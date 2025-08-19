Khoai lang sầu riêng Trung Quốc 160 nghìn/kg: Sự thật tên gọi gây tò mò

Khoai lang là mặt hàng quen thuộc với người tiêu dùng trong nước. Đây từng là loại củ cứu đói, nay được trồng thành vùng chuyên canh để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Năm 2024, nước ta đã thu về gần 900 tỷ đồng từ xuất khẩu khoai lang.

Tại thị trường Việt Nam, khoai lang cũng được bày bán tràn ngập siêu thị, chợ, thậm chí đổ đống trên vỉa hè với giá dao động từ 10.000-35.000 đồng/kg tùy loại.

Tuy nhiên, từ tháng 7 đến nay, khoai lang sầu riêng Trung Quốc bất ngờ đổ bộ thị trường, gây sốt khắp các chợ online lớn nhỏ.

Giới buôn quảng cáo khoai có ruột vàng, khi nướng hay hấp đều dẻo, ngọt, tan trong miệng.

Cùng với đó, tên gọi “khoai lang sầu riêng” khá lạ lẫm nên giá bán vì thế cũng rất đắt đỏ, lên tới 240.000-300.000 đồng/thùng 2,5kg, thậm chí một số đầu mối rao bán giá 400.000 đồng/thùng. Tính ra, 1kg khoai lang sầu riêng Trung Quốc có giá từ 96.000-160.000 đồng/kg, cao gấp khoảng 5-10 lần giá khoai lang Việt Nam.

Khoai lang sầu riêng Trung Quốc đang gây sốt ở chợ online với giá bán vô cùng đắt đỏ. Ảnh: NVCC

“Dù vậy, khách vẫn tranh nhau đặt mua khoai lang sầu riêng khiến các kho quá tải đơn hàng, phải giới hạn lượng khoai bán cho các mối sỉ”, chị Vũ Huyền - đầu mối bán nông sản online ở phường Từ Liêm (Hà Nội) nói với VietNamNet.

Chị Huyền là một mối sỉ nhỏ, nhập khoai lang sầu riêng về bán được 3 tuần nay. Chuyến đầu tiên chỉ nhập về với ý định bán thử, kết quả khách ồ ạt chốt đơn, khoai lang hết sạch.

Sau đó, chị tiếp tục đăng bán và nhận đơn khách đặt. Nhưng mỗi chuyến chị chỉ nhập về được 50 thùng hàng loại 2,5 kg/thùng. Bởi, kho tổng giới hạn lượng khoai bán ra cho các mối sỉ, muốn nhập nhiều hơn cũng không có.

“Tuần trước tôi còn không nhập được một thùng khoai nào vì kho tổng cũng ‘cháy hàng’. Đơn khoai khách đặt trước đó đành xin lùi ngày trả hàng”, chị nói.

Chị Đàm Thị Huệ - đầu mối bán rau quả ở Vĩnh Tuy (Hà Nội), thừa nhận, khoai lang sầu riêng gây sốt nên luôn trong tình trạng hàng nhập về không đủ trả đơn khách đặt.

“Tôi mới nhập về từ giữa tháng 7 đến nay, vậy mà lượng khoai lang sầu riêng bán ra đã vượt qua con số 1.000 thùng”, chị Huệ cho hay. Loại khoai lang này chị chỉ bán cho khách đặt mua theo thùng trọng lượng 2,5kg, không tách ra bán lẻ theo cân.

Giới buôn bán thừa nhận khoai lang sầu riêng chỉ là tên gọi, chứ không phải mang hương vị sầu riêng. Ảnh: NVCC

Lý giải vì sao loại khoai lang này gây sốt và được nhiều người tranh nhau đặt mua, chị Huệ cho rằng bởi cái tên khá lạ. Bình thường khoai lang ở nước ta gần như không có mùi vị gì đặc trưng, nhưng khoai lang Trung Quốc lại được gắn với cái tên “sầu riêng” - loại trái cây mà người Trung Quốc mê mẩn, phải bỏ ra vài tỷ USD để mua ăn mỗi năm.

Do đó, khi đổ bộ thị trường Việt, không ít người có tâm lý muốn mua về ăn trải nghiệm loại khoai sầu riêng này.

Tuy nhiên, khi khách đặt mua, chị cũng phải nhắn tin rõ ràng rằng “khoai lang sầu riêng chỉ là cái tên, không có mùi thơm và vị béo ngậy như sầu riêng”, chị chia sẻ.

Theo chị Vũ Huyền, trên thị trường, thông thường với những mặt hàng mới lạ sẽ hút khách đặt mua vì tò mò. Ví như loại na sầu riêng của Sơn La cũng vậy, sốt giá cháy hàng do na ăn thơm mùi sầu riêng.

Song, với loại khoai lang sầu riêng Trung Quốc, chị cũng phải giải thích rõ cho khách rằng các củ khoai tròn ú nhìn như múi sầu riêng nên có tên gọi như vậy, chứ hoàn toàn không có hương vị sầu riêng.

Trên chợ mạng, nhiều đầu mối buôn bán cũng thừa nhận, được gọi là khoai lang sầu riêng không phải vì có mùi thơm của trái sầu riêng, mà bởi khoai mềm mịn như cơm sầu riêng chín.