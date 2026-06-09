Đi chợ 500.000 đồng vẫn thấy thiếu: Bữa cơm gia đình đang thay đổi vì điều này

Nhiều loại rau xanh, trái cây chính vụ vẫn có giá cao

Giá thịt, rau xanh, trái cây và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng khiến không ít gia đình phải tính toán kỹ hơn cho từng bữa ăn.

Giá thịt, rau xanh, trái cây và nhiều mặt hàng thiết yếu ở mức cao, trong khi nhiều gia đình thu nhập không còn được như trước nên các bà nội trợ phải tính toán kỹ hơn cho từng bữa ăn.

Chị Nguyễn Thị Lan (45 tuổi, Hà Nội) chia sẻ khi nhắc đến những lần mua thực phẩm gần đây: "Tôi cầm 500.000 đồng đi chợ mà cảm giác mua chưa được bao nhiêu đã trống tay".

Theo chị Lan, chỉ cần vài lạng thịt lợn, một con cá, ít rau xanh, trái cây và một số gia vị thiết yếu là số tiền mang theo gần như đã hết. Trong khi đó, với số tiền tương tự cách đây vài năm, chị có thể chuẩn bị thực phẩm cho gia đình 4 người trong nhiều ngày.

Đi chợ 500.000 đồng vẫn thấy thiếu, nhiều bà nội trợ đổi cách đi chợ, săn tìm thực phẩm khuyến mại, giảm giá. Ảnh PV.

Không riêng chị Lan, câu chuyện "đi chợ 500.000 đồng vẫn thấy thiếu" đang trở thành chủ đề được nhiều bà nội trợ bàn luận trên các hội nhóm mạng xã hội.

Bữa cơm gia đình thay đổi vì giá thực phẩm vẫn ở mức cao, khảo sát tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội cho thấy nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu đang duy trì ở mức giá khá cao.

Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), thịt ba chỉ dao động quanh mức 150.000 - 160.000 đồng/kg, sườn non từ 140.000 - 160.000 đồng/kg. Trong khi đó, các loại rau ăn lá phổ biến như rau muống, cải ngọt, rau dền có giá từ 8.000 - 15.000 đồng/bó tùy thời điểm.

Đáng chú ý, nhiều loại trái cây mùa hè dù đang vào vụ nhưng giá bán lẻ vẫn ở mức không hề thấp tại các khu dân cư nội thành: Vải thiều 60.000- 70.000 đồng/kg; bòn bon 60.000- 80.000 đồng/kg; măng cụt 60.000- 90.000 đồng/kg, nhãn 40.000- 60.000 đồng/kg...

Chị Phạm Thu Hương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết gia đình chị đã phải thay đổi thực đơn đáng kể. "Trước đây cuối tuần tôi thường mua thịt bò hoặc hải sản cho các con đổi bữa. Hiện nay tôi ưu tiên các món đơn giản hơn như trứng, đậu phụ, cá đồng hoặc rau theo mùa để cân đối chi tiêu", chị Hương chia sẻ.

Nhiều gia đình chuyển sang săn khuyến mại

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều người tiêu dùng bắt đầu thay đổi thói quen mua sắm. Thay vì ghé siêu thị bất cứ lúc nào có nhu cầu, nhiều bà nội trợ theo dõi các chương trình giảm giá, săn mã ưu đãi hoặc mua thực phẩm vào khung giờ cuối ngày để tiết kiệm.

Chị Lê Minh Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết gia đình chị hiện duy trì thói quen lên thực đơn cả tuần trước khi đi chợ. "Nếu không tính toán trước rất dễ mua thừa hoặc phát sinh nhiều khoản không cần thiết. Hiện tôi ưu tiên thực phẩm theo mùa vì vừa rẻ vừa tươi hơn", chị Minh Anh cho biết.

Không chỉ vậy, xu hướng tự nấu ăn tại nhà cũng ngày càng phổ biến. Nhiều gia đình cho biết đã giảm số lần ăn hàng quán để tiết kiệm chi phí và kiểm soát chất lượng bữa ăn.

Chuyên gia khuyên không nên cắt giảm dinh dưỡng

TS. Nguyễn Thị Lâm, chuyên gia dinh dưỡng cho biết, việc điều chỉnh thực đơn để phù hợp với ngân sách là điều cần thiết. Tuy nhiên, người dân không nên vì tiết kiệm mà cắt giảm quá mức các nhóm thực phẩm quan trọng.

Thay vào đó, có thể lựa chọn các nguồn đạm giá hợp lý như trứng, cá, đậu phụ, kết hợp với rau xanh và trái cây theo mùa nhưng giá tốt để vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho cả gia đình.

Các chuyên gia cũng cho rằng trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng ở mức cao, việc lập kế hoạch chi tiêu, mua sắm hợp lý và hạn chế lãng phí thực phẩm là giải pháp giúp giảm áp lực tài chính mà vẫn duy trì chất lượng bữa cơm gia đình.

Dù mỗi gia đình có cách thích nghi khác nhau, nhưng thực tế cho thấy bữa cơm gia đình Việt đang dần thay đổi trước áp lực kinh tế gia đình không thuận lợi và chi phí sinh hoạt ngày càng lớn. Và với nhiều người, cảm giác "đi chợ 500.000 đồng vẫn thấy thiếu" đang trở thành câu chuyện quen thuộc hơn bao giờ hết.

Đi siêu thị, đi chợ mua ít đồ vẫn hết tiền triệu: Nhiều gia đình bắt đầu thay đổi cách mua thực phẩm mùa nắng nóng