Giá điện sẽ điều chỉnh thế nào nếu phân bổ khoản lỗ gần 45.000 tỉ đồng của EVN?

Bộ Công Thương đã gửi hồ sơ tới Bộ Tư pháp thẩm định Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 72 năm 2025 liên quan đến cơ chế và thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỉ đồng vào giá bán lẻ điện bình quân

Bộ Công Thương chính thức đề xuất đưa khoản lỗ 44.792 tỉ đồng vào giá bán lẻ điện bình quân, trong đó nêu ra 2 phương án. Cùng với đó, cơ quan soạn thảo cũng đề nghị phân bổ chênh lệch tỉ giá đánh giá lại chưa được phân bổ, chênh lệch tỉ giá chưa được ghi nhận và thanh toán cho các nhà máy điện theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán điện.

Thời gian dự kiến trình ban hành Nghị định trên vào tháng 9-2025.

Theo Bộ Công Thương, với điều kiện thời tiết, tình hình thủy văn 7 tháng đầu năm 2025 gặp nhiều thuận lợi, góp phần kết quả sản xuất kinh doanh của EVN khả quan hơn so với kế hoạch.

Vì vậy, việc bổ sung quy định khoản chi phí khác liên quan làm EVN lỗ trong các năm 2022-2023 vào Dự thảo Nghị định và nếu được ban hành kịp thời thì việc điều hành giá điện các tháng cuối năm dự kiến chưa ảnh hưởng tới giá bán lẻ điện bình quân hiện hành sau khi được tính toán, cập nhật phân bổ khoản chi phí khác nêu trên trong thời gian tới hoặc mức độ ảnh hưởng là nhỏ (mức điều chỉnh có thể khoảng từ 2% đến dưới 5% thuộc thẩm quyền EVN quyết định sau khi Bộ Công Thương có ý kiến).

Cụ thể, theo báo cáo của EVN, nếu điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% vào tháng 10-2025 thì sẽ tác động làm tăng CPI năm 2025 khoảng 0,03 điểm phần trăm.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành về việc điều hành giá điện không giật cục, có lộ trình, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, việc điều chỉnh giá bán lẻ điện thường thực hiện với biện độ nhỏ, điều này nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện.

“Bộ Công Thương có đủ nguồn lực, bộ máy, điều kiện cơ bản cho việc thi hành Dự thảo Nghị định sau khi được ban hành” - cơ quan soạn thảo khẳng định.

Đề nghị làm rõ nguyên nhân lỗ của EVN và phân bổ khoản lỗ vào giá điện

Góp ý dự thảo Nghị định trên, Bộ Quốc phòng đề nghị rà soát, bổ sung, làm rõ nguyên nhân cụ thể các yếu tố dẫn đến số tiền lỗ lũy kế 44.792 tỉ đồng, trên cơ sở đó xác định các nội dung lỗ lũy kế liên quan đến chi phí trực tiếp cho sản xuất và cung ứng điện, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Đồng quan điểm, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo EVN báo cáo rõ về các khoản lỗ, tách bạch các khoản lỗ do an sinh xã hội với các khoản lỗ do hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó lưu ý các khoản lỗ do đầu tư ngoài ngành (nếu có); các khoản lỗ (nếu có) do phải thực hiện chính sách giá điện để hỗ trợ thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển các ngành, lĩnh vực.

Cùng với đó, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện đối với đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế, các giải pháp hạn chế tác động của việc điều chỉnh giá điện.

Hơn nữa, Bộ Tài chính cũng cho rằng, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc rà soát, kiểm tra các nội dung báo cáo của EVN và giám sát việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân của EVN.