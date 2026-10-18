Lý do fan Việt chi hàng chục triệu đồng xem concert Big Bang

Big Bang sẽ tổ chức hai concert tối 24 và 25/10 tại Hà Nội. Sau ba đợt mở bán, ban tổ chức thông báo chương trình "cháy vé" dù chưa công bố tổng số lượng phát hành. Với sức chứa khoảng 40.000 người, mỗi đêm diễn được kỳ vọng thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Do vé chính thức đã bán hết, nhiều người hâm mộ tìm mua qua các hội nhóm trên mạng xã hội, diễn đàn fan và kênh chuyển nhượng cá nhân. Nhu cầu mua bán tiếp tục sôi động khi ngày diễn đến gần.

Ra mắt năm 2006, Big Bang góp phần định hình Kpop thế hệ thứ hai với âm nhạc kết hợp hip hop, điện tử, pop và R&B. Các thành viên tham gia vào quá trình sáng tác, sản xuất, tạo nên những ca khúc như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang. Trang The Guardian từng nhận xét âm nhạc của nhóm vượt khỏi khuôn mẫu boyband truyền thống, đồng thời phong cách thời trang và hình ảnh cũng góp phần tạo diện mạo riêng.

Tại Việt Nam, nhiều khán giả biết đến Big Bang thời còn nghe nhạc qua đĩa CD, YouTube và các trang trực tuyến. Haru Haru, phát hành năm 2008, là một trong những ca khúc gắn với ký ức của thế hệ 8x, 9x. Theo báo cáo thị trường của Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE), bài hát liên tục góp mặt trong top 10 ca khúc được nghe nhiều trên NhacCuaTui năm 2025, tiếp tục giữ thứ hạng cao trong năm nay. Sức sống của một bản hit gần hai thập niên tuổi phần nào cho thấy sự gắn bó lâu dài của khán giả Việt với Bing Bang.

G-Dragon - trưởng nhóm Big Bang - trong concert tại Hưng Yên, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Một lý do khác khiến concert lần này được chờ đợi là sự xuất hiện chung của G-Dragon, Taeyang và Daesung. Sau gần 20 năm hoạt động, Big Bang trải qua nhiều biến động: Các thành viên lần lượt nhập ngũ, Seungri giải nghệ, còn T.O.P xác nhận rời nhóm. Từ khi trở lại hoạt động năm 2022, nhóm không còn đội hình năm người như ban đầu. Vì vậy, cơ hội xem ba thành viên cùng đứng trên sân khấu có ý nghĩa đặc biệt với những người đã theo dõi họ nhiều năm.

Hoài Phương, 29 tuổi, sống tại TP HCM, nghe nhạc Big Bang khoảng 16 năm. Khi còn đi học, anh từng dành tiền lì xì mua loa có thẻ nhớ, sau đó ra quán internet chép nhạc của nhóm về nghe mỗi tối. Đến khi trưởng thành, anh vẫn chưa có dịp xem thần tượng biểu diễn trực tiếp do nhóm gián đoạn hoạt động thời gian dài. Năm ngoái, Phương cùng vợ xem concert của G-Dragon ở Hưng Yên. Với hai đêm diễn tại Mỹ Đình, anh muốn tận dụng cơ hội gặp ba thành viên Big Bang trên cùng sân khấu.

"Các thành viên đã hoạt động 20 năm, trong khi không nhiều nhóm duy trì được chặng đường dài như vậy. Tôi không biết sau này họ còn tái hợp hay không, nên nghĩ đây là cơ hội nhất định phải nắm lấy", Hoài Phương nói.

Nguyễn Hà Linh, giảng viên Học viện Ngoại giao, thạc sĩ Quản trị văn hóa và nghệ thuật tại Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc), cho rằng sức hút của concert đến từ vị thế của Big Bang, cột mốc 20 năm hoạt động và sự trưởng thành của cộng đồng người hâm mộ. Nhiều người theo dõi nhóm từ khi còn là học sinh, sinh viên, nay đã đi làm và có thu nhập ổn định. "Cùng sự trưởng thành của nghệ sĩ, chúng ta đang chứng kiến sự trưởng thành về khả năng tiêu dùng của chính fandom", bà nói. Với những khán giả đã gắn bó cùng Big Bang từ lâu, concert không chỉ là dịp nghe lại các bản hit mà còn gợi nhắc một giai đoạn trong cuộc đời.

Sự kiện khan hiếm cũng có thể khiến khán giả sẵn sàng chi nhiều hơn. Khi nhóm đã trải qua nhiều thay đổi về đội hình và chưa rõ thời điểm có cơ hội biểu diễn chung tiếp theo, người hâm mộ có thể xem concert là trải nghiệm khó lặp lại. Do đó, nếu chỉ tính thời lượng giải trí, hàng chục triệu đồng là khoản chi đáng kể; nhưng với fan lâu năm, giá trị còn nằm ở ý nghĩa cá nhân của sự kiện.

Hoài Phương dự tính dành khoảng 40 triệu đồng cho chuyến đi cùng vợ, gồm vé xem diễn, máy bay, ăn ở và trang phục. Hai người mua được vé hạng 9,8 triệu đồng cho đêm thứ hai, đồng thời tìm vé giá thấp hơn cho đêm đầu tiên nhưng không thành công.

Với khán giả Bùi Hằng, 34 tuổi, ở Hà Nội, lợi thế xem concert tại nơi sinh sống giúp cô tiết kiệm chi phí đi lại và lưu trú. Cô mua một vé hạng cao cho đêm thứ hai và một vé giá thấp hơn cho đêm đầu tiên để tham dự cả hai buổi diễn. "Tôi chi khoảng 15 triệu đồng cho vé, trang phục và trang điểm. Tôi nghĩ khoản này vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí sang nước ngoài xem concert", Hằng cho biết.

Khán giả tại concert của G-Dragon ở Việt Nam năm ngoái. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chi phí của fan không dừng ở tấm vé. Tùy điều kiện, họ còn chi cho di chuyển, lưu trú, ăn uống, trang phục, lightstick và các hoạt động bên lề. Một số người đi cùng bạn bè để chia sẻ chi phí, trong khi khán giả trẻ có thể chọn hạng vé thấp hơn hoặc dành dụm trong nhiều tháng.

Bà Hà Linh nhận định concert ngày nay không chỉ là hoạt động nghe nhạc mà còn bao gồm nhiều trải nghiệm trước và sau đêm diễn, từ săn vé, chuẩn bị trang phục, gặp gỡ cộng đồng fan đến chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội. Những hoạt động này giúp sự kiện duy trì sức hút ngoài thời gian biểu diễn, đồng thời tạo thêm giá trị truyền thông. "Người hâm mộ không chỉ là người mua vé mà còn là những người trực tiếp tạo ra và lan truyền giá trị truyền thông cho sự kiện", bà nói.

Xu hướng chi tiêu này diễn ra trong bối cảnh thị trường biểu diễn Việt Nam mở rộng. Báo cáo Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam 2025-2026 của Đại học RMIT ghi nhận hơn 800 sự kiện âm nhạc được tổ chức trên cả nước trong năm 2025. Nhiều chương trình lớn thu hút 25.000-50.000 khán giả mỗi đêm, cho thấy các sự kiện quy mô lớn đang xuất hiện thường xuyên hơn.

Trước đây, khi concert quốc tế tại Việt Nam còn hạn chế, một bộ phận người hâm mộ phải sang Thái Lan, Singapore hoặc Hàn Quốc để xem thần tượng. Ngoài vé, họ còn phải trả tiền máy bay, khách sạn, ăn uống và đi lại. Việc ngày càng nhiều tour quốc tế chọn Việt Nam làm điểm dừng giúp khán giả có thêm lựa chọn ngay trong nước.

Hai đêm diễn của Blackpink tại Mỹ Đình năm 2023 thu hút hơn 60.000 khán giả. Năm 2025, hai concert của G-Dragon tại Hưng Yên thu hút gần 100.000 người. Trong nước, các chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi và nhiều concert của nghệ sĩ Việt cũng góp phần đưa mô hình sân khấu hàng chục nghìn khán giả đến gần hơn với công chúng.

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Thăng Long, trưởng nhóm nghiên cứu báo cáo của RMIT, nhận định thị trường âm nhạc và công nghiệp văn hóa Việt Nam đang chuyển mình cả về số lượng lẫn chất lượng, sức hút của các concert lớn cho thấy cộng đồng người hâm mộ đang trở thành lực lượng tiêu dùng đáng chú ý của công nghiệp văn hóa.