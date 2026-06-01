8 món quà cấm kỵ tặng sếp người Nhật

Người Nhật chú trọng việc tặng quà. Quá trình lựa chọn thường bị chi phối bởi hình dáng, tính chất, tên gọi hoặc chữ Hán của vật phẩm. Dưới đây là những vật phẩm người Nhật tránh dùng làm quà tặng:

Giày và tất

Những vật dụng này không được tặng cho cấp trên hoặc người lớn tuổi vì mang hàm ý "giẫm dưới chân", thể hiện sự thiếu tôn trọng.

Đồng hồ và văn phòng phẩm

Việc tặng những món đồ này cho người lớn tuổi mang thông điệp hối thúc, khuyến khích người nhận "phải chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa".

Khăn tay

Vật dụng này hay dùng để lau nước mắt nên thường xuất hiện làm quà chia tay. Trong tiếng Nhật, chữ Hán của khăn tay đọc là "tegire" (cắt đứt quan hệ). Khăn tay trắng trơn là cấm kỵ trong dịp hỷ sự vì giống mảnh vải phủ mặt người quá cố.

Đồ thủy tinh

Đồ thủy tinh dễ nứt vỡ, gợi liên tưởng đến sự đổ vỡ trong hôn nhân nên không thích hợp làm quà cưới.

Vật dụng liên quan đến lửa

Quạt sưởi dầu hỏa, gạt tàn, nến thơm gợi liên tưởng đến hỏa hoạn, không dùng làm quà mừng tân gia. Một số người Nhật kiêng kỵ tất cả những vật có màu đỏ trong dịp này.

Chậu cây cảnh

Từ "bén rễ" (nezuku) phát âm gần giống với "nằm liệt giường" (netsuku), không dùng làm quà thăm người bệnh.

Trà xanh

Cụm từ "nghiền trà" mang nghĩa bóng là "rảnh rỗi", xuất phát từ việc kỹ nữ xưa vắng khách thường nghiền trà giết thời gian. Trà xanh bị kiêng tặng vào dịp khai trương. Tuy nhiên, đây là món quà đáp lễ phổ biến trong tang lễ hoặc dịp cuối năm.

Lược và dao kéo

Lược (kushi) phát âm gợi nhớ "khổ" và "tử", còn dao kéo từng ám chỉ sự "cắt đứt nhân duyên". Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp hiện quảng cáo lược mang ý nghĩa "chải gỡ rắc rối", còn dao kéo giúp "khai phá vận mệnh" để thu hút khách.

Chuyên gia nghi thức Shibasaki Naoto, Phó giáo sư Đại học Gifu, cho biết mục đích cốt lõi của việc tặng quà là truyền đạt sự quan tâm và lòng biết ơn. Do đó, mức độ thiết thực và sở thích của người nhận là yếu tố cần cân nhắc.