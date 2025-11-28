Giá dầu giảm mạnh nhất trong tháng kể từ năm 2023: OPEC+ và xung đột Ukraine đang chi phối

Dầu Brent duy trì trên 63 USD/thùng, còn West Texas Intermediate (WTI) quanh 59 USD/thùng, nhưng vẫn đang hướng tới tháng giảm thứ tư liên tiếp – chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 5/2023. Giá dầu chịu áp lực bởi dự báo dư cung toàn cầu sau khi OPEC+ tái khởi động năng lực sản xuất, đồng thời các nhà khoan ngoài khối cũng tăng nguồn cung.

JPMorgan ước tính thặng dư dầu hàng ngày sẽ đạt 2,8 triệu thùng trong 2026 và 2,7 triệu thùng trong 2027, khiến thị trường gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng. Các nhà phân tích đánh giá rằng tình trạng dư cung này có thể kéo dài nếu OPEC+ và các nước ngoài khối không kiểm soát sản lượng.

OPEC+ sẽ quyết định gì trong cuộc họp sắp tới?

OPEC+ dự kiến họp trực tuyến vào Chủ nhật tới và nhiều khả năng sẽ duy trì kế hoạch tạm dừng tăng sản lượng vào đầu 2026. Ngoài quyết định ngắn hạn này, các thành viên còn tập trung xem xét lại công suất dài hạn của từng nước, nhằm cân bằng cung – cầu trong bối cảnh thị trường vẫn đang dư thừa.

Các nhà đầu tư đang chờ thông tin từ cuộc họp để định hướng chiến lược giao dịch trong nửa cuối năm, đặc biệt là trước các tín hiệu địa chính trị và nhu cầu năng lượng toàn cầu có thể thay đổi.

Xung đột Ukraine tác động thế nào tới thị trường dầu?

Nga, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đang chịu nhiều lệnh trừng phạt phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chấm dứt xung đột có thể làm cơ sở cho các thỏa thuận tương lai, trong khi sứ giả Mỹ Steve Witkoff dự kiến tới Moscow tuần tới để thúc đẩy đàm phán.

Nếu xung đột kết thúc, các hạn chế đối với dầu Nga có thể được nới lỏng, giải phóng nguồn cung tới các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này có thể thay đổi cán cân cung – cầu toàn cầu, tác động trực tiếp tới giá dầu và các thị trường nguyên liệu liên quan.