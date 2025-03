Fan Lady Gaga tại châu Á ráo riết săn vé cho đêm nhạc độc quyền tại Singapore vào tháng 5

Vé cho bốn buổi biểu diễn của Lady Gaga vào ngày 18, 19, 21 và 24 tháng 5 tại Sân vận động Quốc gia Singapore sẽ được mở bán trực tuyến trên Ticketmaster. Giai đoạn đặt vé trước diễn ra vào ngày 18 tháng 3, trong khi vé chính thức sẽ được mở bán vào ngày 21 tháng 3.

Hiện tại, giá vé vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với việc Singapore là điểm đến duy nhất của Lady Gaga tại châu Á lần này, nhiều người dự đoán vé sẽ được săn đón không kém gì những đêm diễn của Taylor Swift trong The Eras Tour tại cùng địa điểm vào tháng 3 năm 2024.

Dion Ong, một nhân viên tiếp thị kỹ thuật số 29 tuổi, đang huy động mọi nguồn lực để giành vé: “Tôi nhờ cả gia đình, đồng nghiệp, bạn bè cùng giúp.” Anh đặc biệt mong chờ lần đầu tiên được xem Lady Gaga biểu diễn trực tiếp, sau khi bỏ lỡ Born This Way Ball năm 2012 tại Singapore khi mới 16 tuổi.

Với nhiều người hâm mộ thuộc cộng đồng LGBTQ+, âm nhạc của Lady Gaga không chỉ là giải trí mà còn là nguồn cảm hứng và sự động viên lớn. Ong chia sẻ: “Là một người đồng tính, tôi tìm thấy sự đồng cảm trong album Born This Way.”

Cạnh tranh giành vé sẽ khốc liệt

So sánh với The Eras Tour của Taylor Swift – nơi vé bán hết trong vài giờ bất chấp các sự cố kỹ thuật – nhiều người lo ngại tình trạng tương tự sẽ diễn ra với đêm diễn của Lady Gaga. Sự khác biệt lớn nhất là Little Monsters không có lựa chọn nào khác nếu lỡ mất cơ hội tại Singapore, vì lần này Gaga không đến Nhật Bản hay bất kỳ nước châu Á nào khác.

Nhằm tăng cơ hội săn vé, Dion Ong đã lập nhóm Telegram SG Little Monsters, lấy cảm hứng từ nhóm SG Swifties của fan Taylor Swift. Hiện nhóm đã có hơn 100 thành viên, chủ yếu bàn luận về giá vé dự kiến.

Không chỉ là một nghệ sĩ pop, Lady Gaga còn là biểu tượng lớn của cộng đồng LGBTQ+. MC Joshua Simon, 34 tuổi, khẳng định: “Đối với chúng tôi, đây không chỉ là những ca khúc hay một bữa tiệc. Lady Gaga là người đã đứng lên bảo vệ cộng đồng từ trước khi điều đó trở nên phổ biến hay được chấp nhận.”

Simon từng tham dự Born This Way Ball tại Singapore và dù hiện nay ít tham gia các buổi hòa nhạc hơn, anh khẳng định: “Lần này, tôi chắc chắn sẽ đi.”

Fan châu Á phản ứng ra sao?

Trên Reddit, nhiều fan tỏ ra thất vọng khi Lady Gaga không biểu diễn ở Nhật Bản, nơi cô có lượng người hâm mộ khổng lồ. Một fan bức xúc: “Không phải ai cũng có thể bay ra nước ngoài và chi hàng nghìn đô để xem cô ấy.”

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhắc lại những tranh cãi trong các chuyến lưu diễn trước của Lady Gaga tại châu Á. Năm 2012, concert của cô tại Manila (Philippines) bị các nhóm Công giáo phản đối dữ dội, trong khi đêm diễn tại Jakarta (Indonesia) bị hủy do áp lực từ các nhóm Hồi giáo.