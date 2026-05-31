Người tiêu dùng và các hãng xe tại Việt Nam nói gì về xăng E10?

Xóa tan tâm lý e ngại ban đầu

Là một người tiêu dùng, ông Nguyễn Văn Triết (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) tỏ ra rất yên tâm sau một thời gian trực tiếp trải nghiệm xăng sinh học E10. Ông Triết chia sẻ: "Sau khi đổi sang xăng E10, tôi không nhận thấy bất kỳ khác biệt tiêu cực nào. Xe vẫn vận hành hoàn toàn bình thường, khả năng tăng tốc hay độ ổn định của máy vẫn duy trì tốt như trước". Được biết, trước khi dùng, ông đã tìm hiểu và biết rõ E10 có chứa 10% ethanol trộn cùng 90% xăng nền RON 95 nên chất lượng hoàn toàn đảm bảo, lại thân thiện với môi trường.

Đồng quan điểm, chị Trần Mai Hoa (trú tại Mỹ Đình) cho biết, gia đình chị đang sở hữu hai chiếc ô tô và một xe máy. Sau một thời gian chuyển sang sử dụng xăng E10, chị chưa nhận thấy sự khác biệt nào so với xăng RON 95 truyền thống trước đây.

"Tất cả các phương tiện trong nhà tôi hiện đều vận hành ổn định và trơn tru. Dù thời gian trải nghiệm chưa quá dài nhưng đến nay chưa hề có dấu hiệu bất thường nào xảy ra", chị Hoa chia sẻ.

Xăng E10 đã được sử dụng ổn định tại nhiều quốc gia trong hàng chục năm qua.

Là một tài xế công nghệ phải di chuyển liên tục trên đường, bạn Bùi Đức Trường (sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) cũng có những phản hồi rất tích cực sau khi chuyển sang dùng xăng E10. Trường cho hay: "Từ khi đổi sang xăng E10 thì mình thấy xe vận hành ổn định. Thậm chí, mình còn cảm giác xe chạy bốc hơn một chút. Mỗi lần lên số hay về số đều rất nhẹ nhàng, mượt mà chứ không hề bị giật cục".

Từ trải nghiệm thực tế, bạn Bình An (Hải Phòng) cũng đã đổ 2 bình xăng E10 cho xe ô tô 15 tuổi, Bình An cảm nhận xe chạy bốc hơn một chút so với RON95-III, tuy có hao xăng hơn nhưng không đáng kể, không gặp lỗi hay bị tắt máy đột ngột. Để xe có thể chạy tốt, trước đó Bình An đã bảo dưỡng toàn diện hệ thống nhiên liệu của xe (xúc rửa bình xăng, thay bơm xăng, vệ sinh kim phun, bướm ga).

Người tiêu dùng nên vệ sinh sạch sẽ hệ thống nhiên liệu trước khi chuyển sang đổ xăng E10.

Theo bạn Bình An, xăng E10 có hàm lượng cồn cao nên tính tẩy rửa mạnh. Nếu xe cũ không được vệ sinh, cồn sẽ làm bong tróc cặn bẩn trong bình và đường ống, gây tắc kim phun hoặc chết máy. Người dùng nên vệ sinh sạch sẽ hệ thống nhiên liệu trước khi chuyển sang đổ xăng E10.

Bà Vương Thị Kim Thịnh, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu PVOIL Nghĩa Tân cho biết, khi bắt đầu ngừng bán xăng RON 95 cũ để chuyển sang E10, sản lượng tiêu thụ tại cửa hàng gần như không biến động, duy trì bình quân 18 - 18,6 m³/ngày (cao điểm đạt 20 - 21 m³/ngày).

Thực chất, xăng E10 chỉ chứa 10% ethanol, còn lại 90% vẫn là xăng nền RON 95-III nên chất lượng hoàn toàn được bảo đảm. Khi được giải thích rõ, nhiều khách hàng đã yên tâm đổ xăng bình thường, thậm chí đổ đầy bình.

