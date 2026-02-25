"Đau đớn" nhìn 500 sào dưa hấu ở Gia Lai bị chết khô không thu hoạch, dù thương lái đã "cọc" 7,5 tỷ đồng

500 sào dưa quá lứa, hư hỏng la liệt

Cánh đồng dưa rộng khoảng 500 sào (tương đương 25ha) ở xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai đã quá thời điểm thu hoạch. Dưa chín rục, nhiều quả nứt toác, phần ruột hư hỏng, không còn khả năng tiêu thụ.

Theo ước tính ban đầu của chủ vườn, năng suất đạt khoảng 2,5 tấn/sào, tương đương 1.250 tấn dưa cho toàn bộ diện tích. Trung bình mỗi quả nặng từ 4-6kg. Tuy nhiên, tất cả phải bỏ lại giữa đồng do tranh chấp hợp đồng.

Cánh đồng dưa hấu 25ha ở Gia Lai hư hỏng, do không thống nhất việc mua bán giữa nhóm nông dân và thương lái.

Điều đáng nói, phía thương lái đã chuyển trước 7,5 tỷ đồng tiền đặt cọc trên tổng giá trị thỏa thuận 8,5 tỷ đồng.

Ông Lâm Văn Sáu, ngụ xã Tây Sơn (Gia Lai), cho biết từ tháng 11/2025, ông cùng người thân lên xã Ia Mơ thuê 25ha đất với giá 21 triệu đồng/ha để trồng dưa bán dịp Tết.

Ngày 13/12/2025, hai bên ký giấy viết tay thỏa thuận mua trọn ruộng dưa với giá 17 triệu đồng/sào (500m²), kèm cam kết “giá 0 xin 0 bớt”. Sau đó, bên mua chuyển khoản 7,5 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Tuy nhiên, sau khoảng một tháng, phía bên mua phát hiện lượng dưa trên thực tế không đạt yêu cầu, khoảng 500 kg/sào; trong khi ước lượng ban đầu là khoảng 2,5 tấn/sào.

Do vậy, phía bên mua yêu cầu thay đổi lại hình thức mua bán từ “mua nguyên lô” sang mua theo kilogam trên thực tế nhưng không được nhà vườn chấp nhận.

Đến tháng 1/2026, khi ruộng dưa đến kỳ thu hoạch, giữa nhà vườn và thương lái vẫn chưa có thống nhất hình thức mua bán dẫn đến ruộng dưa hấu hàng trăm tấn bị vứt bỏ, la liệt khắp đồng, để cho hư hỏng.

Theo ông Sáu, chi phí đầu tư vụ dưa khoảng 4 tỷ đồng, bao gồm tiền thuê đất, giống, phân bón, nhân công chăm sóc suốt hơn 3 tháng. “Chúng tôi làm đúng theo thỏa thuận giữa hai bên. Nếu bên mua kiện thì chúng tôi theo kiện”, ông Sáu nói.

Cả trăm sào dưa hấu trĩu quả tới ngày thu hoạch bị bỏ chết khô trên ruộng tại xã Ia Mơ, Gia Lai, vì bên mua và bên bán không thỏa thuận được phương thức mua bán.

Chính quyền nhiều lần mời hòa giải bất thành

Đại diện nhóm thương lái, bà Trần Thị Nhung (ngụ xã Hoài Nhơn, Gia Lai) cho rằng khi ký hợp đồng, dưa mới ra nụ, chưa có trái. Phía nhà vườn cam kết năng suất 2,5 tấn/sào.

Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế, phía thương lái nhận thấy sản lượng ước chỉ đạt khoảng 500kg/sào, thấp hơn rất nhiều so với cam kết ban đầu.

Do đó, bên mua đề nghị thay đổi hình thức từ “mua bao lô” sang mua theo kg thực tế với giá 5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nhà vườn không chấp nhận điều chỉnh.

Ruộng dưa quá thời hạn thu hoạch, đành vứt bỏ đầy đồng.

“7,5 tỷ đồng là tiền nhiều hộ vay mượn, góp lại để mua dưa. Thấy năng suất không đạt nên chúng tôi đề nghị thỏa thuận lại nhưng không được đồng ý. Dưa còn trên ruộng là của nhà vườn, họ chưa cho phép thì chúng tôi không thể tự ý cắt bán”, bà Nhung nói.

Theo bà Nhung, phía bà đã yêu cầu lập vi bằng để làm chứng cứ và đã nộp đơn khởi kiện ra tòa.

Ruộng dưa hư hỏng trên đồng, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ xác nhận, vụ việc xảy ra giữa nhóm nông dân từ xã Tây Sơn lên thuê đất sản xuất và nhóm thương lái thu mua.

Từ ngày 28/1/2026, UBND xã đã nhiều lần mời các bên lên làm việc để tìm hướng giải quyết nhằm tránh thiệt hại, song do bên bán vắng mặt nên không thể tiến hành hòa giải.

“Nhìn hàng trăm tấn dưa hấu không được thu hoạch, bị bỏ đầy đồng rất xót xa. Do số tiền lớn, liên quan hợp đồng mua bán nên chúng tôi hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa để giải quyết theo quy định pháp luật”, ông Tuấn Anh cho biết.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.