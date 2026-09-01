Từ nay, người sử dụng đất có thể bị phạt tới 3 triệu đồng nếu không làm những điều này
Chính thức từ ngày 31/8, người sử dụng đất không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không đăng ký biến động đất đai có thể bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng.
Từ nay, người sử dụng đất có thể bị phạt tới 3 triệu đồng nếu không làm những điều này.
Bộ Tài chính vừa thông tin về những đổi mới chính sách tài chính đất đai theo Luật Đất đai năm 2024, Nghị quyết số 254/2025/QH15 và Nghị định số...
Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/09/2026 13:00 PM (GMT+7)