Hầu hết các dòng xe đời mới đều tương thích tốt với xăng E10

Tại Hà Nội đã có 4 cửa hàng thí điểm bán xăng E10 và sau gần một năm sử dụng, chưa ghi nhận trường hợp nào phản ánh xe bị hỏng hóc. Phần lớn các dòng xe hiện nay đều tương thích tốt với E10. Ngay cả nhân viên cây xăng sử dụng xăng E10 liên tục từ năm ngoái đến nay cũng khẳng định, phương tiện vận hành hoàn toàn bình thường.

Đặc biệt, do xăng E10 hiện đã có nhà máy phối trộn trong nước nên nguồn cung tương đối ổn định. Ngay cả khi nhập đầy bể chứa, các đại lý cũng không gặp áp lực thiếu hàng.

Các hãng xe khuyến nghị gì?

Báo cáo gửi Bộ Công Thương của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, phần lớn xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, SYM cùng nhiều dòng ô tô Toyota, Hyundai, Kia, Honda sản xuất từ năm 2006 đều hoàn toàn tương thích với E10. Các nhà sản xuất khuyến nghị người dùng có thể sử dụng xăng E10 bình thường và bảo dưỡng định kỳ như hiện nay.

Trong khi đó, nhóm xe sản xuất trước năm 2006 được cảnh báo có nguy cơ không tương thích do sử dụng vật liệu cao su, nhôm hoặc đồng thau đời cũ. Với nhóm phương tiện này, các chuyên gia khuyến nghị tiếp tục sử dụng E5 RON92, loại xăng vẫn được duy trì đến hết ngày 31/12/2030.

Đối với máy nông nghiệp, tàu thuyền hay máy phát điện sử dụng chế hòa khí cũ, các hiệp hội cho biết, xăng E10 không được khuyến khích sử dụng.

Hầu hết ô tô, xe máy đều sử dụng được xăng E10.

Trên fanpage chính thức, Suzuki khẳng định, toàn bộ sản phẩm ôtô và xe máy đang bán tại Việt Nam tương thích với xăng sinh học E10. Ở nhóm xe máy, Suzuki hiện còn 2 mẫu côn tay là Satria F150 và V-Strom 250SX, trong khi ở nhóm ôtô du lịch có Jimny cùng loạt xe hybrid gồm Fronx, Swift và XL7 Hybrid. Với các mẫu xe đã dừng bán, Suzuki khuyến nghị khách hàng xem thêm hướng dẫn sử dụng kèm theo xe để kiểm tra khả năng tương thích với xăng E10.

Yamaha Việt Nam cho biết, toàn bộ dòng xe máy trang bị hệ thống phun xăng điện tử (FI) đều tương thích với xăng sinh học E10. Với các xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí, hãng cho biết số xe được sản xuất từ năm 2017 đến nay tương thích với xăng E10 RON 95. Riêng các xe Yamaha sử dụng bộ chế hòa khí sản xuất trước năm 2017, thì khuyến nghị người dùng sử dụng xăng E5 RON 92.

Liên doanh Hyundai Thành Công cũng cho biết, các dòng xe Hyundai được phân phối chính thức tại Việt Nam, bao gồm xe mới và xe đã qua sử dụng được sản xuất từ năm 2005, đều tương thích với nhiên liệu sinh học E10.

Hãng nhấn mạnh việc sử dụng xăng E10 không gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của động cơ hay bất kỳ chi tiết máy nào. Khách hàng của Hyundai cũng không cần lắp đặt thêm thiết bị, điều chỉnh kỹ thuật hoặc thay đổi quy trình bảo dưỡng đặc biệt khi sử dụng xăng E10.

Hai hãng xe Kia và Mazda do Thaco phân phối tại Việt Nam cũng xác nhận toàn bộ mẫu xe động cơ đốt trong đang bán đều tương thích xăng sinh học E10.

