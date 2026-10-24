Dòng người đang đổ về sân Mỹ Đình

Hàng chục nghìn người nô nức đổ về Mỹ Đình

Tối 24/10, concert đầu của Big Bang tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra, kéo theo lượng lớn người hâm mộ từ nhiều tỉnh, thành đổ về Thủ đô.

Không khí concert sôi động kéo dài nhiều ngày, từ khi mở bán vé cho tới khoảng thời gian mở bán các vật phẩm lưu niệm của nhóm.

Trưa 24/10, chia sẻ với PV Tiền Phong , hai khán giả Hân và Linh cho biết đã hâm mộ nhóm Big Bang khoảng 20 năm, không thể bỏ lỡ cơ hội để gặp thần tượng tại Hà Nội.

Khán giả nước ngoài tới Việt Nam xem concert.

Hai khán giả từ TPHCM ra Hà Nội.

Dù còn hơn 4 giờ đồng hồ nữa concert mới bắt đầu, nhưng bất chấp thời tiết nắng nóng, lượng lớn khán giả đã đổ về sân Mỹ Đình, trong đó có nhiều khán giả từ nước ngoài.

Nhiều khán giả nữ chọn trang phục nổi bật, tạo điểm nhấn với nhiều phụ kiện.

3 thành viên nhóm Big Bang gồm G-Dragon, Taeyang, Daesung đã đáp chuyến bay xuống Nội Bài vào đêm 23/10. Tại sân bay Nội Bài, nhóm di chuyển theo lối đi nội bộ và về thẳng khách sạn.

Chia sẻ với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Văn Thọ - CEO nền tảng đặt phòng và tour cá nhân hóa Mustgo - cho biết công suất phòng tại khu vực Mỹ Đình đã vượt 80%, giá bán tăng khoảng 5-15% tùy khách sạn và tình trạng phòng thực tế. Một số cơ sở chủ động chuyển sang bán giá khách lẻ thay vì duy trì mức giá dành cho đại lý du lịch như ngày thường.

Khi nguồn phòng gần sân vận động thu hẹp, khách mở rộng tìm kiếm sang Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm.