riêng Tây Nguyên vào chính vụ thu hoạch với sản lượng nên giá hạ nhiệt so với năm ngoái. Ảnh: Nguyễn Huế

Trao đổi với VietNamNet chiều 26/8, ông Nguyễn Văn Tạo - nông dân trồng sầu riêng ở Lâm Đồng, cho biết, vùng Tây Nguyên vào chính vụ thu hoạch nên khắp nơi đều là sầu riêng, ngoài đường nườm nượp xe chở sầu riêng từ vườn về các vựa.

Nhà ông Tạo bắt đầu thu hoạch sầu riêng trồng xen canh với cà phê và hồ tiêu từ giữa tháng 8 đến nay. Sản lượng ước khoảng 15 tấn.

“Tôi trồng đều là sầu Monthong. Dòng sầu này được các vựa ưa chuộng mua đem đi xuất khẩu”, ông nói và chia sẻ, ngay trước thời điểm thu hoạch, ông đã ký hợp đồng chốt bán cho vựa sầu với giá 65.000 đồng/kg hàng loại 1.

Theo đó, vựa sầu sẽ vào vườn cắt hết hàng loại 1 đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, còn hàng loại 2 và loại 3 lúc đó mới tiếp tục thỏa thuận giá bán. Tuy nhiên, hàng loại này giá thường rất rẻ, chỉ để tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Với sầu riêng Monthong, hàng loại 1 quả phải đạt từ 2,5-3,5kg, trọng lượng dưới 2,5kg và từ 3,5kg đến 5kg xếp vào hàng loại thường, bán với giá rẻ.

“Sầu riêng Monthong giá 35.000-50.000 đồng/kg trên thị trường có thể là hàng loại, không đạt trọng lượng tiêu chuẩn để xuất khẩu”, ông Tạo cho hay.

Tương tự, sầu riêng Ri6 hàng xô tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có giá dao động từ 20.000-24.000 đồng/kg, hàng tuyển giá 42.000-45.000 đồng/kg. Thế nên, khi ra đến thị trường bán lẻ, giá sầu riêng cũng hạ nhiệt.