Xăng E10 không ảnh hưởng tới độ bền động cơ của phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành hiện nay.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, chuyên gia ô tô, đồng thời là quản trị viên diễn đàn Oto+ với hơn 1 triệu thành viên trên Facebook cho rằng, trên thực tế, phần lớn ô tô và xe máy tại Việt Nam đều có thể sử dụng E10 bình thường. Đa số các mẫu ô tô hiện nay được sản xuất bởi các hãng Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu đều được phát triển trên nền tảng toàn cầu và nhiều quốc gia đã sử dụng xăng sinh học từ lâu.

Đối với xe máy, các dòng sản phẩm đời mới hiện nay chủ yếu dùng hệ thống phun xăng điện tử thay cho chế hòa khí. Hệ thống điều khiển điện tử có khả năng tự điều chỉnh lượng nhiên liệu và hòa khí phù hợp với đặc tính của nhiên liệu, nên về cơ bản không có vấn đề lớn về khả năng tương thích.

Tuy nhiên, với nhóm xe đời cũ, đặc biệt là xe máy sử dụng chế hòa khí, người dùng nên lưu ý hơn. Trong các dòng xe này, những chi tiết như gioăng, phớt, đường ống dẫn nhiên liệu hoặc một số bộ phận trong chế hòa khí có thể bị lão hóa nhanh hơn nếu vật liệu không tương thích với ethanol. Đây không phải vấn đề quá nghiêm trọng nhưng cần kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hoặc thay bằng vật liệu phù hợp hơn.

Giải pháp ở đây là điều chỉnh lại tỷ lệ hòa khí. Người dùng có thể chỉnh giảm lượng gió, chẳng hạn siết vít gió vào khoảng nửa vòng, để cân bằng lại hỗn hợp nhiên liệu. Khi đó, động cơ sẽ vận hành ổn định và mát hơn. Nếu như trên các dòng xe dùng ECU, hệ thống có thể tự động điều chỉnh thì với xe dùng chế hòa khí, việc này cần thực hiện thủ công.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cũng khuyến cáo người dân, nhất là với các dòng xe cũ, xe sản xuất trước năm 2000 sử dụng bộ chế hòa khí (carburetor), nên tiến hành bảo dưỡng cơ bản trước khi chuyển đổi nhiên liệu. Việc này có thể bao gồm vệ sinh hệ thống cung cấp nhiên liệu, thay lọc xăng và điều chỉnh bộ chế hòa khí để phương tiện vận hành ổn định hơn.

Đối với các dòng xe cũ, Hiệp hội cũng khuyến nghị tiếp tục sử dụng xăng E5 RON 92 để bảo đảm phương tiện hoạt động phù hợp, hạn chế phát sinh sự cố. Trong khi đó, với các dòng xe đời mới sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, người dùng cũng nên vệ sinh hệ thống nhiên liệu định kỳ để bảo đảm quá trình sử dụng xăng sinh học diễn ra thuận lợi.

​Xăng E10 có khiến xe nóng máy và hao nhiên liệu hơn? Theo ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, những lo ngại về việc xăng E10 gây nóng máy và hao nhiên liệu là thiếu căn cứ thực tế. Về nhiệt độ động cơ: Việc cho rằng máy nóng hơn chỉ là cảm tính, không có cơ sở khoa học và rất khó cảm nhận được trong điều kiện vận hành thông thường. Về tiêu hao nhiên liệu: Theo lý thuyết, E10 có nhiệt lượng thấp hơn xăng khoáng khoảng 3% nên có thể hao hơn một chút. Tuy nhiên, mức chênh lệch này quá nhỏ để người dùng nhận biết rõ ràng. Ưu điểm ngược lại: E10 có chỉ số octane cao hơn xăng RON95, giúp động cơ chạy ổn định và tối ưu hiệu suất, từ đó bù đắp lại phần năng lượng thiếu hụt.