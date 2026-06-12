Đại lý ở TPHCM kêu gọi khách trúng xổ số miền Nam đến đổi thưởng

Từ tối 11 đến sáng 12-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng 3 giải độc đắc của vé số Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 11-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 11-6, giải độc đắc (dãy số 423392) được các đại lý xác định trúng tại TPHCM.

Giải an ủi của vé số Tây Ninh được xác định trúng tại TPHCM và tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải an ủi 2 vé Tây Ninh là đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM.

Do chủ nhân trúng giải độc đắc 16 vé Tây Ninh vẫn chưa lộ diện nên trên Facebook của đại lý mình, anh Lê Du – đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh đã kêu gọi: "Độc đắc về Hóc Môn, quý anh chị có vé trúng alo em".

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 491238) của vé số An Giang được các đại lý xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi bán trúng giải độc đắc 16 vé là đại lý vé số Triều Phát Hồng Vân ở TP Cần Thơ. Tuy nhiên, chủ nhân trúng giải độc đắc 32 tỉ đồng vẫn đang "bặt vô âm tín".

Mở thưởng cùng ngày với vé số An Giang và vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 146616) của vé số Bình Thuận được xác định tiếp tục "nổ" tại tỉnh Tây Ninh. Thế nhưng, chủ nhân trúng giải độc đắc vé số Bình Thuận cũng chưa lộ diện.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải an ủi 5 vé Bình Thuận là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 12-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.