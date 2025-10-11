Đầu bếp quê hóa đại gia nhờ “đốt” tiền tỷ, biến xe thành “máy in tiền”

Bí quyết “hái ra tiền” ở làng quê chỉ nhờ một chiếc xe

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc, đoạn video ghi lại cảnh xe tải “biến hình” thành nhà hàng đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Chỉ trong vài phút, chiếc xe đã trở thành một nhà hàng di động với sức chứa 300 người, có thể cung cấp nhiều bàn tiệc cùng lúc.

Ông Peng, chủ nhân chiếc xe này vốn là một đầu bếp 50 tuổi đến từ An Lộc, Hồ Bắc. Ông đã chế biến các món ăn Hồ Nam gần 30 năm và từng điều hành một đội ngũ phục vụ tiệc hiếu hỷ ở các vùng nông thôn.

Năm nay, ông tình cờ xem được video về một chiếc xe nhà hàng và đã quyết định mua một chiếc. Tổng giá trị của xe khoảng 500.000 NDT (1,8 tỷ đồng), có thể chứa 16 - 18 bàn ăn. Bàn ghế có thể gấp gọn và cất gọn bên trong xe trong quá trình vận hành

“Dù trời nắng hay có tuyết rơi, chúng tôi đều có thể tổ chức tiệc trong xe. Mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, rất tiện lợi, không kém gì khách sạn”, ông Peng nhận định.

Ông cho biết, chiếc xe tiệc này khi mở ra có diện tích khoảng 100 mét vuông, được trang bị điều hòa bốn mã lực, giúp làm mát hiệu quả vào mùa hè. Ngoài ra, xe còn có giàn karaoke, hệ thống âm thanh và các tiện nghi khác. Hiện tại, phí phục vụ cho mỗi bữa tiệc là 2.000-3.000 NDT (7,2 – 10,8 triệu đồng), chỉ bao gồm khu vực ăn uống.

Trước đây, tiệc chiêu đãi ở nông thôn Trung Quốc thường cần dựng lều bạt tạm thời ngoài trời, với một tiệc 16 bàn có giá ít nhất 4.500 NDT (16,2 triệu đồng). Giờ đây, xe tiệc có thể dễ dàng di chuyển đến địa điểm, tiết kiệm cả thời gian lẫn công sức.

"Chất lượng tiệc cũng được cải thiện đáng kể, gia đình khách thuê rất tự hào", ông Peng tiết lộ.

Được biết hiện tại ông đang “ngập” trong đơn hàng. Trong tuần nghỉ lễ Quốc khánh ở Trung Quốc, ông đã nhận đặt lịch cho 7-8 bữa tiệc. Hiện tại là thời điểm bận rộn nhất trong năm.

Từ khi tung ra dịch vụ xe tiệc lưu động, danh tiếng của ông trong ngành dịch vụ tiệc ở địa phương đã tăng vọt, lượng đơn hàng cũng tăng gấp đôi. Thu nhập trung bình của anh là 20.000 NDT (hơn 72 triệu đồng) mỗi tháng, đạt 30.000 NDT (hơn 108 triệu đồng) vào mùa cao điểm. Ông dự kiến ​​sẽ thu hồi vốn trong vòng hai năm.

Hiện tại, đội ngũ của ông Peng gồm 10-20 người. Ngoài 3 đến 4 đầu bếp, còn lại phần lớn là người dân ở nông thôn có thời gian rảnh rỗi, đặc biệt là phụ nữ trung niên có con nhỏ. Họ có thể kiếm thêm thu nhập nhờ làm dịch vụ này.

Tuy nhiên, việc sử dụng xe tiệc lưu động cũng có một vài hạn chế. Kích thước lớn của xe có thể gây trở ngại khi di chuyển trên những con đường hẹp ở các vùng miền núi xa xôi. Nếu địa điểm tổ chức tiệc tại gia thiếu không gian hoặc có nguy cơ quá tải, vẫn phải áp dụng phương pháp dựng lều truyền thống. Dù vậy, ông Peng cho biết hầu hết các vùng nông thôn đều có điều kiện để sử dụng xe tiệc, thường là ở quảng trường làng hoặc trước nhà dân.